El Ateneo Deportivo Cultural 1954 distingue a Manuel Bellido en su XIX Gala Benéfica



FOTOGRAFÍA: MANUEL BELLIDO MORA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: MANUEL BELLIDO MORA

La XIX Gala Benéfica del Deporte y la Cultura reconoció anoche en Córdoba al periodista montillano Manuel Bellido Mora con una de sus Distinciones Especiales, en un acto organizado por el Ateneo Deportivo Cultural 1954 a favor de Autismo Córdoba que reunió a referentes del deporte, la cultura y la empresa de la provincia.La cita, celebrada en el salón de actos del Palacio de La Merced, sede de la Diputación de Córdoba, volvió a conjugar reconocimiento público y compromiso social en apoyo a Autismo Córdoba. En ese contexto, el nombre de Manuel Bellido Mora ocupó un lugar destacado entre los galardonados, en una edición que distinguió a deportistas, clubes, empresas y colectivos por su trayectoria y aportación a la sociedad cordobesa.Además de la Distinción Especial concedida al veterano periodista montillano, la gala premió como Deportista masculino a Juan Francisco Trujillo y como Deportista femenino a África Barrera Ramos. El galardón al Club Deportivo recayó en Salerm Puente Genil, mientras que el Premio Deporte Base fue para Sara Aguayo de la Cuesta y el Premio Deporte Adaptado distinguió a María Duque González.El Premio Historia del Cordobesismo reconoció la labor de Rafael León Gómez y el Premio Periodismo Deportivo fue otorgado a Miguel Ángel Yáñez Martín. Asimismo, el Premio a los Valores Humanos recayó en Francisco Pablo Cruz Torres, conocido como Fran Cruz, y el Premio Empresa distinguió a Urbyser.En el capítulo de Distinciones Especiales, junto a Manuel Bellido, fueron reconocidos Bomberos de Córdoba, la gimnasta olímpica—que el pasado año visitó Montilla para impartir una clase magistral organizada por el Club de Gimnasia Rítmica de Montilla— y Autismo Córdoba. Por su parte, en el apartado cultural, los premios recayeron en el Colegio Salesiano de Córdoba y en el Grupo Musical Oro y Plata.En ese sentido, el reconocimiento a Manuel Bellido se suma a una etapa especialmente significativa en su trayectoria profesional. El pasado 26 de enero recibió en la Sala Julio Romero de Torres del Real Círculo de la Amistad el, un galardón promovido por la Asociación de la Prensa de Córdoba que este año alcanzó su cuadragésima edición.El jurado acordó conceder por unanimidad el XL Premio Córdoba de Periodismo en la modalidad de Trayectoria Profesional a Manuel Bellido Mora, “destacado periodista con una sólida y reconocida trayectoria profesional en las cuatro últimas décadas”.Asimismo, desde la Asociación de la Prensa de Córdoba subrayaron que es un “experto en cine, que ha dedicado gran parte de su carrera a la defensa y divulgación del séptimo arte en Andalucía, contribuyendo con su constancia a acercar el cine al público andaluz desde una mirada creativa, rigurosa y cercana, proyectada como director del programa ‘Una de cine’, la revista de actualidad cinematográfica de Andalucía Televisión y Canal Sur Más”.De igual modo, la entidad destacó que Bellido mantiene una constante colaboración con los colectivos culturales de su pueblo natal, con el ejemplo reciente de la publicación del libroLos últimos galardones recibidos en la capital cordobesa coinciden con un momento especialmente relevante en la trayectoria del periodista montillano. El pasado 30 de noviembre fue investido comopor parte de la Cofradía de la Viña y el Vino y, unas semanas antes, recibió el, un homenaje que celebró más de cuarenta años de dedicación al periodismo cultural y al séptimo arte.Nacido en Montilla en 1959 y formado en la Universidad Complutense de Madrid, Manuel Bellido ha recorrido un largo camino desde sus primeras experiencias profesionales en Radiocadena Española y Radio Nacional de España. Su llegada a Canal Sur marcó un punto de inflexión: allí se consolidó como cronista cultural y coordinador de informativos en Málaga, y creó, uno de los espacios más emblemáticos del periodismo cinematográfico andaluz, con más de 300 reportajes y cerca de 800 invitados.A lo largo de los años, Manuel Bellido ha enlazado su carrera profesional con un compromiso firme hacia su ciudad natal. Participó en colectivos culturales como La Abuela Rock, Forajidos, El Coloquio de los Perros o la Asociación Central, y colaboró en publicaciones históricas como, donde firmó reportajes que ayudaron a recuperar la memoria de las bodegas y la identidad vitivinícola de Montilla. Esa cercanía, ese regreso constante a sus raíces, está muy presente en su sección, que publica eny que resume, quizá mejor que nada, su manera de contar: con rigor, cercanía y una profunda honestidad.Los reconocimientos a su labor se han ido sucediendo en los últimos años. A lade la Muestra de Cine Andaluz y del Mediterráneo de Archidona (2011), al Premio ASFAAN (2012) o al(2016) se sumaron, en 2023, el, y, apenas unos meses atrás, la. A finales del pasado año, la Semana del Cine de Córdoba (Cinema 24) también lo distinguió con elAdemás, en los próximos días,sobre la vida nocturna de Torremolinos en los años sesenta y la irrupción del rock and roll andaluz, un proyecto respaldado por Canal Sur, la Diputación de Málaga y el Ayuntamiento de Torremolinos.