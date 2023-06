Montilla estrena Corporación municipal

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

REPORTAJE GRÁFICO: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El arquitecto Rafael Llamas Salas ha revalidado hoy el bastón de mando de la Alcaldía de Montilla durante el Pleno de Investidura que ha tenido lugar en el Salón Municipal San Juan de Dios, donde se han dado cita decenas de vecinos para asistir a la constitución de la Corporación que regirá los designios del Ayuntamiento hasta el año 2027.Después de que los veintiún concejales tomaran posesión de su acta, se constituyó la Mesa de Edad, presidida por el edil más veterano –Federico Cabello de Alba–, junto al más joven –Sergio Urbano– como vocal, quienes han ido entregando al resto de munícipes la medalla y la insignia que deberán lucir en los actos oficiales que tengan lugar en la localidad.Tras la presentación de los candidatos a la Alcaldía de Montilla por parte del PSOE (Rafael Llamas), Partido Popular (Federico Cabello de Alba) e Izquierda Unida (Rosa Rodríguez), Rafael Llamas ha sumado diez apoyos, mientras que los ocho ediles del PP se han decantado por su candidato a la Alcaldía. Rosa Rodríguez, por su parte, ha recibido tres votos.De este modo, el Grupo Municipal Socialista contará en el nuevo mandato que arranca hoy con Rafael Llamas Salas como alcalde, acompañado por Lidia María Bujalance Rosales; Miguel Sánchez Castro; Raquel Casado García; Adrian James Lapsley –que se convierte en el primer edil con nacionalidad distinta a la española en la historia democrática del Consistorio, lo que le ha valido una de las ovaciones más significativas de la sesión–; Antonia Ramírez Polo; Valeriano Rosales Esteo; Soledad Raya Raya; Manuel Carmona Rodríguez y Alicia Galisteo Alcaide.En el caso del Partido Popular (PP), Federico Cabello de Alba Hernández retorna al número 10 de la Puerta de Aguilar tras haber sido alcalde de Montilla entre 2011 y 2015. Sin embargo, en esta ocasión, ejercerá como concejal en la oposición y no se descarta que pueda ocupar alguna delegación en la Diputación de Córdoba.Estará acompañado en el principal grupo de la oposición por María José Tejada Jiménez; Manuel Arrabal López; María Auxiliadora Moreno Rueda –que vuelve al Plenario montillano tras doce años de ausencia–; Sergio Urbano Aguilar –que cambia el escaño de Ciudadanos por el del PP–; Francisco Javier Alférez Zafra –único edil de la formación desde diciembre de 2021 y hasta la disolución de la anterior Corporación–; Pedro Pablo Jiménez Cruz y María del Carmen Polonio Jurado.Por último, Izquierda Unida (IU) mantiene sus tres sillones en la nueva Corporación municipal tras computar 1.750 votos en la jornada del pasado 28 de mayo, de manera que las ya veteranas Rosa María Rodríguez Ruz y María Luisa Rodas Muñoz compartirán bancada con Francisco Javier Córdoba Sánchez, que se sentará por vez primera en el salón de plenos para representar a la coalición de izquierdas en el Ayuntamiento de Montilla y que ha prometido su cargo de concejal "por imperativo legal".Rafael Llamas inició su discurso de investidura agradeciendo "a la ciudadanía montillana la confianza manifestada en las urnas tanto al proyecto que desde la candidatura socialista hemos venido defendiendo para Montilla, como al equipo de hombres y mujeres que seguimos comprometidos en llevarlo a cabo"."Soy consciente de que un alcalde, desde el momento en el que es investido, lo es de toda la ciudadanía, y así lo he venido ejerciendo en estos años: un alcalde de todos, de quienes lo votaron y de quienes no lo votaron y, en consecuencia, ha de velar de manera imparcial por el interés general de la población en su conjunto", ha afirmado.Junto con su agradecimiento, el primer edil montillano se ha mostrado confiado en "estar a la altura de la ciudad" a la que representa y ha asegurado que seguirá esforzándose para que los vecinos de Montilla "sigan viendo en su alcalde a una persona cercana, presente en su pueblo, partícipe en sus actividades, más en la calle que en los despachos, dispuesta a escuchar, que busca el acuerdo y el consenso, que se empeña en solucionar los problemas de sus vecinos. Una persona, en definitiva, que está comprometida con su ciudad".Rafael Llamas –que en 2015 se convirtió en el séptimo alcalde de la democracia tras José Luque Naranjo (1979-1982); José García Romero (1982-1983); Prudencio Ostos Domínguez (1983-1995); Antonio Carpio Quintero (1995-2007); Rosa Lucía Polonio Contreras (2007-2011) y Federico Cabello de Alba (2011-2015)– ha defendido que "los 21 concejales de este Ayuntamiento, correspondientes a las distintas fuerzas políticas que lo conforman, son el reflejo de la sociedad montillana, a la que representan".Para el regidor socialista, "ese pluralismo político está plasmado en el salón de plenos de su Ayuntamiento y eso hace a sus concejales ser responsables de procurar, a través del diálogo y del acuerdo, que toda la ciudadanía en su conjunto se vea representada y defendida por su Ayuntamiento"."El pueblo de Montilla ha hablado a través de las urnas para decir que apuesta por la participación, por el diálogo, por la voluntad de llegar a consensos y por el compromiso de afrontar proyectos compartidos", ha aseverado Rafael Llamas, quien ha confesado entender la democracia "no como la imposición de la mayoría sobre las minorías, sino como el esfuerzo de la mayoría por incorporar a las minorías a un proyecto común con el que promover el interés general de la población".En ese sentido, el primer edil montillano ha invitado a los grupos municipales que conforman el Ayuntamiento "a participar en este proyecto común y compartido que debe ser de todos y que se llama Montilla", si bien ha recordado que "este proyecto debe ser construido también con la participación activa e indispensable de todas y cada una de las personas que conformamos la sociedad montillana: sus asociaciones y colectivos, su tejido social y económico, motores de toda iniciativa de crecimiento y progreso".A juicio de Rafael Llamas, "la ciudad a la que aspiramos es un proyecto colectivo en el que cada uno de nosotros tiene un papel relevante" y "esto es lo que hace que nuestro proyecto sea común y compartido". Para el primer edil, "esta es nuestra fortaleza hacia el exterior y es lo que nos debe identificar".El alcalde de Montilla ha confesado, igualmente, que "la confianza depositada en el equipo y en el proyecto que represento solo la entiendo desde la reponsabilidad" y, por ello, se ha comprometido a poner toda su capacidad y su conocimiento "al servicio de un proyecto de ciudad en el que afiancemos nuestro estado del bienestar a partir de una Montilla cómoda para vivir, atractiva para emprender y amable para convivir; una ciudad hospitalaria, respetuosa con su pasado, comprometida con su presente pero también con su futuro; una ciudad sostenible donde valores como la justicia social y la igualdad estén presentes en cada una de sus políticas locales".Aprovechando la esencia cervantina del Salón Municipal San Juan de Dios y del propio Ayuntamiento de Montilla –no en vano, en este enclave se desarrolla parte de la trama de, que vio la luz por vez primera en 1613–, Rafael Llamas ha hecho suyas las palabras que Don Quijote dirigió a su siempre fiel escudero Sancho Panza cuando le espetó: “Como no estás experimentado en las cosas del mundo, todas las cosas que tienen algo de dificultad te parecen imposibles… Pero confía en el tiempo, que suele dar dulces salidas a muchas amargas dificultades”."Hoy vuelvo a manifestar mi compromiso con mi pueblo, Montilla, al que pienso dedicar estos próximos cuatro años de mi vida y solo pido y deseo que, con trabajo y con tiempo, como nos dice Don Quijote, pueda corresponder esa confianza que en mi persona hoy se deposita", ha concluido el alcalde