Las Jornadas de Novela Histórica de Montilla regresan con Carla Montero, Alicia Vallina y José Calvo Poyato

Montilla celebrará los próximos días 6 y 7 de octubre la quinta edición de las Jornadas de Novela Histórica, una cita que en apenas cinco años se ha consolidado como un referente cultural en la ciudad y que volverá a reunir a destacadas voces de la narrativa y la investigación histórica en el Centro Cultural "Alcalde Antonio Carpio".
La concejala de Cultura, Soledad Raya, destacó “la relevancia de estas jornadas que, en solo cinco ediciones, se han convertido en una cita habitual dentro de la programación cultural de la ciudad”. Por su parte, el historiador y novelista egabrense José Calvo Poyato, coordinador del ciclo, señaló que “la excelente acogida del público montillano en cada convocatoria ha permitido dar continuidad a esta iniciativa cultural”.
El programa arrancará el lunes 6 de octubre, a las 19:00 de la tarde, con la inauguración oficial de las jornadas. Acto seguido, la escritora Carla Montero, autora de El viñedo de la luna, ofrecerá la conferencia titulada El expolio nazi del vino en la Francia ocupada.
Esa misma tarde, a las 20:15 de la tarde, la escritora e historiadora Alicia Vallina presentará Historia de mujeres extraordinarias, basada en su obra Únicas, en la que rescata la memoria de mujeres que dejaron huella en la historia pese a haber sido silenciadas.
La segunda jornada tendrá lugar el martes 7 de octubre, también en el Centro Cultural "Alcalde Antonio Carpio", con la conferencia del historiador y novelista José Calvo Poyato. A partir de las 20:15 de la tarde, el autor egabrense disertará sobre El tiempo en que éramos dueños del mundo, inspirada en su novela Dueños del mundo, centrada en la España de Felipe II y el auge de la monarquía hispánica.
Todas las ponencias incluirán coloquios abiertos al público, lo que permitirá a los asistentes dialogar directamente con los autores y compartir reflexiones en un ambiente cercano y participativo. Con esta quinta edición de sus Jornadas de Novela Histórica, Montilla reafirma su apuesta por la literatura como herramienta de conocimiento y de reflexión sobre el pasado, consolidando un encuentro que ya forma parte de la agenda cultural del otoño montillano.
La concejala de Cultura, Soledad Raya, destacó “la relevancia de estas jornadas que, en solo cinco ediciones, se han convertido en una cita habitual dentro de la programación cultural de la ciudad”. Por su parte, el historiador y novelista egabrense José Calvo Poyato, coordinador del ciclo, señaló que “la excelente acogida del público montillano en cada convocatoria ha permitido dar continuidad a esta iniciativa cultural”.
El programa arrancará el lunes 6 de octubre, a las 19:00 de la tarde, con la inauguración oficial de las jornadas. Acto seguido, la escritora Carla Montero, autora de El viñedo de la luna, ofrecerá la conferencia titulada El expolio nazi del vino en la Francia ocupada.
Esa misma tarde, a las 20:15 de la tarde, la escritora e historiadora Alicia Vallina presentará Historia de mujeres extraordinarias, basada en su obra Únicas, en la que rescata la memoria de mujeres que dejaron huella en la historia pese a haber sido silenciadas.
La segunda jornada tendrá lugar el martes 7 de octubre, también en el Centro Cultural "Alcalde Antonio Carpio", con la conferencia del historiador y novelista José Calvo Poyato. A partir de las 20:15 de la tarde, el autor egabrense disertará sobre El tiempo en que éramos dueños del mundo, inspirada en su novela Dueños del mundo, centrada en la España de Felipe II y el auge de la monarquía hispánica.
Todas las ponencias incluirán coloquios abiertos al público, lo que permitirá a los asistentes dialogar directamente con los autores y compartir reflexiones en un ambiente cercano y participativo. Con esta quinta edición de sus Jornadas de Novela Histórica, Montilla reafirma su apuesta por la literatura como herramienta de conocimiento y de reflexión sobre el pasado, consolidando un encuentro que ya forma parte de la agenda cultural del otoño montillano.
JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓN
FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA
FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA