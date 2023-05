El PSOE gana las elecciones municipales en Montilla pero pierde la mayoría absoluta tras el ascenso del PP

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

REPORTAJE GRÁFICO: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

En el caso de la candidatura de VOX, liderada por Francisco García Ponferrada, el número de apoyos recibidos no ha sido suficiente para alcanzar representación en el Ayuntamiento de Montilla para los próximos cuatro años. Así, según los datos que ha ofrecido el Ministerio de Interior, la formación tan solo ha recabado 435 apoyos –59 más que en 2019–, el 3,50 por ciento de los votos emitidos.Montilla ha contado con siete colegios electorales y 28 mesas, situadas en las dependencias del Conservatorio Elemental de Música, Teatro Garnelo, Escuelas del Pescao, Centro Cultural "Alcalde Antonio Carpio" y en los colegios San Francisco Solano, Gran Capitán y Beato Juan de Ávila.En esta ocasión, un total de 18.750 montillanos estaban llamados a las urnas para configurar la nueva Corporación municipal que regirá el Ayuntamiento de Montilla hasta el año 2027. En concreto, de los 18.750 montillanos que hoy podían ejercer su derecho al voto, 18.314 de ellos eran residentes en España y 436 viven en el extranjero, según los datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) a fecha 1 de abril de 2023.Con respecto a las elecciones municipales del 26 de mayo de 2019 –cuando estuvieron llamados a las urnas un total de 19.045 vecinos de la localidad–, Montilla ha perdido 295 potenciales votantes, hasta situarse en los 18.750. En los anteriores comicios, la localidad registró una abstención del 30,99 por ciento, lo que significa que 5.813 montillanos optaron por no ejercer su derecho al voto a lo largo de la jornada electoral. De igual manera, las mesas electorales computaron 146 votos nulos y 109 en blanco.En esta ocasión, Montilla ha registrado una abstención del 31,65 por ciento, lo que significa que 5.834 montillanos han optado por no ejercer su derecho al voto a lo largo de la jornada electoral de hoy. De igual manera, las mesas electorales computaron 172 votos nulos y 135 en blanco.Tanto la Comandancia Provincial de la Guardia Civil, como la Jefatura de la Policía Local han puesto en marcha un dispositivo especial de seguridad para garantizar el buen desarrollo de las votaciones a lo largo de toda la jornada en los diferentes colegios electorales en los que la jornada electoral se ha desarrollado con total normalidad y sin incidentes reseñables.Por su parte, el voluntariado de Cruz Roja Española ha vuelto a acompañar este domingo a votar a personas mayores que viven solas o que tienen movilidad reducida. Gracias a este servicio, varios montillanos han contado con el apoyo de la institución humanitaria para trasladarse desde su domicilio hasta el colegio electoral y, posteriormente, para regresar hasta el punto de recogida.Este automóvil forma parte de la flota de transporte adaptado que la institución humanitaria tiene en la provincia para favorecer la autonomía de personas mayores o con algún problema de movilidad. El servicio, que ha sido prestado por parte de los voluntarios locales, no ha tenido ningún coste para los ciudadanos que se han beneficiado del mismo.