Montilla Digital da su último adiós al escritor y periodista Juan Eladio Palmis

ha querido hoy dar su último adiós al escritor y periodista murciano Juan Eladio Palmis, autor de una extensa obra literaria y artífice del libro, publicado en 2017 y presentado en la Librería Nobel de la localidad, donde compartió durante años su vocación por la escritura y su vínculo con la ciudad.Nacido a finales de 1942 en La Majada, una población murciana situada a apenas nueve kilómetros de Mazarrón, Juan Eladio Palmis cursó estudios de Marina Mercante. Desde muy joven, comenzó a plasmar sus inquietudes en versos y escritos, iniciando así una trayectoria literaria que lo acompañaría a lo largo de toda su vida. Esa vocación temprana cristalizó en una obra amplia y diversa, marcada por temáticas recurrentes como la mar y los viajes, reflejo directo de su formación y de sus propias vivencias.Además, su primer libro, titulado, editado en 1977, recogía poemas sobre la mar y sus trajines, una temática que continuaría presente en su producción literaria, junto a su interés por la América Morena, ese vasto territorio que se extiende desde el Río Bravo del Norte hasta Magallanes. Su fascinación por los horizontes marítimos y culturales también lo llevó a desarrollar una profunda conexión con la isla de Cuba, a la que dedicó, hace casi dos décadas, el libroEn ese sentido, Juan Eladio Palmis mostró igualmente un especial interés por el entorno histórico de Cristóbal Colón. Fruto de esa inquietud surgió su obra, en la que apuntaba la hipótesis de un Colón de patria portuguesa, una conclusión alcanzada tras largos estudios y aportaciones documentales. Años más tarde, ampliaría esas investigaciones en el libroLa obra literaria de Palmis abarcó distintos géneros, desde la poesía hasta la novela y el ensayo. Su pasión por la escritura quedó reflejada también en numerosos títulos que permanecieron inéditos entre sus papeles, testimonio de una dedicación constante a la literatura. Parte de esa producción fue compartida con los lectores dea través de la sección, en la que volcó vivencias, sentimientos, experiencias y conocimientos acumulados a lo largo de su vida.Asimismo, en 2017 vio la luz, un libro que reafirmó su estrecho vínculo con la localidad y que fue presentado en la Librería Nobel, situada en la confluencia de la calle Fuente Álamo y la calle La Parra, junto al Conservatorio Elemental de Música. Aquella obra constituyó un testimonio de su relación con la ciudad y de su capacidad para convertir en poesía los paisajes y las emociones vinculadas a Montilla.La concejala de Cultura del Ayuntamiento de Montilla, Soledad Raya, con la que mantenía una estrecha amistad, ha dedicado unas palabras en memoria del escritor, en las que ha rememorado “los momentos de vida compartidos, que fueron siempre una casa abierta, un balcón donde la luz aprendía a quedarse sin pedir permiso"."En Montilla sembró versos como quien reparte pan en la mesa, para que nadie se quedara sin alimento. Y brotaron. Brotaron en las calles, en las ventanas, en las voces que lo nombran con un cariño que no tendrá final", ha confesado la responsable municipal de Cultura.Con su fallecimiento, Montilla pierde a un autor que dejó parte de su legado literario vinculado a la ciudad y a sus lectores, especialmente a través de su colaboración con, donde compartió su universo creativo durante algunos meses mediante la palabra escrita. Descanse en paz.