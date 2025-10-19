El Montilla Club de Fútbol incorpora al joven mediocentro Juan María Rosa

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: MONTILLA CLUB DE FÚTBOL

El Montilla Club de Fútbol ha alcanzado un principio de acuerdo con el joven futbolista Juan María Rosa Sánchez (Écija, 2005) para que el jugador refuerce la zona medular de la plantilla auriverde. Con esta incorporación, el conjunto montillano amplía su número de efectivos en el centro del campo, sumando juventud, energía y proyección de futuro.Formado en las categorías inferiores del Peloteros Sierra Sur y del Salerm Cosmetics Puente Genil, Juan María Rosa se ha ido consolidando paso a paso como un jugador con carácter y talento. Su etapa sénior comenzó precisamente en el filial del conjunto pontanés, donde su rendimiento no pasó desapercibido. Su constancia y capacidad para aportar equilibrio y visión de juego le valieron la confianza de los técnicos, quienes decidieron darle la oportunidad de debutar con el primer equipo.Durante la pasada temporada, el futbolista astigitano disputó 13 partidos en Tercera RFEF con el Salerm Cosmetics Puente Genil, logrando además marcar un gol y ofrecer varias asistencias decisivas. Un desempeño que evidenció su madurez pese a su juventud y que le permitió cerrar el curso con la satisfacción de haber dado un paso adelante en su carrera.Ahora, impulsado por la ilusión de seguir creciendo, Juan María Rosa aterriza en Montilla con la firme intención de aportar su granito de arena en la lucha por los objetivos marcados por el club. Desde la entidad, se ha destacado su ambición y su entusiasmo como rasgos que encajan a la perfección con el espíritu del equipo.“El Montilla Club de Fútbol le desea la mayor de las suertes junto a nosotros”, señala el comunicado con el que la entidad ha hecho oficial la llegada del jugador. Un mensaje breve pero cargado de confianza, que refleja el optimismo con el que la entidad que preside Francisco Mesa Priego recibe al nuevo integrante del vestuario auriverde.Con esta incorporación, el Montilla continúa reforzando su proyecto deportivo y mirando al futuro con determinación. Y es que cada nueva pieza que se suma al grupo supone un impulso más en el camino hacia los retos de la temporada, donde el esfuerzo colectivo y el compromiso siguen siendo las claves del éxito.