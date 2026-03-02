La Selección Andaluza Sub-12 convoca al futbolista montillano Manu Córdoba

La Selección Andaluza Sub-12 ha convocado al media punta montillano Manuel Córdoba Salas para participar en la primera convocatoria de futbolistas que tendrá lugar este miércoles 4 de marzo, a las 16.15 de la tarde, en el Estadio Municipal Manuel Polinario de Puente Genil, dentro de la planificación deportiva del combinado autonómico que dirige, como entrenador titular, Juan José Bautista Benítez.Este nuevo paso en la trayectoria del joven futbolista montillano supone una nueva oportunidad para seguir creciendo en el ámbito del fútbol formativo, en una convocatoria que reunirá a algunos de los talentos más prometedores de su categoría procedentes de distintos puntos de Andalucía. La sesión, que se celebrará en el recinto pontanés, servirá como punto de encuentro para que el cuerpo técnico pueda evaluar el rendimiento de los jugadores seleccionados.La presencia de Manu Córdoba en esta convocatoria llega en un momento especialmente significativo dentro de su progresión deportiva, marcada por una constante evolución desde su llegada a la cantera del Córdoba Club de Fútbol. El mediocentro montillanocon el objetivo de continuar su formación y seguir avanzando en su sueño futbolístico, después de haberse formado previamente en las categorías inferiores del Club Deportivo Apedem.En ese sentido, su incorporación al Córdoba Club de Fútbol supuso un paso adelante en su desarrollo como futbolista. Pese a su corta edad, el jugador logró integrarse en el combinado Benjamín del club blanquiverde, que milita en Segunda Andaluza, donde fue adquiriendo protagonismo de forma progresiva hasta convertirse en una pieza importante dentro del equipo. Su desempeño le permitió, además, formar parte de un grupo que conquistó tanto el Campeonato de Liga como la Copa Diputación durante aquella temporada.De igual modo, su progresión no pasó desapercibida en el ámbito del fútbol base provincial. En marzo del año 2024, lapara participar en un entrenamiento celebrado en el Estadio Municipal de Bujalance, en una convocatoria que confirmó el interés que su perfil despertaba entre los responsables técnicos.Por otro lado, su rendimiento también ha sido reconocido en competiciones destacadas. Hace ahora algo más de un año y medio, Manu Córdoba fue distinguido con el Premio al Mejor Jugador del Mundial de Selecciones de Córdoba, un reconocimiento que puso de relieve su aportación dentro del terreno de juego y su capacidad para marcar diferencias en su categoría.Y es que el joven futbolista, que continúa vinculado al combinado Alevín del Córdoba Club de Fútbol, ha protagonizado una trayectoria marcada por su crecimiento progresivo desde sus primeros pasos en el fútbol base. Desde que comenzó a jugar siendo apenas un niño, su evolución ha ido acompañada de nuevas oportunidades que le han permitido seguir avanzando en su formación deportiva.En ese contexto, la convocatoria de la Selección Andaluza Sub-12 representa una nueva ocasión para que el jugador montillano pueda demostrar sus cualidades en un entorno exigente y seguir sumando experiencias dentro del fútbol autonómico, bajo la supervisión del entrenador Juan José Bautista Benítez y su equipo técnico.