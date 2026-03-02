Daniel Guerrero | Sin peluches

El mundo entero se ha conmovido con un mono macaco de un zoológico japonés porque, al ser rechazado por la madre y el resto de la manada, buscó protección y consuelo emocional en un peluche de orangután que los cuidadores del parque le tiraron dentro de la jaula para que le hiciera de madre. Las imágenes del animal abrazando al muñeco de trapo desataron la sensiblería de quienes las vieron a través de los medios de comunicación y las redes sociales, hasta el extremo de convertirse en un fenómeno viral.Algo falla en nuestros afectos cuando al mundo se le saltan las lágrimas por un macaco antes que por un niño detenido por una policía armada hasta los dientes, como sucedió en Minnesota, por el mero hecho de ser ecuatoriano e inmigrante en los Estados Unidos de América.El pequeño de Estados Unidos, de solo cinco años de edad, no tenía un muñeco con el que buscar amparo y se hallaba quieto, sin llorar, la boca cerrada y sin apartar la vista de donde lo dirigía gente que no era su familia, manteniendo esa actitud silenciosa de quien no sabe qué va a pasar pero intuye que no será nada bueno, rígido por ese miedo que infunde algo inesperado que te supera y mostrando con todo tu cuerpo paralizado el desamparo y la vulnerabilidad en que se halla.Acababa de ser detenido cuando salía del colegio por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) durante una de las redadas que esta policía está efectuando contra los inmigrantes, siguiendo instrucciones del presidente Donald Trump. Separarte de tu familia para introducirte en un vehículo policial no es algo agradable ni para un adulto. Menos para un niño.Pero este cachorro humano no tenía un muñeco al que aferrarse y que "humanizara" una violencia que, de otra forma, no altera la sensibilidad adormecida que provoca un mundo acostumbrado a imágenes impactantes. Por eso, el pequeño Liam no se convirtió en una imagen viral, sino en una noticia que atrajo, si acaso, nuestra atención el tiempo en que otra ocupa su lugar.Vivimos tiempos confusos y desquiciados en los que es complicado discernir lo importante de lo banal, lo real de lo artificial, lo creíble de lo manipulado. Estamos sometidos a un bombardeo continuo e intenso de información cierta, incompleta, tendenciosa y falsa, todo a la vez y mezclado, que cuesta trabajo atender nada de manera exhaustiva y, menos aun, comprender la realidad de los hechos y no lo que parece que nos cuentan. Al final, sucumbimos y nos limitamos a informarnos por titulares y dejarnos emocionar por lo espectacular.Es por ello que nos conmueve más el monito japonés que el niño norteamericano. La orfandad del primero, generada por la violencia animal, nos resulta más lacrimógena que la del segundo, provocada por un gobernante racista y paranoico, supuestamente racional. De este modo, un mono abrazando un muñeco es más tierno, entre la multitud de imágenes, que un niño indefenso y frágil frente a un furgón policial.Cuesta admitirlo, pero es así. De hecho, el macaco ha logrado, incluso, que desplacemos el foco de nuestra preocupación de la salvaje agresión rusa de Ucrania, una guerra que cumple cuatro años desde que Putin le dio por invadir al país vecino por cuestiones que tienen que ver más con la psiquiatría que con la geoestrategia.Ya apenas seguimos las noticias del mayor conflicto bélico en Europa desde la Segunda Guerra Mundial y en el que han muerto más de 15.000 civiles ucranios inocentes —entre niños, mujeres y hombres— por vivir donde caían las bombas.Las imágenes de las matanzas rusas que sembraban las calles de cadáveres en las ciudades que ocupaban, los edificios residenciales semidestruidos por drones y misiles, el medio millón de muertos entre ambos bandos, los cerca de seis millones de ucranios que han abandonado su país —la mayoría de ellos refugiados en Europa— o los 3,7 millones de personas que se han visto obligadas a dejar sus hogares para desplazarse a otra zona del país, nada de eso nos ha pellizcado por dentro como el mono del peluche.Es probable, incluso, que lleguemos a recordar más la anécdota del zoológico japonés que esta guerra en nuestro propio continente. Ninguna de las víctimas apareció en las noticias apretando un muñeco de peluche. Y es que somos así de sensibleros.Es más, el famoso primate ha hecho que desviemos el interés del genocidio de Gaza, donde más de 600 gazatíes —ciudadanos inocentes y no combatientes— han muerto durante un alto el fuego que los soldados israelíes rompen cuando les place. Y que olvidemos la brutal y genocida actuación de Israel en una franja que tenía acorralada a una población palestina indefensa que pagaba con sus vidas lo que era denominado eufemísticamente de "legítima defensa".Más de 70.000 gazatíes han muerto (muchos más que civiles en Ucrania) en una "guerra" que es antes un exterminio y limpieza étnica que un enfrentamiento entre dos ejércitos. Y ni una lágrima se nos ha caído por ninguno de ellos. Durante un tiempo una Gaza devastada acaparó las portadas de periódicos y telediarios, pero ya ha desaparecido de la actualidad, de lo que consideramos relevante, de lo que nos conmueve.Ahora nuestros sentimientos son encendidos por un monito despreciado por su manada en un zoológico y que busca consuelo en un muñeco de trapo. Y los enciende porque todos necesitamos el aprecio de los nuestros, la protección de los padres y el bienestar de los espacios seguros.Como homínidos, al fin y al cabo, nos identificamos con nuestros parientes en esos comportamientos en los que el amor y el afecto son más importantes que la nutrición, como demostró el psicólogo Harry Harlow con su teoría del apego.Tan impresionados quedamos con la imagen del mono y su peluche que ni siquiera nos planteamos, no las desgracias arriba señaladas que afectan a nuestra especie, sino la violencia que supone para un primate nacer en un zoológico y no en una selva, y que para huir de los suyos no tenga un árbol al que trepar y deba consolarse con un trapo que alguien le tiró para deleite de los visitantes del zoo y de los consumidores de información al peso como distracción y sin compromiso. Algo falla cuando necesitamos un peluche para mostrar nuestros afectos.