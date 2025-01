El presupuesto del Ayuntamiento de Montilla para este año supera los 26 millones de euros

El presupuesto delpara el año 2025 supera los, cantidad que supone uncon respecto a las cuentas del pasado ejercicio. Así lo anunció ayer el alcalde de Montilla,, durante laque ha preparado el, bajo la dirección de la teniente de alcalde de Hacienda,En el, el presupuesto municipal para este 2025 crece por el incremento de losy por el aumento de lasa través de laEn este sentido, la teniente de alcalde de Hacienda recordó ayer que los ingresos también estánpor “lasde nuestro Ayuntamiento, definidas en lascon una contención y no subida generalizada para este ejercicio”.En lo que respecta a las, el borrador elaborado por el equipo de gobierno contemplapor valor de, destinados a proyectos como la, elo la. "Esta cantidad se verá ampliada por las aportaciones municipales a otros programas inversores como laso el", añadió la edil.En este capítulo, destaca el, "fruto de la finalización del amplio proceso de oferta pública de los últimos años, con hasta medio centenar de empleados cubiertos por oposición", tal y como destacó el regidor montillano.De igual manera, aumentará en un 22 por ciento la partida destinada a financiar el servicio municipal de limpieza viaria, tras la, al que la Corporación municipalcon los votos a favor del equipo de gobierno dely dely el voto en contra deLosy elverán incrementadas sus asignaciones en un, mientras que las"mantienen su relevancia en el presupuesto", con partidas que suman por encima de los. De igual modo, áreas como Deportes, Juventud, Igualdad y Medio Ambiente también contarán condurante este año.El borrador de presupuestosde los grupos políticos municipales, con varias sesiones de trabajo previstas para las próximas semanas, de modo que si se cumplen todos los pronósticos, el documento definitivo podría quedar aprobado, en una convocatoria extraordinaria del Pleno.Para el alcalde de Montilla, el borrador de presupuestos que ha elaborado su equipo de gobierno es un documento ", muy ajustado a la economía de nuestro Ayuntamiento". No en vano, en el mismo se intentan, a la vez que los"Nuestra decisión delocales para el año 2025", reconoció Rafael Llamas quien, en alusión a los grupos de la oposición, añadió que "conviene recordarlo a la hora deque ahora debemos tomar ante el presupuesto".El primer edil se refirió, igualmente, a laque han experimentado las cuentas municipales en la última década –el tiempo que lleva al frente del Consistorio–. "Hace diez años, el Ayuntamiento dedicabay, ahora, esta cantidad rondará los", un "logro que hemos conseguido mientras realizábamosque se prestan a la ciudadanía".A juicio de Rafael Llamas, el borrador de presupuestos "en el que venimos trabajando en estos diez años al frente del Ayuntamiento" y permitirá al equipo de gobierno "seguir apostando porpara acercarnos a serque nos permita afrontar con garantía aquellas inversiones que nos lleguen de otras Administraciones".Por último, Llamas volvió ayer a reivindicar una "" de los ayuntamientos por ser "la". En ese sentido, instó a la–que en 2025 no ha aumentado la–, como al–que ha incrementado en un 9 por ciento la PIE– a "ampliar los fondos económicos" del Ayuntamiento.