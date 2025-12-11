Antonio Ortiz Mora recibe el reconocimiento a la excelencia docente de la Universidad de Córdoba



FOTOGRAFÍA: UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

El montillano Antonio Ortiz Mora recibió ayer el reconocimiento a la excelencia docente otorgado por la Universidad de Córdoba (UCO) en un acto que destacó su trayectoria académica, investigadora y su compromiso sostenido con el estudiantado. La distinción subrayó la profundidad de su trabajo en el Área de Física Aplicada y su aportación constante a la calidad educativa del Grado en Física y de varios programas de posgrado.El profesor montillano, miembro del grupo de investigación Óptica Aplicada, fue uno de los trece docentes premiados por su desempeño en el marco del programa DOCENTIA, un sistema de evaluación que la Universidad de Córdoba implantó de manera pionera en Andalucía. Su labor combina docencia especializada, proyectos de investigación avanzados y la implicación directa en la innovación metodológica dentro del aula, además de compaginar su actividad universitaria con su trabajo como docente de Ciencias en varios centros de la Fundación Diocesana Santos Mártires de Córdoba.El acto estuvo presidido por el rector, Manuel Torralbo Rodríguez, quien dirigió a los premiados unas palabras especialmente emotivas. Felicitó a todos los docentes distinguidos con una frase que marcó el tono de la ceremonia: “Sois lo sublime”. El rector reconoció la trascendencia de su labor al afirmar que la actividad docente “da las mayores satisfacciones y deja una huella imborrable en la formación académica y personal del estudiantado”. Con un gesto de gratitud, señaló: “Sois el orgullo de vuestros centros y os agradezco enormemente el esfuerzo que habéis realizado”. Además, reiteró su compromiso institucional al manifestar su voluntad de “dar ni un paso atrás en los derechos laborales y económicos consolidados del profesorado”.Junto a Antonio Ortiz Mora también fueron reconocidos Carmen Alicia Padilla Peña e Irene Cantarero Carmona en Ciencias; Manuel Rich Ruiz y Lucía Nuria Izquierdo Palomares en Ciencias de la Salud; Juan Calmaestra Villén, Jorge Alcántara Manzanares, Azahara Jiménez Millán y José Manuel Armada Crespo en Ciencias Jurídicas y Sociales; Francisco José Rodríguez Mesa y Rocío Velasco García en Humanidades, y Enrique Yeguas Bolívar y Francisco Javier Rodríguez Lozano en Ingeniería. Todos ellos fueron evaluados bajo criterios rigurosos que abarcan desde la planificación docente hasta las evidencias de innovación y mejora continua.El vicerrector de Estudios de Grado, Calidad e Innovación Docente, Jesús Dorado Martín, explicó la solidez del proceso que respalda estos reconocimientos. Señaló que “no se trata de una fotografía aislada, sino de una visión integral de la práctica docente, en la que se valora no solo el cumplimiento del encargo, sino también la capacidad de revisar, mejorar e innovar en la enseñanza”. Afirmó también que estos premios representan “un reconocimiento público a la excelencia: al trabajo bien hecho, a una manera rigurosa, innovadora y comprometida de entender la docencia universitaria”. Subrayó que el objetivo no es únicamente económico, sino poner “en primer plano el valor de quienes, curso tras curso, planifican con cuidado sus asignaturas, acompañan al estudiantado en su aprendizaje y se esfuerzan por encontrar nuevas y mejores maneras de enseñar”.El programa DOCENTIA, que ha permitido evaluar 1.258 expedientes correspondientes a la actividad de más de 870 docentes, mostró en su última convocatoria resultados especialmente altos. De los 149 expedientes evaluados, setenta superaron los criterios de excelencia, lo que equivale a un 47 por ciento. Las encuestas de satisfacción del estudiantado también respaldaron el nivel académico con puntuaciones medias de 4,44 en los títulos de Grado y 4,64 en los de Máster oficiales.En nombre de todos los premiados intervino Carmen Alicia Padilla Peña, quien recordó que el reconocimiento no supone un final, sino un estímulo para seguir creciendo. Comentó que “la docencia requiere reinventarse constantemente, adaptarse a un mundo cambiante y, sobre todo, seguir creyendo que la enseñanza es una herramienta poderosa para formar a futuros buenos profesionales”.Agradeció la distinción al afirmar: “nos sentimos profundamente agradecidos y honradas por este reconocimiento que no sólo representa un logro personal sino también el reflejo del esfuerzo, la dedicación y la pasión que cada día ponemos en la labor docente”. Subrayó, además, que el periodo evaluado incluye años especialmente complicados: “Es aún más gratificante, sabiendo que el periodo evaluado incluye cursos en los que impartir una buena docencia no fue ni es nada fácil, como la época COVID y los últimos años”.En el caso de Antonio Ortiz Mora, el reconocimiento pone en valor una trayectoria construida sobre la investigación en tecnología fotónica, la caracterización y diseño de fibras de cristal fotónico, la amplificación Raman en comunicaciones ópticas y la plasmónica en estructuras de fibras microestructuradas. Su participación en proyectos como el diseño de fibras microestructuradas con geometría fractal muestra el alcance de su labor investigadora.En paralelo, su docencia se desarrolla en asignaturas clave del Grado en Física, como Técnicas Experimentales en Física, Astrofísica y Cosmología y Óptica II, además de su presencia en el Máster en Formación del Profesorado en Educación Secundaria y en el Máster en Física Avanzada, donde imparte contenidos especializados como Óptica No Lineal.El acto de ayer dejó claro que la excelencia docente no se limita a los resultados, sino que se sostiene en un compromiso cotidiano que busca mejorar la experiencia formativa del estudiantado. En la trayectoria de Ortiz Mora y del resto de premiados se refleja un trabajo persistente, lleno de horas de preparación, búsqueda de nuevas metodologías y un empeño constante por ofrecer una enseñanza más humana, más rigurosa y más orientada a un futuro en transformación.