Un documental de Manolo Bellido repasa los orígenes del rock and roll en Andalucía



FOTOGRAFÍA: MANUEL BELLIDO MORA

El periodista montillano Manuel Bellido Mora, colaborador de, ultima en estos días el documental que dirige para rescatar la vida nocturna de Torremolinos en los años sesenta y la irrupción del rock and roll andaluz. La película, respaldada por Canal Sur Televisión, la Diputación de Málaga y el Ayuntamiento de Torremolinos, recoge testimonios directos de quienes vivieron aquella explosión musical que marcó a varias generaciones.La cinta, aún en proceso de rodaje, pone el foco en un fenómeno que nació en las entrañas de la Costa del Sol cuando el turismo extranjero trajo consigo guitarras eléctricas y ritmos frenéticos. Así lo recuerdan el propio director y el productor Antonio Hens, convencidos de que "aquella oleada de modernidad convirtió a Málaga en un auténtico germen del rock español".Entre los protagonistas de esta historia se encuentra Juan Manuel Valenzuela, líder de Los Buitres, el primer grupo de rock malagueño en grabar un disco. Sus palabras sirven de puente entre el bullicio de aquellas noches en locales llenos de humo y la memoria de un tiempo en que el futuro parecía acelerarse al compás de una batería.El proyecto cinematográfico, que aspira a estar terminado el próximo mes de enero para proyectarse en el Festival de Cine de Málaga, enlaza con una trayectoria vital marcada por el compromiso de Manuel Bellido Mora con la cultura y el cine.No en vano, el periodista montillano recibirá en los próximos días el, un galardón que se suma a más de cuatro décadas de labor divulgativa y a una cascada de reconocimientos que lo han situado como referente del periodismo cultural en Andalucía.Ese homenaje, que llegará en apenas dos semanas, en el marco de la vigésimo cuarta edición del certamen benalmadense, consolidará la figura de un comunicador que ha tendido puentes constantes entre el cine y la sociedad. Y es que la carrera de Manuel Bellido ha estado marcada por la cercanía y la pasión, cualidades que también impregnan sus trabajos más recientes.Su voz y su imagen formaron parte de Canal Sur durante 36 años. Allí narró desde los primeros Goya de Benito Zambrano hasta el éxito internacional de Alberto Rodríguez, entrevistando a directores, actores y actrices de talla nacional e internacional. Al mismo tiempo, coordinó informativos en Málaga y dio vida al programaque, con más de 300 reportajes y cerca de 800 invitados, se convirtió en un referente imprescindible.Nacido en Montilla en 1959, licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, inició su carrera en Radiocadena Española y Radio Nacional de España, antes de consolidarse en la radiotelevisión autonómica. Su versatilidad le permitió cubrir tanto grandes sucesos –como las riadas de Málaga de 1989 o el rescate del pequeño Julen Roselló en Totalán– como la evolución del fútbol malagueño, sin abandonar nunca su compromiso con el cine.Pero quizá lo más significativo ha sido la constancia de un vínculo: su conexión con Montilla. Vinculado a colectivos como la Asociación Cultural "La Abuela Rock", Forajidos, El Coloquio de los Perros o la Asociación Central, también ha colaborado en publicaciones locales como. Allí firmó reportajes de gran valor histórico sobre las bodegas de su tierra, dejando testimonio de una mirada que nunca perdió sus raíces.Los reconocimientos no han dejado de sucederse en los últimos años. A la Linterna Mágica de la Muestra de Cine Andaluz y del Mediterráneo de Archidona (2011), al Premio ASFAAN de la Asociación de Festivales Audiovisuales de Andalucía (2012) o al, se sumó en 2023 el, que subrayó “una vida dedicada al periodismo cinematográfico desde Canal Sur Televisión”.El reconocimiento del Festival de Benalmádena llegará acompañado de otras citas destacadas, como el homenaje a la escritora y guionista Elvira Lindo. Sin embargo, será sin duda el momento de Manuel Bellido uno de los instantes más emotivos de un certamen que contará con Argelia, Bulgaria y Corea como países invitados.Y mientras tanto, la cámara sigue rodando en Torremolinos. Entre recuerdos, anécdotas y viejas fotografías, la película que dirige el periodista montillana avanza con la ambición de estrenarse en Málaga, la ciudad donde todo comenzó. Porque, como tantas veces ha demostrado Manolo Bellido, la memoria cultural no se conserva sola: necesita de quienes, con pasión y constancia, la iluminen y la cuenten.