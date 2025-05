Rafael Llamas: “Mejorar la vida de los ciudadanos empieza por actuar en los municipios”

“Mejorar la vida de los ciudadanos empieza por actuar en los municipios”. Así es como Rafael Llamas, alcalde de Montilla, resume su manera de entender el municipalismo, principio de gestión pública con el que se siente identificado. Pero, además, valora en la política aspectos tales como la capacidad de trabajo, la transparencia, la sinceridad y la cercanía con la gente, cualidades que, a su entender, deben combinarse con la honestidad personal y “la capacidad para formar equipos a la hora de sacar adelante los proyectos por los que se asumen compromisos”.Nacido en Montilla el 5 de julio de 1971, Rafael Llamas Salas está casado y es padre de tres hijos. Arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la Universidad de Sevilla, el alcalde de la localidad es un gran aficionado a la música y, en especial, a la guitarra. No en vano, además de formar parte del grupo musical Capachos, ha actuado en varias ediciones de la Noche Blanca como guitarrista flamenco.El 19 de octubre de 2014 fue designado candidato a la Alcaldía de Montilla por el PSOE-A, tras imponerse en el proceso de Primarias que abrió la Agrupación Local Socialista para elegir a su cabeza de cartel en los comicios electorales del año 2015.El 13 de junio de 2015,durante el Pleno de Investidura que tuvo lugar en un abarrotado Salón Municipal San Juan de Dios, donde se dieron cita cientos de vecinos para asistir a la constitución de la Corporación que regirá los designios del Ayuntamiento hasta el año 2019.A su vez, el 25 de noviembre de 2017,de la formación en la localidad a Rafael Llamas que, en las elecciones municipales de 2019,con el compromiso de continuar trabajando "desde la lealtad y por el bienestar de todos los ciudadanos".Durante el anterior mandato, Rafael Llamas dirigió la Delegación de Presidencia y Asistencia Económica a los Municipios de la Diputación de Córdoba, institución en la que también estuvo al frente de la Delegación de Protección Civil y del Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios.El 17 de junio de 2023, Rafael Llamas volvió a ser elegido alcalde de Montilla durante el, tras las, en las que el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) volvió a conseguir el apoyo mayoritario de los montillanos.Un mes más tarde, el alcalde de Montillapara convertirse en presidente de la entidad durante los próximos cuatro años, en sustitución del diputado provincial José Álvarez Rivas, anterior alcalde de Santaella.A finales de 2023, y apenas tres semanas después de convertirse en(ARA), el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, tomó posesión como vocal de la Comisión Ejecutiva de la(FAMP), una asociación formada por las entidades locales que voluntariamente lo decidan, para la defensa y promoción de las autonomías locales y la defensa de la cultura, el desarrollo socioeconómico y los valores propios de Andalucía.—Creo que la gestión de esta crisis sin precedentes nos ha servido para demostrarnos a nosotros mismos nuestras capacidades como país para superar las situaciones más difíciles y salir de ellas reforzados. Lo primero que me gustaría poner de manifiesto, como alcalde de Montilla, es el comportamiento ejemplar de la ciudadanía montillana durante una situación que bien podría calificarse de límite.La colaboración ciudadana y la profesionalidad de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Protección Civil, Bomberos y personal técnico del Ayuntamiento fueron determinantes para que Montilla haya afrontado una crisis de esta magnitud con ausencia de incidentes.Una vez constatada la gravedad de la situación, la primera medida que adoptamos como Gobierno municipal fue activar el Centro de Coordinación Operativa Local, celebrando hasta cinco reuniones estratégicas a lo largo de las 24 horas que duró la crisis.Acordamos suministrar generadores eléctricos a la Jefatura de Policía, al Centro de Salud, a las dos residencias de mayores que tenemos en Montilla y a un espacio que se habilitó en Envidarte al servicio del Hospital Comarcal de Montilla para atender a personas que necesitaban estar conectadas a sistemas respiratorios y de otros tipos.También gestionamos el suministro de combustible para garantizar el funcionamiento de esos generadores de energía y se duplicó la presencia de Policía Local y Guardia Civil durante la noche. Fueron 24 horas muy intensas que nos deben hacer reflexionar sobre lo importante que es profundizar en la comunicación y coordinación entre las distintas Administraciones públicas.—Lógicamente, supone una buena noticia, especialmente si este remanente positivo de tesorería que se ha generado se combina con otros dos datos importantes, como son que la ejecución presupuestaria de 2024 ha alcanzado el 94,13 por ciento y que la reducción de la deuda municipal ha sido de un 31,33 por ciento, llegando a un 16,06 por ciento respecto al presupuesto municipal.Tener un remanente positivo de este importe, al tiempo que se mantiene un porcentaje tan alto de ejecución presupuestaria y se reduce deuda es, en realidad, generar un ahorro que confirma la validez y la eficacia de los propios Presupuestos. Y esto nos está permitiendo incrementar cada año los recursos destinados a mejorar los servicios públicos que el Ayuntamiento presta a la ciudadanía manteniendo, al mismo tiempo, una congelación de impuestos y, paralelamente, utilizar parte de este ahorro para ejecutar inversiones sostenibles y reducir deuda.Mantener así de baja la deuda significa aumentar la solvencia financiera del Ayuntamiento y que los gastos por pago de intereses disminuyan. Esta es la política económica y presupuestaria que venimos aplicando desde 2015 y que se está haciendo visible en el modelo de ciudad que queremos para Montilla y por el que estamos trabajando.—Pienso que nadie puede cuestionar que la economía es la base en la que se sustentan las políticas de bienestar social y de desarrollo. Por esta razón, estoy convencido de que la mejor política es una buena gestión económica. La gestión económica que venimos realizando en el Ayuntamiento de Montilla nos está permitiendo incrementar cada año recursos para desarrollar políticas sociales.A su vez, está permitiendo aplicar de manera continuada mejoras en la calidad de los servicios públicos municipales, además de financiar inversiones y abordar proyectos urbanísticos en cada ejercicio presupuestario con criterios de reequilibrio entre las distintas zonas y barriadas de Montilla.De igual modo, esta forma de gestionar nos está permitiendo implantar medidas de ayuda al emprendimiento y al desarrollo local. Por tanto, es lógico que, como alcalde, otorgue una importancia prioritaria a la gestión económica dentro del conjunto de políticas municipales que lleva a cabo el equipo de gobierno.—La realidad de los ayuntamientos está poniendo en evidencia que el modelo de financiación de los entes locales que ahora tenemos plantea dificultades para dar respuestas eficaces y eficientes a los cambios y transformaciones que se están generando en las ciudades del siglo XXI.Sin duda, son necesarias reformas legislativas, tanto a nivel estatal como de comunidades autónomas, para que los ayuntamientos, que son las Administraciones públicas más cercanas a la ciudadanía, puedan disponer de una financiación justa, adecuada y suficiente con la que atender a las necesidades de la población, unas necesidades que cada vez son más variadas, complejas y en aumento.A mi entender, esta reforma es urgente, requiere de un pacto de estado entre los partidos políticos y debe promover un modelo municipalista que otorgue a los ayuntamientos autonomía para asumir nuevas competencias, para concertar convenios de colaboración con las comunidades autónomas y para disponer de más flexibilidad en la disposición del gasto y la gestión de recursos propios.—Montilla tiene aprobadas para este año unas cuentas públicas que cumplen con el principio de equilibrio presupuestario y de las que me gustaría destacar, como aspectos principales, el hecho de mantener la solvencia financiera del Ayuntamiento, el de permitir que se lleven a cabo las inversiones que el Gobierno municipal tiene proyectadas y el de garantizar la suficiencia económica para desarrollar durante todo este 2025 una gestión que hemos priorizado en cuatro líneas paralelas de actuación muy concretas.La primera línea es la de seguir avanzando en la calidad de los servicios públicos que son de la competencia del Ayuntamiento; la segunda línea de actuación está centrada en ampliar las medidas de impulso al desarrollo de la economía local; la tercera está dirigida a continuar con el proceso de transformación urbanística de Montilla; y como cuarta línea de gestión está el reforzar y ampliar las políticas de bienestar social.Creo que es importante destacar que estos planteamientos presupuestarios van unidos a la congelación de impuestos y de tasas municipales, que buscan aliviar la carga fiscal a los ciudadanos, además de representar una medida de apoyo al tejido emprendedor de nuestra ciudad.—El hecho de que las enmiendas y peticiones presentadas por la oposición estén incorporadas a estos Presupuestos muestra la disposición del equipo de gobierno municipal al acuerdo y al consenso. Que, aun así, el voto de la oposición fuese la abstención en lugar del voto afirmativo es algo que, por lógica, cuesta comprender, pero que compete explicar a quien lo decidió de esta manera. No obstante, es de valorar positivamente que la abstención no obstaculiza unos Presupuestos que son buenos para Montilla, lo que, como alcalde, pienso que es importante agradecer a los grupos municipales de la oposición.En cuanto a calificar los Presupuestos de "continuistas", reconozco que lo que pretendemos es continuar avanzando en el proyecto de ciudad para Montilla que iniciamos en 2015 y, en este sentido, sí, son continuistas. Por hacer algunas referencias, son unos presupuestos que continúan reduciendo la deuda, que en 2015 estaba en el 84 por ciento y que este 2025 terminará por debajo del 15 por ciento; son unos presupuestos que continúan dedicando recursos a invertir en infraestructuras urbanas, culturales, deportivas, turísticas y de desarrollo de la economía local. Un ejemplo reciente lo tenemos en laque acabamos de inaugurar. Son, además, unos presupuestos para que Montilla continue en la reducción del desempleo que se inició en 2015 y que, desde entonces,, según datos de la Junta de Andalucía.Montilla, como ciudad, acaba de emprender este año un desafío ilusionante: hacer realidad un proyecto transformador de gran trascendencia, aprobado por unanimidad por el Pleno de la Corporación municipal, que es elque hemos denominado, con especial incidencia en una zona importante de la ciudad, como es la barriada de Pedro Ximénez.Se trata de integrar de manera coordinada una pluralidad de proyectos, obras e infraestructuras en un plan de actuación que el Ayuntamiento de Montilla ha presentado a los Fondos Europeos de Desarrollo Regional —los llamados fondos FEDER— y con los que se podrían conseguir hasta 15 millones de euros, lo que generaría un efecto dinamizador muy importante de desarrollo a todo el conjunto de la ciudad. Se trata de un desafío compartido, un proyecto de ciudad que acabamos de poner en marcha en este 2025.Y en cuanto a otro importante desafío que Montilla acaba de ganar en este 2025, quiero hacer mención a la reciente inauguración en el Castillo de Montilla, después de muchos años de trabajo, del esperado espacio museístico donde se ubica laque Montilla siempre ha querido dedicar a la figura de El Gran Capitán.Montilla, desde ahora, suma a su tradicional atractivo enoturístico un importante atractivo más como destino turístico cultural. No cabe duda de que el patrimonio histórico, cultural y artístico de Montilla es un motor de desarrollo económico, social, educativo y turístico de la ciudad.—Soy decididamente partidario de la colaboración y la cooperación entre las Administraciones públicas y rechazo el enfrentamiento como forma de hacer política. Y esto no excluye defender con firmeza las reivindicaciones que Montilla mantiene tanto ante el Gobierno central como ante la Junta de Andalucía.Reivindicamos una legislación que permita que la financiación de nuestros municipios, por parte del Estado y de nuestra Comunidad Autónoma, sea la adecuada para hacer frente a las competencias que los ayuntamientos vienen asumiendo y prestando a la ciudadanía; reivindicamos para Montilla que, de manera definitiva, la Administración autonómica se implique para que la Ronda Norte sea una realidad lo antes posible; y también reivindicamos para Montilla la aplicación de políticas del Gobierno central y de la Junta de Andalucía en materias de vivienda, de empleo y de ayuda a las personas en situación de dependencia.Pero, de las reivindicaciones más urgentes e importantes que en estos momentos tiene Montilla está la de defender el derecho a la salud y a una atención hospitalaria pública y de calidad para toda la población, lo que implica que se cumpla el, con el Hospital de Montilla como centro de referencia.Montilla y su comarca han de mantenerse firmes, y así lo están haciendo, en exigir que, por parte de la Administración competente, se revierta una situación cada vez más grave de listas de espera, profesionales sanitarios saturados, agendas de especialidades bloqueadas, quirófanos cerrados, unidades de urgencias a mínimos, servicios de ambulancias deficitarios y horarios de centros de salud reducidos.