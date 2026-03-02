La fina línea entre la alegría y la desazón

Montilla C.F. 1 -- 1 U.B. Lebrijana

Montilla Club de Fútbol: Rafa Martínez, Alfonso Carraña, Fran González, Antonio Pino, Moslero, Pedro Crespín, José Carraña, Gorka, Juan María, Tena y Rafa Alcaide. También jugaron Yiyo, Amara, Alberto Bermejo, Rubén Jurado y Abraham Nelson.

Unión Balompédica Lebrijana: Lebrón, Juande, Sibaja, David, Diego, Antonio, Mati, Juajo, Enrique, Hugo y Guti. También jugaron Jesús, Bustos, Recio y Pepe.

Goles: 1-0 Amara (m.81); 1-1 Juande (m. 88).

Árbitro: Bernabé Peña Serrano (Jaén). Amonestó por los locales a Alfonso Carraña, Amara y Alberto Bermejo. Expulsó por roja directa a Yiyo (m. 91). En el lado visitante amonestó a Sibaja. Expulso por roja directa a Juande (m.88).

Incidencias: Partido correspondiente a la vigesimotercera jornada de liga del Grupo 1 de la División de Honor Sénior, disputado en el Estadio Municipal Miguel Navarro Polonio, ante unos 400 espectadores.

El Montilla Club de Fútbol se quedó ayer a las puertas de sumar un triunfo que lo hubiera aupado, por segunda semana consecutiva, a la zona de ascenso directo a Tercera RFEF. Los vinícolas, en un disputado encuentro, hicieron lo más difícil al abrir el marcador a nueve minutos del final. Pese a ello, el único despiste defensivo provocó el tanto de la igualada por parte de la Unión Balompédica Lebrijana al borde del minuto 90.La contienda comenzó con novedades con respecto al. Rafa Martínez bajo palos y José Carraña en la medular eran las novedades que ponía en liza el técnico auriverde.Así, el partido tuvo un claro matiz de igualdad en toda la primera mitad. No existió un dominador claro del esférico, viéndose alternativas en la posesión. En el ecuador del primer período, el Montilla tomó el mando durante una fase y buscó los centros desde el costado para merodear la meta lebrijana.No obstante, la claridad en los metros finales no era lo suficientemente contundente. Cerca ya del descanso, la Lebrijana quiso tomar el protagonismo, buscando jugadas combinativas para llegar al área vinícola. Con todo ello, ninguno de los dos contendientes fue capaz de ver portería, llegando al descanso con el resultado inicial.Tras el paso por vestuarios, el partido cambió por completo. Las idas y venidas sobre ambas áreas se promulgaron, siendo más peligrosas las acciones locales. Un centro de José Carraña bajado al tapete por Rubén Jurado no lo pudo aprovechar Amara, que mandó su disparo desde la frontal cerca del palo derecho de la meta defendida por Lebrón.Poco después, el guardameta foráneo tuvo que realizar una excepcional estirada por alto ante el remate hacia su propia portería de Juande que, en el intento de despejar el balón, a punto estuvo de anotarse en su propia meta. Eran los mejores minutos del Montilla, que arriesgó adelantando líneas y facilitó varias contras a los visitantes que no llegaron a buen puerto.De este modo, los instantes finales llenaron de emoción el feudo auriverde. A los 81 minutos de juego, un centro al área chica lo aprovechó Amara para tocar el esférico lo justo y mandarlo al fondo de la red. El jolgorio se apoderó de las gradas del Estadio Municipal Miguel Navarro Polonio, sabedora la afición de la importancia de los tres puntos en juego.Tras el gol, Amara pudo ampliar poco después la ventaja con un centro-chut que se estrelló en el larguero. Sin embargo, no hubo final feliz para los montillanos. En el minuto 88, un barullo dentro del área provocó que Juande, con un disparo raso, anotara el empate a uno.Un jarro de agua fría para la parroquia vinícola, que vio cómo volaron dos puntos en casa que dejan a los montillanos en cuarta posición en tabla clasificatoria. La próxima cita será este domingo, a las 18.00 de la tarde, ante la Unión Deportiva Los Barrios, en tierras gaditanas.