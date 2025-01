El PSOE valora en Montilla la "recuperación del escudo social" de la mano del decreto Ómnibus

La secretaria general dely diputada en Cortes,, valoró ayer en Montilla, junto al alcalde de la localidad,, la "" por parte deltras la aprobación del nuevo, que actualizará lasy devolverá lapara jóvenes y personas trabajadoras.Crespín se alegró del "" tras la aprobación este martes, por parte del, del decreto Ómnibus que, según la dirigente socialista, tenía: uno de "escudo social", que "que tiene mayores dificultades para llegar a fin de mes"; y otro bloque "", con medidas dirigidas a la empresas que apuestan por lay el"En ese afán y compromiso con la, el Gobierno de Pedro Sánchez ha rescatado las medidas del escudo social", destacó la secretaria general del PSOE, quien recalcó querecuperarán laconforme al–lo que se traduce en unos–."Vamos a seguir defiendo la política para ayudar y, y también para, porque no hay mayor atentado a la democracia que la", concluyó Rafi Crespín, quien recordó que "somos un partido con, con los mismosque siempre, mientras quey permite que la desinformación campe a sus anchas para dañar al PSOE".Por su parte, el alcalde de Montilla apeló a analizar la actualidad política "que nos trae el PP" y animó a "ver las propuestas que afectan a la ciudadanía, sobre todo a losque tenemos en Montilla y que".Además, Rafael Llamas reivindicó unconen educación, sanidad y dependencia, a la vez que denunció los "" del PP que, a su juicio, se materializan en el, "con unaque no conlleva aumento de servicios asistenciales".En ese sentido, el secretario general deldenunció que "no se amplía número de camas, no se actúa sobre la UCI ni se ofrecen nuevos recursos" en ello que, a su juicio, terminará con que "devaluará nuestro hospital y lo convertirá en un".