Trabajo impecable ante las adversas circunstancias

R.C. Portuense 0 -- 0 Montilla C.F.

Racing Club Portuense: Juanma, Carmelo, Durán, Manu Heredia, Javi Tamayo, Moreno, Adri Romero, Oca, Adri Cuevas, Hugo y Dani Lainez. También jugaron Kevin, Borja, Tocino, Barba, Fran García y Pepe.

Juanma, Carmelo, Durán, Manu Heredia, Javi Tamayo, Moreno, Adri Romero, Oca, Adri Cuevas, Hugo y Dani Lainez. También jugaron Kevin, Borja, Tocino, Barba, Fran García y Pepe.

Montilla Club de Fútbol: Molero, Alfonso Carraña, Fran González, Antonio Pino, Moslero, Pedro Crespín, Gorka, Juan María, Tena, Abraham Nelson y Rafa Alcaide. También jugaron Yiyo, Amara, Alberto Bermejo y José Carraña.

Molero, Alfonso Carraña, Fran González, Antonio Pino, Moslero, Pedro Crespín, Gorka, Juan María, Tena, Abraham Nelson y Rafa Alcaide. También jugaron Yiyo, Amara, Alberto Bermejo y José Carraña.

Goles: no hubo.

no hubo.

Árbitro: Alfonso Romero Terrón (Huelva). Amonestó por los locales a Dani Lainez. En el lado visitante serían amonestados Abraham Nelson, Pedro Crespín y Antonio Pino. Expulsó por doble amarilla a Gorka (m. 48) y al portero suplente, Rafa Martínez, por roja directa (m. 56).

Alfonso Romero Terrón (Huelva). Amonestó por los locales a Dani Lainez. En el lado visitante serían amonestados Abraham Nelson, Pedro Crespín y Antonio Pino. Expulsó por doble amarilla a Gorka (m. 48) y al portero suplente, Rafa Martínez, por roja directa (m. 56).

Incidencias: Partido correspondiente a la vigésima jornada de liga del Grupo 1 de la División de Honor Sénior, disputado en el Estadio José del Cuvillo, ante unos mil espectadores, aproximadamente.

El Montilla Club de Fútbol alcanzó ayer tarde un meritorio empate ante el Racing Club Portuense, en un duelo directo por el ascenso de categoría que sirvió a los montillanos para mantener el pulso en la lucha por ocupar la segunda plaza. A pesar de la inferioridad numérica que sufrió el plantel de Isaac de la Cuesta en la segunda mitad, los montillanos mostraron una excepcional adaptación a las adversidades y un buen hacer sobre el terreno de juego que les permite sumar un valioso punto en la clasificación.La contienda comenzó con dos equipos que alternaron la posesión del esférico. En los primeros compases, el Montilla buscó la presión alta sobre su rival y salida rápida de balón tras el robo del esférico. Mientras, el Racing Club Portuense mostró un juego volcado en los costados.Con el paso de los minutos, la posesión se declinó para un Montilla que solo le faltó mayor claridad en el último pase. Alcanzando el ecuador del primer acto, las tornas cambiaron. El conjunto local encontró fluidez en ataque y realizó varios centros al área que despejó con dificultad la defensa auriverde.Sin ocasiones claras de gol se llegó a la recta final de la primera mitad, momento en el que se produjo una oportunidad para cada equipo. En primera instancia, un centro medido de Gorka al corazón del área lo remató con la testa Antonio Pino, marchándose su cabezazo rozando el palo de la meta local. La acción quedó invalidada por fuera de juego. Instantes después, respondió el cuadro gaditano con un disparo de Manu Heredia desde la frontal que se marchó cerca del larguero. Sin tiempo para más, se llegó al descanso.Tras el paso por vestuarios, el partido sufrió un cambio de guion. En una de los primeros lances, una galopada de Moreno por banda concluyó con un agarrón de Gorka para evitar la acción ofensiva local, mostrándole el colegiado la segunda amarilla al defensa vinícola. El Montilla se quedaba con un jugador menos sobre el terreno de juego a los 48 minutos de partido.Esta circunstancia obligó a los vinícolas a agazaparse ante un Portuense que tomó las riendas del encuentro. El protagonismo con el cuero se declinó para el lado local, merodeando el área auriverde con asiduidad. Pese a ello, los montillanos supieron alejar el peligro, mostrando una seriedad defensiva digna de mención.Este aspecto, unido a la seguridad bajo palos de Molero —incluida una gran intervención a un remate de cabeza de Hugo a los 75 minutos de juego— fueron las claves. El Montilla resistió los envites portuenses e, incluso, tuvo varios desplazamientos en largo que Amara, incorporado desde el banquillo, estuvo cerca de poder contactar y crear peligro.Con esta perspectiva, se llegó a los instantes finales de la contienda. El Racing Club Portuense lo intentó, pero este actual Montilla sabe manejarse ante cualquier situación y , una vez más, sacó el mono de trabajo para sacar un empate que lo coloca en tercera posición, con 43 puntos.Con este resultado, elparticular queda favorable a los vinícolas ante el Racing Club Portuense (1-0 en la primera vuelta; 0-0 en la segunda vuelta), siendo otro elemento positivo en su haber. La próxima cita para los de Isaac de la Cuesta será este domingo, a las 12.30 del mediodía, ante la Unión Balompédica Lebrijana, en el Estadio Municipal Miguel Navarro Polonio.