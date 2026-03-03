Montilla corona a los campeones andaluces de bádminton Absoluto y Sub-11

Elreunió este pasado fin de semana en el Pabellón Municipal de Deportes de Montilla a cerca de 120 deportistas llegados desde distintos puntos de la región y coronó a los nuevos campeones andaluces tras dos intensas jornadas de competición.La localidad volvió a convertirse así en el epicentro del bádminton autonómico con una cita organizada por la Federación Andaluza de Bádminton y el Club Bádminton Montilla, y patrocinada por la Consejería de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Montilla y la Diputación de Córdoba.Durante todo el fin de semana, el recinto municipal acogió encuentros correspondientes a las categorías Absoluta y Sub-11, con la disputa de las modalidades de Individual Masculino, Individual Femenino, Dobles Masculino, Dobles Femenino y Dobles Mixto.En ese sentido, la competición reunió a jugadores procedentes de distintos puntos de Andalucía, consolidando la trayectoria de Montilla como sede habitual de campeonatos de este nivel. Tal y como destacó días antes el presidente del Club Bádminton Montilla, Blas Casado, la ciudad mantiene una larga tradición organizativa en este deporte.“Como todos los años venimos organizando campeonatos andaluces de distintas categorías. En esta ocasión hemos elegido la categoría Sub-11 y la Absoluta, lo que nos permitirá disfrutar de un fin de semana con el pabellón lleno y las calles de Montilla repletas de raquetas y volantes, que es lo que nos interesa dar a conocer”, afirmó antes del inicio de la competición.Además, el campeonato adquirió un significado especial al celebrarse tras la, que permitió instalar cinco pistas con tapiz y mejorar las condiciones tanto para los deportistas como para el público. La categoría Sub-11, en particular, aportó un ambiente familiar y participativo, con la presencia de numerosos familiares acompañando a los jóvenes jugadores en muchos casos en su primera gran cita oficial.En la categoría Absoluta, el protagonismo en Individual Masculino fue para Alejandro Pérez, del club IES La Orden, que logró el oro tras imponerse en la final a su compañero Álvaro Morán en tres sets por 17-21, 21-9 y 21-19. Su camino hacia el título incluyó victorias ante Marcos Agua, Guillermo Muñoz, Pedro Román —quien se retiró en cuartos— y Rubén Carreras en semifinales. El bronce fue para Alejandro Ramírez, del Rinconada, que cedió en semifinales ante Morán en dos juegos ajustados.Por su parte, Cristina Teruel, del Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Andalucía y vinculada a Huelva, se proclamó campeona en Individual Femenino tras vencer a Karen Martín en semifinales y a Izaro Eraña en la final. Alba Padilla completó el podio con el tercer puesto tras alcanzar las semifinales.De igual modo, la pareja formada por Álvaro Morán y Alejandro Pérez se alzó con el título en Dobles Masculino, culminando un brillante torneo que incluyó un triunfo en la final ante Jesús de Burgos y Martín Mosquera en tres sets. El tercer puesto fue para Jorge Jérez y Alberto Martínez.En Dobles Femenino, Candela Antequera y María de la O Pérez lograron el oro tras superar en la final a María Díaz y Alba Padilla, mientras que Ana López y Marta Rodríguez obtuvieron el bronce tras caer en semifinales. Asimismo, Jesús de Burgos y Rocío Martín se proclamaron campeones en Dobles Mixto después de completar un sólido recorrido que culminó con su victoria en la final frente a Adrián Márquez y Alejandra Argüelles. El tercer puesto correspondió a Sergio Ríos e Izaro Eraña.Por otro lado, la categoría Sub-11 volvió a poner de manifiesto el futuro prometedor de este deporte. En Individual Masculino, Pablo López, del club Baena, se proclamó campeón tras superar al montillano Daniel Córdoba en cuartos de final, a Iván Martín en semifinales y a Eduardo Muñoz en una final que se resolvió en tres sets. Aimar Macías completó el podio. En Individual Femenino, la jugadora montillana María Sánchez se alzó con el título tras imponerse en la final a Milorada Kopyttsa en un encuentro que también necesitó tres mangas.Además, Pablo López y Eduardo Muñoz se proclamaron campeones en Dobles Masculino, mientras que Milorada Kopyttsa y María Sánchez lograron el oro en Dobles Femenino tras vencer en la final a Sandra Esteban e Inés Román. Por último, Pablo López y Sandra Esteban conquistaron el título en Dobles Mixto al imponerse en la final a Eduardo Muñoz y María Sánchez, cerrando así un campeonato que confirmó el alto nivel competitivo del bádminton andaluz y el papel de Montilla como escenario de referencia para este tipo de eventos.