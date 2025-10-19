El FICCAB rinde homenaje a Manuel Bellido por más de 40 años de divulgación cinematográfica

Una vida entre micrófonos, cámaras y emociones

Un legado de pasión y compromiso

Una edición del FICCAB marcada por el talento y la diversidad

El periodista montillano Manuel Bellido Mora recibió anoche el, un reconocimiento que celebra más de cuatro décadas de compromiso con la cultura, el cine y la actualidad social.El galardón, entregado en la gala inaugural de la vigésimo cuarta edición del certamen, consolidó la figura de un comunicador que ha sabido tender puentes entre el periodismo y el séptimo arte con una mirada honesta, apasionada y profundamente humana.El auditorio de Benalmádena fue testigo de una de las ovaciones más cálidas de la noche. Y es que no todos los días se distingue a quien ha dedicado una vida entera a contar el cine desde dentro, a descifrar sus emociones, a acercarlo a la gente.Bellido, colaborador de, además de voz e imagen de Canal Sur Radio y Televisión durante 36 años, ha sido testigo directo de la evolución del cine andaluz, desde los primeros Goya de Benito Zambrano hasta los éxitos internacionales de Alberto Rodríguez.El FICCAB, que se celebrará hasta el próximo sábado y que este año cuenta con Argelia, Bulgaria y Corea como países invitados, ha querido rendir tributo a “un periodista que ha hecho del cine una manera de entender la vida”, en palabras del codirector del festival, Jaime Noguera.En ese mismo escenario también fueron homenajeados la escritora Elvira Lindo, creadora de Manolito Gafotas; la actriz Macarena García y el director Nacho Vigalondo, además de los cineastas internacionales Krzysztof Zanussi y Lamberto Bava.Nacido en Montilla en 1959, Manuel Bellido se licenció en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Sus primeros pasos profesionales lo llevaron a Radiocadena Española y Radio Nacional de España, antes de recalar en Canal Sur, donde se consolidó como cronista cultural y coordinador de informativos en Málaga.Allí creó uno de los espacios más emblemáticos del periodismo cinematográfico andaluz,, programa que, con más de 300 reportajes y cerca de 800 invitados, se convirtió en una referencia indispensable para profesionales y aficionados.Su trayectoria no solo se mide en cifras, sino también en gestos. En su forma de escuchar al otro, de mirar el cine como un reflejo del alma colectiva. Bellido ha entrevistado a grandes nombres del panorama nacional e internacional, pero nunca ha perdido de vista sus raíces.Su vinculación con Montilla es profunda: ha formado parte de colectivos como La Abuela Rock, Forajidos, El Coloquio de los Perros o la Asociación Central, y ha colaborado en publicaciones como, donde firmó reportajes que rescatan la memoria de las bodegas locales y la identidad cultural de su tierra.Los reconocimientos a su labor se han ido sucediendo en los últimos años. A lade la Muestra de Cine Andaluz y del Mediterráneo de Archidona (2011), al Premio ASFAAN (2012) o al(2016) se sumaron, en 2023, el, y, apenas unos meses atrás, la. A finales del pasado año, la Semana del Cine de Córdoba (Cinema 24) también lo distinguió con elEste nuevo reconocimiento en Benalmádena supone, por tanto, la confirmación de una trayectoria que ha sabido mantenerse fiel a la esencia del oficio. Porque Bellido no solo ha narrado el cine: lo ha habitado. Ha sido testigo de rodajes, estrenos, fracasos y resurrecciones. Ha estado donde el arte se confunde con la vida, y donde la emoción, más que un recurso, es una forma de verdad.De hecho,, Manuel Bellido Mora ultima en estos días el documental que dirige para rescatar la vida nocturna de Torremolinos en los años sesenta y la irrupción del rock and roll andaluz. La película, respaldada por Canal Sur Televisión, la Diputación de Málaga y el Ayuntamiento de Torremolinos, recoge testimonios directos de quienes vivieron aquella explosión musical que marcó a varias generaciones.Además de su dedicación al periodismo cultural, Manuel Bellido ha sabido mostrarse versátil y comprometido con la actualidad más inmediata. Cubrió episodios tan duros como las riadas de Málaga en 1989 o el rescate del pequeño Julen Roselló en Totalán, sin dejar de seguir la evolución del fútbol malagueño, desde los tiempos del Club Deportivo Málaga hasta el presente del Málaga Club de Fútbol.Esa capacidad para moverse entre la tragedia, la cultura y la emoción cotidiana lo ha convertido en una voz cercana y reconocible para varias generaciones de andaluces. De hecho, su sección, en, sigue siendo hoy el reflejo de ese espíritu divulgador que combina rigor y ternura, análisis y mirada humana.La inauguración del Festival Internacional de Cine de Benalmádena no solo celebró el talento individual, sino también la diversidad del panorama cinematográfico. Este año, el certamen ha recibido más de mil cortometrajes procedentes de países como Irán, Corea del Sur, Canadá, Chile, Brasil, Serbia, Colombia, Argentina y España. En total, competirán 30 cortometrajes, con paridad en la dirección y una importante representación malagueña.En la gala también se destacó la figura de Macarena García, que recibió el Premio de Interpretación por una carrera marcada por la sensibilidad y la búsqueda constante de nuevos registros. “Es una de las actrices más versátiles y talentosas de su generación”, subrayó Jaime Noguera.La intérprete, ganadora de un Goya pory de la Concha de Plata en San Sebastián, ha brillado en títulos como, además de protagonizar series comoPor su parte, el cineasta Nacho Vigalondo, nominado al Oscar por su cortometraje, recibió el Premio de Dirección por una trayectoria “polifacética y sin complejos”. Vigalondo acaba de estrenar, protagonizada por Henry Golding y Beatrice Grannò, una muestra más de su talento para romper géneros y explorar nuevas fronteras narrativas.De este modo, el Premio Especial del FICCAB que anoche recibió Manuel Bellido no solo distingue una carrera, sino que reivindica el valor del periodismo cultural comprometido, el que no se limita a informar, sino que invita a mirar, a comprender y a sentir.En tiempos de velocidad y ruido, la voz serena de este incombustible periodista comprometido con Montilla y sus gentes se alza como un recordatorio: que el cine, como la vida, se construye plano a plano, historia a historia, con la paciencia de quien sigue creyendo que comunicar también es una forma de amar.