Moi Palmero | Galimatías de enero

MOI PALMERO

ILUSTRACIÓN: ISABEL AGUILAR

Enero es un mes de confusión, lío, embrollo, de desorden. Vamos, un galimatías de diccionario. No sabes si vienes o si vas, si estás cerrando el año anterior o has hecho borrón y cuenta nueva; si tienes las pilas emocionales cargadas o bajo mínimos; si confiarte a la esperanza de que todo irá a mejor o pedirle a la virgencita o al duende de turno que te deje como estás.De hecho, está consagrado a Jano, el dios romano de las puertas, los comienzos y los finales, al que se representa con dos caras de perfil mirando a ambos lados. Se le atribuye la invención del dinero, la navegación y la agricultura y se le invocaba al principio de una guerra porque, aseguraban, prometía buenos finales. Pero aunque suena muy bonito, ya lo decían Astérix y Obélix, "¡Por Tutatis, están locos estos romanos!".La experiencia nos muestra que, más que vivirlo, lo sufrimos, y escalamos la cuesta como podemos. Al frío hay que sumarle el cansancio físico y anímico de las Navidades, el agujero que dejan en nuestra cuenta corriente, el moquillo colgando y los resfriados; el exceso de peso y colesterol, las frustraciones al descubrir que te planteas los mismos propósitos que el año anterior, que volverás a fracasar ante ellos, y que la vida es un continuo difícil de resetear de la noche a la mañana.Para que no caigamos en el desánimo y en la hibernación de gasto, nuestros líderes, espoleados por los dueños de su silla y el capital, nos estimulan para mantenernos eufóricos, recalcando lo del. Nos ofrecen rebajas, y se inventan tonterías, adornadas de parámetros científicos, como que el tercer lunes de enero es el día más triste del año, pero que podemos solucionarlo planificando nuestras vacaciones de verano y construyendo, a base de talonario, nuestro futuro con frases como "¡imagínalo y lo conseguirás!" o "eres el mejor y te lo mereces".Es cierto que cada uno lo afronta de forma más optimista o negativa según su personalidad, situación económica y relaciones personales y sociales, pero este año la cosa pinta mal. Vemos cómo la corrupción sigue arraigada en nuestro sistema político, con Koldo como cabecilla de una trama más.Los precios de los alimentos, el agua y la luz han subido antes de que nos tragásemos la última uva; vemos que los seguros que pagamos no sirven de nada y las ayudas institucionales no llegan a los damnificados por las catástrofes naturales.Comprobamos que Trump y los fascistas por el mundo siguen ganando terreno, quemando petróleo, negando el cambio climático y clasificando a las personas según el color de su piel y dónde nacieron; que los oligarcas siguen jugando a la guerra a costa de la sangre de los civiles.Constatamos que los ultracatólicos de sotana, misa y comunión que luego gritan "¡viva el vino, la coca y las mujeres!" se ofenden por una estampita de una vaquilla, mientras nuestra mayor preocupación es saber qué es humor, libertad de opinión o delito de odio.Nos preguntamos si con la leche materna se pueden hacer diamantes y trajes horteras; si los papeles de Olmo llegaron a tiempo o si por jugar en el Real de Madrid hay que perdonarle al ganador del balón de playa que sea maleducado, provocador y violento.Sin embargo, a pesar de toda esta deprimente y triste realidad, para los educadores ambientales, el mes de enero es uno de los meses más importantes, porque se celebra el Día de la Educación Ambiental, y eso nos hace comenzar el año con ganas de conmemorarlo como se merece.Dedicarnos a esta profesión ya es un canto al optimismo porque, analizando la realidad, utilizando diferentes herramientas, nuestro objetivo es crear redes, nuevos caminos para encontrar las soluciones –individuales y colectivas– a los problemas sociales y ambientales a los que nos enfrentamos.Se me plantea un mes intenso, retomando, continuando y haciendo crecer los proyectos que llevamos a cabo desde hace años, terminando algunos nuevos que estamos deseando que vean la luz y presentando otros junto a nuevos compañeros de camino en los que llevamos tiempo trabajando.A todo lo que está por venir, hay que sumarle un inesperado, emocionante y, por ahora, secreto regalo que me hicieron los Reyes Magos y que me llevará a Madrid a mediados de mes a recogerlo. Es algo simbólico, de ningún valor para la mayoría, quizá frío y traicionero, pero ha venido para animarme a seguir pensando en lo global y actuando en lo local, a calentarme el cuerpo y ensancharme el alma en este galimatías que es el mes de enero.