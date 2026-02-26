Rafael de Rueda diseña el nuevo paso de palio de la Virgen de la Caridad

Un referente del arte cofrade contemporáneo

La Franciscana Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Humildad y Paciencia, María Santísima de la Caridad en sus Tristezas y San Francisco Solano ha dado a conocer el proyecto del nuevo paso de palio de su titular mariana, una iniciativa concebida a partir de la inquietud de un grupo de hermanos costaleros y que contará con el diseño del reconocido artista cordobés Rafael de Rueda.Según recoge la memoria descriptiva del proyecto, a la que ha tenido acceso, esta propuesta responde a un anhelo compartido dentro de la corporación del Martes Santo que, desde años atrás, "han tenido muy presente el poder proyectar un conjunto singular y con su propia idiosincrasia, creando una premisa de unificar y dar por resultado un guion completo con una línea estética y argumental unificada".Además, la junta de gobierno de la hermandad, encabezada por el hermano mayor, Tomás Polo, autorizó el contacto con el prestigioso diseñador cordobés Rafael de Rueda con el objetivo de materializar esta iniciativa, siempre preservando la línea elegante, austera y seria de la corporación franciscana.Por este motivo, el diseñador recibió un completo dossier sobre el patrimonio de la hermandad y de su sede canónica, la Parroquia de San Francisco Solano. "Un diseño debe de ser una obra con unos pasos bien definidos llegando a unir unos ritmos y proporciones correctas y, en nuestro caso, sumando toda la simbología que contiene nuestra hermandad y respetando lo ya creado como base o cimientos de la misma", resalta la memoria descriptiva.Bajo el título de, el proyecto se sustenta en un planteamiento teológico y artístico preciso. El texto defiende que "un paso de palio, a diferencia de un paso de Cristo o de misterio, no es solo un altar itinerante", ya que al paso de palio se le define también como la(la Casa dorada) de la Santísima Virgen.Por esta razón, el diseño prioriza la iconografía mariana y adopta una estética vinculada a la condición franciscana de la corporación, combinando el marrón franciscano y el rojo burdeos en los elementos textiles, mientras que la orfebrería se ejecutará en plata o metal plateado.De igual modo, las bambalinas presentan caídas de media luna con roleos que aportan dinamismo, dentro de un diseño de estilo barroco asimétrico con aire garduñista donde la hojarasca, flores y elementos que componen el diseño están relacionados con la hermandad y con Montilla.Entre estos elementos destacan las ramas de zarza, vinculadas a san Francisco Solano, así como el racimo de uva y los pámpanos, símbolos de la tradición vitivinícola montillana. También incorporan una cenefa que fusiona conchas franciscanas y el cordón de tres nudos, representación de los votos de obediencia, pobreza y castidad de la orden que acogió alPor otro lado, el techo de palio mantiene la coherencia estética con un perímetro en color burdeos oscuro y una cartela central dedicada a la Virgen de la Aurora, patrona de Montilla, representada en bajo relieve con detalles de orfebrería. Los faldones, por su parte, integran simbología solanista, con jarrones de claveles, lirios, rosas y gladiolos que simbolizan, según explica el autor, "la pureza, el amor materno, la lealtad y la entrega a la Virgen María".Asimismo, los respiraderos reflejan las virtudes teologales de fe, esperanza y caridad, mientras que los varales incorporan elementos inspirados en el olivo, la vid y la zarza sin espinas, incluyendo en sus basamentos los escudos de la hermandad, de san Francisco Solano, el abrazo franciscano y el escudo de Montilla. La iluminación, mediante candelabros de cola y entrevarales, representará episodios de la vida del santo patrón, como su predicación en Tucumán o la curación de un enfermo en el barrio de Tenerías.El proyecto contempla también una compleja peana con siete capillas, presidida por la Virgen de Belén, patrona del campo montillano, junto a san Francisco Solano y san Francisco de Asís. De igual modo, el manto combinará los colores corporativos e incluirá ocho cartelas con letanías del Santo Rosario y referencias bíblicas, además de un símbolo central denominado, como signo de protección.La saya blanca seguirá el mismo lenguaje ornamental, mientras que el llamador rendirá homenaje a Francisco Tejedera Arrabal —que falleció el 12 de mayo de 2005 a los 32 años de edad— y Miguel Ángel Sastre García —que—, representados simbólicamente mediante dos ángeles junto al emblema "al cielo". La memoria manifiesta que "con este gesto se pretende tener muy presente en la historia y memoria de nuestra hermandad a estos dos hermanos que lucharon por engrandecerla".El encargado de dar forma a este ambicioso proyecto es Rafael de Rueda Burrezo, diseñador nacido en Córdoba en el año 1964 y criado en el barrio de San Lorenzo, un entorno de profunda tradición cofrade que marcó su trayectoria artística.Además, el artista cordobés se ha convertido en los últimos años en una de las figuras más influyentes de la Semana Santa, tanto en Córdoba como en Sevilla y otros puntos del país, destacando especialmente por la recuperación de importantes piezas del bordado. Su carrera ha crecido de la mano del taller de Jesús Rosado y fue reconocida, entre otros galardones, con el premioen el año 2015.En ese sentido, Rafael de Rueda Burrezo está considerado como uno de los diseñadores contemporáneos más influyentes en el ámbito del arte cofrade en España, sobresaliendo por su labor de recuperación y digitalización de diseños históricos y por la creación de nuevas piezas de orfebrería, bordado y cartelería.A lo largo de su trayectoria, ha diseñado túnicas, mantos, palios y otros enseres procesionales para numerosas hermandades, además de desarrollar trabajos de diseño gráfico como logotipos conmemorativos y portadas de publicaciones especializadas.De igual modo, su prestigio le ha llevado a ejercer como asesor artístico para diversas corporaciones, aportando un sello caracterizado por la elegancia y el rigor histórico. Entre sus intervenciones más destacadas figura la recuperación del diseño original del manto de tisú de la Macarena en Sevilla o la aprobación del bordado del palio de la Virgen de la Estrella en Córdoba, confirmando su papel como una figura clave en la evolución contemporánea del arte sacro vinculado a la Semana Santa.Ahora, este nuevo paso de palio para la Virgen de la Caridad de Montilla, concebido como una síntesis de identidad, simbolismo y tradición, se proyecta como una obra destinada a enriquecer el patrimonio artístico y devocional de la hermandad del Martes Santo.