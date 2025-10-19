La Diputación de Córdoba destina casi 16.000 euros a las bandas de Montilla



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

La Diputación de Córdoba ha concedido casi 16.000 euros a cuatro bandas de música, agrupaciones musicales y bandas de cornetas y tambores de Montilla, dentro de su primera convocatoria de subvenciones dirigida a “respaldar esta escuela de vida que es impagable”, en palabras del presidente de la institución provincial, Salvador Fuentes.En total, la Diputación otorgará 110 ayudas para el conjunto de la provincia de Córdoba, por un importe total de 500.000 euros, que servirán para reforzar la actividad de estas formaciones, además de adquirir nuevos instrumentos o renovar vestuario.Las entidades montillanas que recibirán apoyo económico son la Banda de Música Pascual Marquina (4.979 euros); la Agrupación Musical La Unión (4.787,76 euros); el Cuerpo de Romanos de la Hermandad de Jesús Preso y María Santísima de la Esperanza (4.678,51 euros) y la Centuria Romana Munda (1.104,86 euros), cuatro entidades muy ligadas a la identidad sonora y cultural de la ciudad, que representan —cada una a su manera— la pasión y la constancia con las que Montilla ha mantenido viva su tradición musical.El presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, destacó que “estamos ante la primera edición de unas ayudas que van a seguir, porque es importante para nuestra manera de entender la educación y la cultura, así como para nuestro planteamiento artístico de unas agrupaciones que mantienen viva la tradición”.Fuentes subrayó, además, el valor educativo de estas formaciones al afirmar que “son espacios de conocimientos musicales, disciplina y trabajo en equipo; son el comienzo de muchas carreras musicales y parte de la vida social, cultural y educativa de los pueblos, por eso la idea es ayudarles con cosas pequeñas pero importantes, como la adquisición de instrumentos o los trajes”.Por su parte, el delegado de Cultura, Gabriel Duque, explicó que “hemos aprobado un total de 110 ayudas de 131 solicitudes; se ha llegado a todos los municipios donde existen estas formaciones, también a la capital, para que puedan adquirir instrumentos, que cederán a los músicos, o para los uniformes”.Duque puso el acento en el papel que desempeñan estas agrupaciones dentro de la vida local, al recordar que “aglutinan a jóvenes y adultos de todas las edades y hacen una labor de formación musical, sobre todo en los municipios pequeños, que luego desarrollan en los conservatorios”.Esta primera convocatoria ha estado abierta a ayuntamientos y entidades locales autónomas, así como a federaciones, asociaciones y agrupaciones registradas como bandas de música, agrupaciones musicales o bandas de cornetas y tambores legalmente constituidas. Las ayudas, que alcanzan un máximo de 5.000 euros por entidad, buscan contribuir a la sostenibilidad y continuidad de un movimiento cultural que, en palabras del propio Fuentes, constituye “una escuela de vida” para cientos de músicos aficionados y profesionales de la provincia.En el caso de Montilla, la inyección económica permitirá que formaciones con décadas de historia continúen desarrollando su labor cultural, educativa y social. Un apoyo que refuerza, una vez más, la importancia de la música como hilo conductor de la vida comunitaria y como seña de identidad de los pueblos cordobeses.