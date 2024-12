La Asociación de Vecinos Cerrillo San José denuncia el "abandono" de la barriada

J.P. BELLIDO / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: J.P. BELLIDO

La Asociación de Vecinos (AVV) Cerrillo San José ha denunciado el "abandono" que sufre la barriada por parte del Ayuntamiento de Montilla. A través del boletín informativo que edita el colectivo, se expresa la "preocupación" por el estado que presentan algunas calles de esta zona de la ciudad."Vemos con cierta preocupación cómo se acometen obras de mejora en infraestructuras de distintos barrios de nuestra ciudad, todas muy importantes, mientras que las calles de nuestro barrio de San José van quedando relegadas a prácticamente el olvido", sostiene la asociación.En los últimos meses, la AVV Cerrillo San José viene demandando del Consistorio una serie de reparaciones integrales en algunas vías que, a juicio del colectivo, se encuentran "en franco estado de abandono". De hecho, aluden a desperfectos como "rotura de pavimentación" y "hundimiento peligroso que denota fugas de aguas residuales", además de reclamar la demarcación de acerados en las vías que carecen del mismo y lo permitan.Como intervención más prioritaria, la asociación defiende la necesidad de reparar la calle San José, especialmente en el tramo que va desde el número 17 hasta la conexión con la calle Altillos, donde se ubican tanto la ermita de San José como el Centro Municipal de Servicios Sociales "Lola López Baena"."Esta calle presenta una serie de hundimientos en su tramo central que nos hacen pensar que su subsuelo está siendo horadado por fugas de aguas residuales en el sistema de alcantarillado", alerta el colectivo, toda vez que refiere que, en los últimos meses, la empresa pública Aguas de Montilla ha protegido con una chapa uno de los baches que entrañaban más riesgo."Aunque la chapa era gruesa, se terminó rompiendo, al soportar un intenso tráfico de vehículos", relata el colectivo en su hoja informativa, haciendo hincapié en el "ruido molesto" que el constante tránsito de vehículos genera entre los vecinos más próximos. A su vez, detallan que este elemento de protección ha sido sustituido por otro en buen estado, lo que, a juicio de la asociación, "denota que su arreglo definitivo viene para largo".Otras calles que presentan pavimento en mal estado son Beato Miguel Molina y varios tramos de Miguel de Barrios, ambas en las inmediaciones de la antigua Casa de Las Camachas y de las. "Llevamos años demandando su arreglo pero, hasta ahora, estas peticiones han caído en saco roto", denuncia la AVV Cerrillo de San José.Los vecinos también refieren desperfectos en el pavimento de la calle Altillos, en las inmediaciones de los contenedores de residuos, lo que para el colectivo representa "un verdadero peligro de tropiezo para los ciudadanos que se acercan a depositar sus bolsas de basura" o que, simplemente, pretendan acceder al Centro Municipal de Servicios Sociales "Lola López Baena", cuya rampa de accesose encuentra al lado.De igual manera, la hoja informativa de la AVV Cerrillo San José denuncia la existencia de un bache en la calle Zarzuela Alta, en su acceso desde la calle Lobero, que afecta a una tapadera de alcantarillado, mientras que en la calle Córdoba, frente a la ermita de El Santico, han detectado otro hundimiento en el pavimento, que "soporta bastante tráfico de vehículos"."No queremos dar la impresión de que todo el barrio es un desastre, ni mucho menos: es un buen barrio para vivir", recalca el colectivo, que no obstante reclama las reparaciones necesarias en sus calles, "algunas de ellas antiguas y estrechas", por lo que requieren la "renovación y adecuación de sus infraestructuras" para poder "soportar el intenso tráfico de vehículos de los tiempos actuales".Por todo ello, desde la AVV Cerrillo San José han reclamado al equipo de gobierno la incorporación en los presupuestos municipales para el próximo año de algunas partidas para el arreglo de calles en esta zona de Montilla. "La verdad es que no son tantas y mejorarían muchísimo la situación de este barrio en el que, al menos en lo que llevamos de siglo, no se ha acometido ningún arreglo integral en sus calles", concluye el colectivo.