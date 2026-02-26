Montilla reunirá a 120 deportistas en el Campeonato de Andalucía de Bádminton Sub-11 y Absoluto



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

Montilla acogerá este fin de semana el Campeonato de Andalucía de Bádminton en las categorías Sub-11 y Absoluto en el Pabellón Municipal de Deportes, una competición organizada por la Federación Andaluza de Bádminton y el Club Bádminton Montilla que reunirá a unos 120 deportistas procedentes de distintos puntos de la comunidad autónoma.La cita convertirá el Pabellón Municipal en el epicentro del bádminton andaluz durante dos jornadas consecutivas. La competición comenzará el sábado, a las 10:00 de la mañana, y se prolongará hasta, aproximadamente, las 21:00 de la noche, mientras que el domingo 1 de marzo arrancará a las 9:00 de la mañana con la disputa de las semifinales y finales, estando prevista la clausura y entrega de trofeos en torno al mediodía.Además, el campeonato incluirá cinco pruebas en cada categoría: Individual Masculino, Individual Femenino, Dobles Masculino, Dobles Femenino y Dobles Mixto, una modalidad característica de este deporte. En la categoría Absoluta se espera la participación de algunos de los mejores jugadores del panorama andaluz y nacional, varios de ellos compitiendo en División de Honor.En ese sentido, el presidente del Club Bádminton Montilla, Blas Casado, señaló que la ciudad mantiene una larga trayectoria como sede de competiciones de este nivel. “Como todos los años venimos organizando campeonatos andaluces de distintas categorías. En esta ocasión hemos elegido la categoría Sub-11 y la Absoluta, lo que nos permitirá disfrutar de un fin de semana con el pabellón lleno y las calles de Montilla repletas de raquetas y volantes, que es lo que nos interesa dar a conocer”, afirmó.Especial protagonismo tendrá la categoría Sub-11, que reunirá a niños y niñas de entre 9 y 10 años que afrontarán, en muchos casos, su primer gran campeonato oficial. Blas Casado explicó que “la categoría Sub-11 mueve a toda la familia: vienen padres, madres, hermanos e, incluso, abuelos. Es un campeonato muy atractivo porque se llena de público y se genera un ambiente muy familiar".Por otro lado, esta edición será la primera que se celebre tras la reciente reforma del Pabellón Municipal de Deportes, una mejora que permitirá instalar cinco pistas con tapiz, lo que ofrecerá mejores condiciones tanto para los jugadores como para el público asistente.De igual modo, el evento cuenta con el respaldo de la Junta de Andalucía, la Diputación y el Ayuntamiento de Montilla, cuyo apoyo ha resultado fundamental para su organización. La celebración de este campeonato también atraerá a familias procedentes de distintos puntos de Andalucía, en una cita que combina el deporte base con la llegada de visitantes a la localidad. Con todo preparado, Montilla se dispone así a acoger una nueva competición autonómica que reunirá durante todo el fin de semana a deportistas, familiares y aficionados en torno al bádminton.