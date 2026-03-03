La Diputación celebra el Día Internacional de las Mujeres con una amplia programación

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

La Diputación de Córdoba celebrará el próximo 8 de marzo el Día Internacional de las Mujeres con un amplio programa de actividades que se desarrollará entre el 7 de marzo y el mes de junio y que incluirá conciertos, concursos y la gala de entrega de los, además de la colaboración con los ayuntamientos de la provincia para la organización de iniciativas con motivo de esta efeméride.La delegada de Igualdad, Cooperación al Desarrollo, Consumo y Participación Ciudadana en la institución provincial, Auxiliadora Moreno, detalló que la gala de los Premios Córdoba en Igualdad se celebrará el 8 de marzo y permitirá reconocer a mujeres, hombres, colectivos, entidades o instituciones de la provincia que hayan destacado por su trabajo a favor de los derechos de las mujeres y la igualdad de oportunidades.El programa arrancará el 7 de marzo en el salón de actos del Palacio de la Merced con el espectáculo-concierto, una propuesta que busca visibilizar la diversidad en el amor, humanizar la figura de la víctima, promover la libertad individual, fomentar la empatía y reforzar la igualdad de género.Posteriormente, el 22 de abril tendrá lugar el concierto del V Concurso Nacional de Interpretación de Obras de mujeres compositoras y, el 16 de junio, se celebrará la entrega de premios del XI Concurso de dibujos y relatos cortos, 8 de marzo por la igualdad.Moreno destacó también la colaboración y apoyo económico en los distintos actos que se llevan a cabo en los municipios, así como el envío dey material publicitario para la campaña institucional llevada a cabo por el conjunto de las diputaciones andaluzas, que en este 2026 tiene por lemaLa institución provincial se sumará a la campaña conjunta promovida por las ocho diputaciones andaluzas con motivo del Día Internacional de las Mujeres, que se celebrará el 8 de marzo y que en esta edición “pone el foco en un fenómeno que ha ganado visibilidad en los últimos años en redes sociales y plataformas digitales bajo la denominación de ‘tradwife’ o esposa tradicional”.En relación con esta iniciativa, la delegada afirmó que “esta campaña reafirma el compromiso común con la defensa y el avance de la igualdad real y efectiva en todo el territorio andaluz” y añadió que “la iniciativa vuelve a evidenciar que la unidad institucional es una herramienta clave para proteger los derechos conquistados y afrontar de manera coordinada los desafíos actuales en materia de igualdad”.El tema central de la campaña fue acordado por las ocho instituciones provinciales andaluzas en una reunión mantenida el pasado 28 de enero, en la que se trabajó en la redacción del manifiesto institucional del 8 de marzo y en el contenido de la iniciativa, centrada en el fenómeno“Bajo una estética cuidada y un discurso aparentemente basado en la libre elección, este modelo promueve que las mujeres jóvenes aspiren a depender económicamente de su pareja, dedicándose en exclusiva al hogar, la familia y el cuidado personal, proyectando una imagen idealizada de la vida doméstica”, señaló Moreno.Las diputaciones andaluzas trasladaron su preocupación por esta situación en un manifiesto conjunto por el 8 de marzo “en el que se recuerda que, pese a los progresos alcanzados, persisten brechas significativas en ámbitos como el empleo, los salarios, la corresponsabilidad en los cuidados y la violencia de género”. En este contexto, la delegada montillana defendió que “idealizar modelos que sitúan a las mujeres fuera de los espacios de decisión económica y pública puede suponer un retroceso en los avances logrados en igualdad, autonomía y derechos”.“La campaña, que contará con recursos audiovisuales y materiales divulgativos compartidos por las ocho diputaciones, se plantea una narrativa que da la vuelta al discurso idealizado, incorporando testimonios, memoria histórica y datos que permiten comprender las consecuencias reales de la dependencia económica y la desigual distribución de responsabilidades”, detalló Moreno.Según subrayó la responsable provincial, estos materiales permiten que la campaña “no se limita a la denuncia, sino que apuesta por ofrecer referentes diversos, visibilizar modelos de corresponsabilidad y autonomía y reivindicar la igualdad como un valor democrático y una política de cohesión social y territorial”.