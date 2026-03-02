La Diputación reconoce a Rafaela Mármol Luque con el Premio Ejemplo de Igualdad

Unos galardones de ámbito provincial



JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓN

La Diputación de Córdoba ha concedido el galardón honorífico Ejemplo de Igualdad a la montillana Rafaela Mármol Luque con motivo de los, que se entregarán coincidiendo con los actos del 8 de Marzo, en reconocimiento a una trayectoria vital y profesional vinculada durante 42 años a la Educación Infantil y al impulso del turismo rural en la provincia.La institución provincial ha dado a conocer esta tarde los nombres de las personas, entidades e instituciones que serán distinguidas en esta nueva edición de unos premios que tienen como objetivo poner en valor el trabajo desarrollado en favor de los derechos de las mujeres, la no discriminación y la igualdad de oportunidades. En ese contexto, el jurado ha decidido otorgar el reconocimiento honorífico a Rafaela Mármol Luque por una trayectoria que, según se destaca por parte de la Diputación, "encarna el liderazgo femenino, la innovación y el compromiso con su tierra".Además, el jurado ha puesto de relieve su espíritu emprendedor en el ámbito del turismo rural, especialmente al frente de la Finca Buytrón, un proyecto vinculado al medio rural, al patrimonio y a la cultura del vino. A juicio de los miembros del jurado, Rafaela Mármol Luque representa a una generación de mujeres que abrieron camino con determinación y compromiso social, dejando una huella duradera en ámbitos como la educación, la cultura y el desarrollo rural.En ese sentido, la trayectoria de la docente montillana también ha sido reconocida en otras ocasiones. En el año 2024, el Colegio La Asunción de Montilla le concedió uno de sus, junto a la, en “reconocimiento a su dedicación y entrega” hacia este centro educativo, en el transcurso de un acto celebrado con motivo del Día de Andalucía.De igual modo, Rafaela Mármol Luque ha desarrollado una destacada labor en el ámbito del enoturismo como promotora de la Finca Buytrón, un alojamiento rural situado a tres kilómetros de Montilla que recibió en 2018 elconcedido por la Asociación Española de Ciudades del Vino y Turespaña. Con motivo de aquella distinción, el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, subrayó que Rafaela Mármol “ha revolucionado el enoturismo en nuestra comarca con una oferta de calidad y muy vinculada a nuestro territorio”.Y es que el enclave de Buytrón, cuya historia se remonta al siglo dieciséis, cuando los marqueses de Priego cedieron la propiedad al licenciado Luis de Buytrón, constituye hoy un espacio de referencia para viajeros llegados desde distintos puntos del mundo, atraídos por el paisaje y por la vinculación del proyecto con la tradición vitivinícola.Además, junto a María Dolores Ramírez Ponferrada, Rafaela Mármol Luque impulsó la colección, una iniciativa pedagógica destinada a acercar al público infantil la vida y la obra de figuras destacadas de la historia local, como el militaro san Juan de Ávila,el 7 de octubre de 2012.Por otro lado, los Premios Córdoba en Igualdad también han reconocido la labor de otras personas y colectivos de la provincia en diferentes ámbitos. En el apartado de Economía, el galardón ha recaído en Rocío Bermúdez Espinal, fundadora de La esencia de Priego, un proyecto empresarial que ha recuperado el tradicional turrolate de Priego de Córdoba y lo ha convertido en una iniciativa innovadora. Asimismo, en el ámbito educativo, el reconocimiento ha sido concedido a Soledad Castillero Quesada, por su contribución desde la investigación, la docencia y la creación cultural en favor de la igualdad de género.En la categoría social, el jurado ha distinguido a las Hermanas Obreras del Sagrado Corazón de Villanueva de Córdoba, por su trayectoria en la promoción de la igualdad de oportunidades a través del acceso universal a la educación, especialmente en el medio rural. En el ámbito deportivo, el premio ha recaído en el equipo sénior femenino del Club Deportivo de Fútbol Sala de Peñarroya-Pueblonuevo, por su papel en la consolidación y visibilización del deporte femenino en su localidad.De igual modo, en el apartado de Arte y Cultura, el jurado ha reconocido a Almudena Castillejo Sánchez por su compromiso con la creación artística con perspectiva de género, mientras que en el ámbito de la Ciencia y la Tecnología ha distinguido a María del Pilar Ramírez Pérez, ingeniera agrónoma y doctora por la Universidad de Córdoba, por su trayectoria profesional y su compromiso con la igualdad en sectores estratégicos.Por último, en el ámbito de la Comunicación, el galardón ha sido concedido a Elisa Manzano Fuentes, periodista que inició su trayectoria en Radio Palma en el año 1986 y que, desde entonces, ha desarrollado su labor en distintos medios, entre ellos,, además de haber sido reconocida con numerosos premios, como el Al-Ándalus de Comunicación.