El Ayuntamiento amplía el horario de cierre de los bares con motivo de las fiestas

El Ayuntamiento de Montilla ha autorizado la ampliación excepcional del horario de cierre de los establecimientos de hostelería durante las principales celebraciones festivas de 2026 y principios de 2027 con el objetivo de adaptar la actividad hostelera y recreativa al calendario tradicional de la localidad. Así lo recoge un Decreto de Alcaldía que regula esta medida en el marco de la normativa autonómica vigente.El documento, que acaba de hacerse público ahora, autoriza, con carácter general, la ampliación excepcional del horario de cierre de los establecimientos de hostelería coincidiendo con celebraciones como el Carnaval, la Semana Santa, la Fiesta de la Cruz, la Noche Blanca, el Pórtico de Feria, la Feria de El Santo, la Fiesta de la Vendimia, la Fiesta del Vino y la Tapa, la Noche de la Aurora y el periodo navideño.De este modo, durante esos periodos indicados, los establecimientos podrán cerrar dos horas más tarde de lo habitual, si bien esta ampliación podrá ser mayor en determinadas circunstancias. Y es que “en los períodos señalados anteriormente, el horario máximo de cierre se podrá ampliar en tres horas más (2 + 1), siempre que coincidan en viernes, sábado o víspera de festivo”.Por otro lado, el Decreto de Alcaldía establece limitaciones en relación con el consumo de bebidas en espacios abiertos, al señalar que “queda prohibido, en relación con las actividades de ocio desarrolladas en los espacios abiertos del término municipal, la permanencia y concentración de personas que se encuentren consumiendo bebidas o realizando otras actividades que pongan en peligro la pacífica convivencia ciudadana fuera de las zonas del término municipal que el Ayuntamiento haya establecido como permitidas, según determina la Ley 7/2006 de 24 de octubre y, sin perjuicio de las normas aplicables en materia de orden público y seguridad ciudadana”.De igual modo, el texto municipal incide en la responsabilidad de los titulares de los establecimientos, al afirmar que “deberán adoptar las medidas necesarias para evitar molestias al vecindario" y, especialmente, habrán de cuidar que no se produzcan en las inmediaciones de los locales comportamientos inadecuados que contravengan la norma conocida popularmente como "Ley Antibotellón", así como la normativa de protección acústica.Esta ampliación de horarios se enmarca en la legislación autonómica que permite a los municipios aplicar horarios especiales de forma excepcional durante celebraciones populares, siempre dentro de los límites establecidos y garantizando el cumplimiento de las normas sobre convivencia y contaminación acústica.De este modo, el calendario aprobado incluye fechas concretas que abarcan desde el Carnaval hasta el periodo de Navidad, comprendido entre el 22 de diciembre y el 6 de enero de 2027, pasando por eventos de especial arraigo local como la Feria de El Santo, la Fiesta de la Vendimia o la Noche de la Aurora, entre otros.En consecuencia, esta medida permitirá adaptar el funcionamiento de los establecimientos públicos a la intensa actividad festiva que caracteriza a Montilla a lo largo del año, dentro del marco normativo previsto y con las obligaciones correspondientes para garantizar la convivencia ciudadana.