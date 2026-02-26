El PSOE-A de Montilla celebra el Día de Andalucía con un coloquio en la Casa del Pueblo

Manuel Gracia Navarro

Pilar Algar Campos

Lucas Rodríguez

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: PSOE-A MONTILLA

La Agrupación Local del PSOE-A de Montilla celebrará mañana viernes, 27 de febrero, a las 19:00 de la tarde, en la Casa del Pueblo, un acto público con motivo del Día de Andalucía bajo el título. La actividad contará con la participación de Manuel Gracia, expresidente del Parlamento de Andalucía; Pilar Algar, secretaria provincial de Juventudes Socialistas (JSA) de Córdoba; y Rafael Llamas, secretario general de los socialistas montillanos y alcalde de la localidad.El encuentro pretende poner en valor los 46 años de autonomía andaluza, recordando el papel de quienes defendieron el autogobierno y también de quienes se posicionaron en contra del mismo. Bajo el lema elegido, el PSOE-A de Montilla subraya cómo la autonomía ha sido clave para el avance de Andalucía en derechos y en el fortalecimiento de los principales pilares del bienestar, como la sanidad y la educación.Asimismo, durante el acto se reflexionará sobre el momento actual, que desde la organización consideran de "retroceso y desmantelamiento de los servicios públicos", reivindicando la necesidad de proteger y reforzar lo conquistado. Al finalizar, y coincidiendo con el 25.º aniversario del fallecimiento de Carlos Cano, se celebrará un tributo a su figura y legado, dada su profunda vinculación con Andalucía. El homenaje correrá a cargo del cantante y compositor Lucas Rodríguez.Manuel Gracia Navarro es una figura histórica del socialismo andaluz, con una amplia trayectoria institucional y orgánica dentro del PSOE. Fue el primer consejero de Educación de la Junta de Andalucía entre 1982 y 1986, desempeñando un papel clave en la puesta en marcha y estructuración del sistema educativo andaluz en los inicios de la autonomía.Posteriormente, ejerció como presidente del Parlamento de Andalucía entre 2012 y 2015, etapa en la que destacó por su defensa del diálogo institucional y del fortalecimiento del papel de la Cámara autonómica como eje del autogobierno. Su vinculación con Montilla también forma parte de su trayectoria profesional, ya que fue catedrático de Filosofía en el Instituto Inca Garcilaso de la localidad entre 1975 y 1979, dejando huella en varias generaciones de estudiantes.Con una larga experiencia política, ha sido también diputado autonómico en varias legislaturas y ha desempeñado responsabilidades orgánicas dentro del PSOE de Andalucía. Su trayectoria ha estado vinculada a la consolidación de la autonomía andaluza y al fortalecimiento de las instituciones propias de la comunidad, siendo considerado una voz autorizada en la defensa del proceso autonómico y de los valores constitucionales y estatutarios.Pilar Algar es actualmente secretaria provincial de Juventudes Socialistas de Córdoba, organización juvenil vinculada al PSOE. Representa a una nueva generación de jóvenes comprometidos con la política municipal, provincial y andaluza desde una perspectiva progresista. Su labor se centra especialmente en la defensa de los derechos de la juventud, el acceso a la educación y al empleo digno, la igualdad y la participación activa de los jóvenes en la vida pública.Desde Juventudes Socialistas impulsa iniciativas de formación política, movilización y debate, promoviendo el relevo generacional dentro del socialismo y reforzando el compromiso con la justicia social y la igualdad de oportunidades.Lucas Rodríguez es un cantante y compositor natural de Montalbán de Córdoba, cuya trayectoria artística está marcada por su vinculación con la música de raíz andaluza y la canción de autor. Su propuesta combina sensibilidad poética y compromiso con su tierra, bebiendo de influencias que van desde la copla y la canción popular andaluza hasta la canción de autor contemporánea. En sus interpretaciones destaca la cercanía con el público y una especial capacidad para transmitir emoción a través de letras que conectan con la identidad, la memoria y las tradiciones de Andalucía.A lo largo de su trayectoria ha participado en diferentes actos culturales y homenajes, especialmente vinculados a la figura de Carlos Cano, cuya obra y legado han influido en su repertorio. Su estilo recoge esa herencia musical comprometida, que pone en valor la cultura andaluza y su dimensión social. Lucas Rodríguez se ha consolidado así como una voz local comprometida con la cultura y las raíces andaluzas, contribuyendo desde la música a mantener vivo el patrimonio artístico y emocional de su tierra.