Montilla reivindica la figura de Gonzalo Fernández de Córdoba con una muestra permanente en su honor

“Una mirada integradora y contemporánea”

Amplio programa de actividades

Montilla vivió ayer una. No por repetida, sino por cumplida. Elde montillanos tomócon la apertura oficial de la, ubicada en el alhorí construido sobre los vestigios del antiguo castillo donde, figura capital del Renacimiento y símbolo de la estrategia militar moderna,El acto inaugural supuso la culminación de unpromovido por elque, con el paso de los años —y, especialmente,—, ha trabajado poral lugar que le vio nacer. Y no solo de manera simbólica, sino a través de un espacio museográfico quey convertirse enpara la divulgación histórica y el turismo cultural.La muestra, distribuida endentro del antiguo edificio de uso agroindustrial,de Gonzalo Fernández de Córdoba, desde sus orígenes en lahasta sus últimos días como. Las piezas y documentos expuestos se convierten enque empezó en una fortaleza nobiliaria y terminó con elEl recorrido recuerda sus—donde compartió escena con—, sus célebres victorias en elal servicio de los, la consolidación de losy el polémico episodio de, símbolo de su ruptura con el reyDurante el acto de apertura, el almirante general jefe de Estado Mayor de la Defensa (JEMAD),, miembro nato deldesde 2021, destacó la "" del personaje y recordó que este acto sucedía a tres días del 522.º aniversario de la, "que hizo patente su, su grandeza como persona, al reaccionar como lo hizo ante el cadáver de su enemigo”.Además, el JEMAD afirmó que “suy su” le convirtieron en “eldel momento, transformando el orden táctico y la moral de combate del ejército español”.El homenaje comenzó con una, que rindió tributo a los soldados de todos los tiempos. Su Banda de Guerra interpretó el himno, cerrando con el, instaurado por el propio Gran Capitán hace más de cinco siglos tras la victoria de Ceriñola,Para el alcalde de Montilla,, la sala permanente que ayer abrió sus puertas tiene una singularidad que. “La exposición es singular no solo por laal que homenajea, sino también por la forma en que lo hace: desde una”, afirmó. “Aquí se dan la mano la historia, la literatura, el arte, la investigación, en, un”.Llamas subrayó también que “Montilla incorpora un, consolidando el municipio comoy reforzando nuestra identidad como lugar de historia y de cultura. Porque creemos en la, como herramienta de cohesión, y como camino hacia un futuro más próspero”.Por su parte, el presidente de la, insistió en lade este legado. “Este espacio no solo honra a unsino también aque, a lo largo de los siglos, han defendido con valentía el proyecto común que hoy es nuestro país”, manifestó. Destacó que “estanos permite ahora conocer el legado de El Gran Capitán, figura reconocida por sus victorias, pero sobre todo por su humanidad”.Fuentes recordó que la muestra que ayer abrió sus puertas es fruto de la colaboración de instituciones y entidades como el, el, el Patronato del, el, lao elEntre lasde la exposición figuran lienzos como, de, y, de. Junto a ellos, una cuidada selección de, varias armaduras y una réplica de lapermiten al visitante sumergirse en el contexto del personaje.Según el comisario de la exposición,, cronista oficial de la ciudad, “las personas que visiten esta muestra podrán contemplar una, unas originales y otras excelentes reproducciones procedentes de importantes pinacotecas españolas. Una muestra del, además de documentos y libros que se remontan a la época de El Gran Capitán”. Rey añadió que “fundamentalmente, accederán a un, al conocimiento del personaje y al proceso por el que éste”., el cronista oficial de la ciudad destacó también elreal sobre el personaje, pese a su: “A pesar de que en la mayor parte de las poblaciones españolas hay una calle, una avenida, un parque, un centro educativo o una empresa con el nombre de "Gran Capitán" y que todo el mundo ha oído este apelativo, considero que, a nivel popular, hay un. El mito lo ha devorado”, sentenció.La exposición permanente es solo un peldaño más en laprogramada por el Ayuntamiento de Montilla. Tras la inauguración en la Casa de las Aguas de la muestra, el Teatro Garnelo acogió ayer tarde el estreno de la, uncompuesto en 1858 por el príncipe rusoy que anoche fue interpretado por el violinista cordobésy el pianista prieguenseHoy sábado, Montilla se sumergirá en uncon el desfile de la, que partirá desde el Ayuntamiento hasta el castillo, ofreciendo un vistoso pasacalles con vestimentas de época. Ya por la tarde, elserá escenario de una cargo de la formaciónEl lunes 28 de abril, el catedrático de Historia Medieval de la, ofrecerá su visión sobre. El martes 29 será el turno del historiador y escritor egabrense, miembro de lay de la, quien profundizará ende la vida del ilustre militar montillano.