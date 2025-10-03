Las Jornadas de Novela Histórica de Montilla regresan con Carla Montero, Alicia Vallina y José Calvo Poyato



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓN

Montilla celebrará los próximos días 6 y 7 de octubre la quinta edición de las Jornadas de Novela Histórica, una cita que en apenas cinco años se ha consolidado como un referente cultural en la ciudad y que volverá a reunir a destacadas voces de la narrativa y la investigación histórica en el Centro Cultural "Alcalde Antonio Carpio".La concejala de Cultura, Soledad Raya, destacó “la relevancia de estas jornadas que, en solo cinco ediciones, se han convertido en una cita habitual dentro de la programación cultural de la ciudad”. Por su parte, el historiador y novelista egabrense José Calvo Poyato, coordinador del ciclo, señaló que “la excelente acogida del público montillano en cada convocatoria ha permitido dar continuidad a esta iniciativa cultural”.El programa arrancará el lunes 6 de octubre, a las 19:00 de la tarde, con la inauguración oficial de las jornadas. Acto seguido, la escritora Carla Montero, autora de, ofrecerá la conferencia tituladaEsa misma tarde, a las 20:15 de la tarde, la escritora e historiadora Alicia Vallina presentará, basada en su obra, en la que rescata la memoria de mujeres que dejaron huella en la historia pese a haber sido silenciadas.La segunda jornada tendrá lugar el martes 7 de octubre, también en el Centro Cultural "Alcalde Antonio Carpio", con la conferencia del historiador y novelista José Calvo Poyato. A partir de las 20:15 de la tarde, el autor egabrense disertará sobre, inspirada en su novela, centrada en la España de Felipe II y el auge de la monarquía hispánica.Todas las ponencias incluirán coloquios abiertos al público, lo que permitirá a los asistentes dialogar directamente con los autores y compartir reflexiones en un ambiente cercano y participativo. Con esta quinta edición de sus Jornadas de Novela Histórica, Montilla reafirma su apuesta por la literatura como herramienta de conocimiento y de reflexión sobre el pasado, consolidando un encuentro que ya forma parte de la agenda cultural del otoño montillano.