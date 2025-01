Else vestirá de gala el próximopara recibir a la gimnasta olímpica Almudena Cid , que impartirá unaorganizada por el Club de Gimnasia Rítmica de Montilla . La actividad, que se desarrollará de 10.00 de la mañana a 14.00 de la tarde, promete convertirse en unatanto para gimnastas en formación como para los amantes de este deporte.Nacida en Vitoria el 15 de junio de 1980, Almudena Cid Tostado esen la historia de la. Su nombre está grabado con letras de oro en los anales del deporte, siendo laconsecutivas: Atlanta 1996, Sídney 2000, Atenas 2004 y Pekín 2008. Este hito no solo demuestra su consistencia en un deporte tan exigente, sino también suy mantenerse en la élite mundial durante más de una década.Su carrera como gimnasta comenzó a muy temprana edad, destacando por suen el tapiz. En el ámbito internacional, Cid, logrando posiciones destacadas frente a las grandes potencias de la gimnasia rítmica, como Rusia y Bulgaria.Finalista olímpica en cuatro ediciones consecutivas, una gesta que la convirtió en un referente global, compitiendo al máximo nivel durante 12 años, Almudena Cid ha sido una habitual en campeonatos del Mundo y de Europa. No en vano, ha sido participante en más de una decena de estas competiciones, siempre destacando por suCampeona de España en múltiples ocasiones, consolidándose como la, uno de los aspectos que siempre distinguió a Almudena Cid fue suy dotar de una narrativa única a cada uno de sus ejercicios. Sus coreografías no solo desbordaban técnica, sino que también eran verdaderas, destacando por el uso de música y elementos que conectaban emocionalmente con el público.Tras su retirada de la competición en 2008, Almudena Cid ha continuado. Además de entrenar y ofrecer conferencias, ha escrito lainfantiles, inspirada en sus experiencias como gimnasta, y ha participado en proyectos artísticos como. Su influencia va más allá del ámbito deportivo, siendo unLadel próximo 18 de enero será una ocasión inmejorable para aprender directamente de una figura queen la gimnasia rítmica. Las plazas para esta actividad, por lo que el Club de Gimnasia Rítmica de Montilla ha querido "y la rápida respuesta de todos los que han querido participar en este evento único", que refuerza la apuesta de Montilla por promover actividades de calidad que fomentan el desarrollo deportivo de las jóvenes promesas y consolidan la gimnasia rítmica como un pilar de la cultura deportiva local.