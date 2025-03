El Pleno aprueba los presupuestos del Ayuntamiento de Montilla para el año 2025

Inversiones municipales

La oposición se abstiene

Elya cuenta conpara el año 2025. El Pleno de la Corporación, que celebró una, dio el visto bueno al, actualizado con lasque, finalmente,en la votación.De este modo, las cuentas municipales para el presente ejercicio alcanzan los, un 2,88 por ciento superior al. En términos absolutos y computando las empresas y fundaciones de participación municipal –y la–, el Consistorio gestionará este año unEn el inicio del pleno, la teniente de alcalde de Hacienda,, explicó que la redacción de estas cuentas vieneen mayo de 2024 de laspara el conjunto de ayuntamientos de España."Esta circunstancia otorga mayor importancia al resultado de laal marcar, en buen parte, las directrices del nuevo presupuesto", explicó la edil, quien resaltó que el Ayuntamiento de Montilla cerró el pasado año con unadel 91,63 por ciento y de losdel 96,87 por ciento, junto a unde euros. La, por su parte, se sitúa en elPara el ejercicio 2025, el capítulo de Ingresos se caracteriza por unas"similares a las de la anualidad anterior" en lo que se refiere a las transferencias de las Administraciones correspondientes a lay a la, sin olvidar la "contención" en las, lo que, a juicio de la responsable municipal de Hacienda, "en un escenario en el que el IPC ha subido y existe una gran inflación".También aludió Ramírez, ya en el capítulo de Gastos, a laen algunos de los contratos y licitaciones de servicios que ofrece el Ayuntamiento, citando los expedientes del, la, el control de apertura y mantenimiento del Estadio Municipal de Fútbol y de las pistas deportivas o la limpieza viaria,Por el contrario, la concejala de Hacienda aludió a lade años anteriores, como lao la"que yade las cuentas bancarias", como "y quelas subidas salariales y en contratos de servicios".El cuadro de inversiones municipales para el 2025 se cierra en el presupuesto con, cantidad superior a la anunciada inicialmente en la presentación del borrador. Por cuantía, los proyectos dotados con mayor presupuesto son ladel Pabellón Municipal de Deportes (335.000 euros, suplementados por una subvención autonómica de 200.000 euros); el(214.000 euros, al ser un expediente no adjudicado antes del cierre del año pasado) y la aportación municipal a las(163.000 euros).También aparecen en este capítulo la(61.000 euros); el; la implantación de la(20.000 euros); la(12.000 euros) y el, que incrementa sus fondos hasta los 80.000 euros, conque se están ultimando desde la Concejalía de Servicios Sociales yAl margen de estas actuaciones, el presupuesto incluye otro listado de proyectos que quedapor la liquidación final de la PIE 2023, dado que, como detalló Antonia Ramírez, "este capitulo se refleja en el documento contable como una previsión".Así las cosas,al Consistorio montillano, se destinará, por el, a las obras de adaptación del comedor del(50.000 euros); al(350.000 euros); al(20.000 euros); a la adquisición de(50.000 euros) y a la(350.000 euros). "En 2024, esta liquidación fue un millón de euros superior a lo previsto", recordó la responsable municipal de Hacienda.Durante el debate plenario, la teniente de alcalde de Hacienda insistió en que "se trata de un, que equilibra los intereses sociales, medioambientales y del tejido asociativo, así como los económicos y deportivos", sin olvidar la "". Ramírez hizo hincapié, también, en la necesidad de "en las inversiones que hay que realizar porque elmarcará, por las reglas de gasto, los presupuestos siguientes".Desde el, su portavoz,, explicó que "el equipo de gobierno mantiene suque da sus frutos y que ha incorporado la totalidad de las peticiones que han hecho el resto de grupos políticos –en función de sus prioridades– durante las negociaciones, si bien no en la cuantía económica que se había solicitado por superar la capacidad del Ayuntamiento".A su vez, la teniente de alcalde de Presidencia, Igualdad, Régimen Interior y Modelo de Ciudad recordó que el de Montilla es "uno de los ayuntamientosy, por lo tanto, aquellos proyectos que se incluyen en el presupuesto".En este punto, Bujalance recordó "elque tenemos todos los ayuntamientos: los ingresos son escasos y con esa realidad hemos conseguido, entre todos, unpara acordar aquí unos proyectos, igual que entre todos, una magnífica noticia en su día que ahoraa la hora de hacer el presupuesto".En representación deldefinió las cuentas municipales para este 2025 como "" y "". A su juicio, "son unapara Montilla porque no vemos unapara impulsar el crecimiento ni unahacia medidas quehacia el municipio". Con todo, la edil montillanaindicando que "el PP no está aquí para poner obstáculos y, por ello, hemos formulado alternativas que se incluyen como testimoniales y condicionadas a esos futuros ingresos".Por parte dereconoció la "" y la severidad de las reglas de gasto, para destacar que las propuestas de su grupo al presupuesto partían de una serie des con vecinos en diferentes barrios".Entre las enmiendas planteadas por IU, Rodas destacó el arreglo de calles "por ser un elemento de bienestar para la ciudadanía", citando la de. Igualmente, valoró positivamente eldely la inclusión de dos agentes de Policía Local y de una asesora jurídica delen la. "Sin embargo, el sentimiento de nuestro grupo es de, ya que la experiencia manda y muchos proyectos que se acuerdan", advirtió.