El Ayuntamiento de Montilla reabre el Pabellón Municipal tras su reforma integral



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Ayuntamiento de Montilla culmina este fin de semana la renovación integral del Pabellón Municipal de Deportes, una intervención que actualiza por completo un espacio con más de tres décadas de vida y que devuelve a la ciudad una infraestructura largamente esperada por clubes, deportistas y familias.Tras meses de obras, el edificio reabre sus puertas con una imagen renovada y una programación que se extenderá desde este viernes hasta el domingo, un gesto que subraya el valor simbólico de esta actuación en la vida deportiva local.La intervención, planteada como una reforma “histórica” por su alcance y por el tiempo transcurrido desde la última adecuación de calado, ha supuesto una inversión total de 520.000 euros. Una parte significativa de esa cuantía, concretamente 180.000 euros, procede de una subvención de la Junta de Andalucía, mientras que el Ayuntamiento de Montilla ha aportado 340.000 euros con fondos propios.La obra ha incluido la sustitución completa del techo, lo que ha permitido resolver problemas de aislamiento y seguridad; la renovación integral del suelo deportivo, pensado para soportar un uso intensivo y garantizar una práctica más cómoda; y la mejora del graderío, que ahora ofrece una visibilidad más amplia y un ambiente más acogedor para el público.A ello se suman trabajos en la sala anexa y el gimnasio, así como la instalación de un ascensor que garantiza la accesibilidad completa del edificio, un elemento especialmente destacado por los responsables municipales por su impacto en la inclusión de todos los usuarios.Durante los últimos tres meses, la actividad deportiva no se ha detenido. Los clubes locales han sido reubicados temporalmente en otros espacios municipales, centros educativos y la sala cubierta de El Molinillo. Esta reorganización, aunque compleja, ha permitido que los entrenamientos y competiciones programadas siguieran su curso. Desde el Ayuntamiento se remarca que esta etapa transitoria ha mostrado la capacidad de adaptación del tejido deportivo local y el compromiso de las entidades implicadas.El alcalde de Montilla, Rafael Llamas, recordó ayer que “esta obra era muy demandada por asociaciones y clubes deportivos, una mejora necesaria que refleja el compromiso del Ayuntamiento con el deporte montillano”. Además, afirmó que “la inversión realizada demuestra la apuesta municipal por unas instalaciones modernas, accesibles y pensadas para fomentar la práctica deportiva y la convivencia”.En esa misma línea se expresó el teniente de alcalde de Deportes, Festejos y Educación, Miguel Sánchez, quien señaló que “los trabajos han permitido transformar completamente el pabellón, que hoy presenta una imagen renovada y pensada para mejorar la experiencia de deportistas y usuarios”.El responsable municipal agradeció “el compromiso de las empresas adjudicatarias y del personal técnico municipal”, y también “la colaboración de los clubes para reorganizar sus entrenamientos durante estos meses”. Sus declaraciones pusieron el acento en el esfuerzo conjunto que ha hecho posible una reforma de este alcance.Sánchez detalló, además, la programación prevista para el fin de semana de reapertura, concebida como una forma de celebrar la nueva etapa del pabellón. Mañana viernes se desarrollarán exhibiciones y actividades de la mano del Club Gimnasia Rítmica Montilla, que celebra su Gala de Navidad.El sábado serán protagonistas el baloncesto y el bádminton, además de la presentación del Club de Salto de Comba a las 13:00 de la tarde, justo antes del acto oficial de reinauguración, previsto para las 13:45 horas. El concejal invitó a la ciudadanía a “compartir este momento tan especial para el deporte local”.Estas mejoras se integran en una estrategia municipal más amplia de modernización de las infraestructuras deportivas. En los últimos años se han ejecutado inversiones relevantes como la creación de la pista de atletismo, la construcción del segundo campo de fútbol, la sustitución del césped del Estadio Municipal o la mejora de las pistas anexas.En ese sentido, la reapertura este fin de semana del Pabellón Municipal de Deportes se percibe como un paso más dentro de un proceso continuado de actualización de las infraestructuras deportivas de titularidad pública, con impacto directo en la calidad de vida de quienes practican deporte en Montilla.La ciudadanía, los clubes y los usuarios habituales del pabellón miran ahora hacia un fin de semana cargado de actividad, que servirá de reencuentro con un espacio que forma parte de la memoria colectiva del municipio desde el 28 de febrero de 1990, cuando abrió sus puertas con un encuentro de baloncesto que enfrentó al Mayoral Maristas de Málaga con el Benfica de Portugal.