Derrota cruel del Club Deportivo Apedem ante su afición en Montilla

C.D. Apedem 0 -- 1 C.D. Priego

Club Deportivo Apedem: Carlos Repiso López, José Antonio López Llamas, José David Urbano Jiménez, Ezequiel Salado Sánchez, Aarón Salado Sánchez, Eduardo Rueda Pérez, Lucas Hueso Priego, Pablo Llamas Salamanca, Alfredo Lorenzo Ordóñez, Javier Mesa Cañero y Álvaro Aguilar Pino. Suplentes: Gabriel Merino Romero, Javier Albornoz Hidalgo, José Pérez Navafría, Luis Domínguez Jiménez, Javier Ruiz Mejías, José Nicolás González Domínguez y Samir Bensenouci Jurado.

Cuerpo técnico: Rafael Garrido Alcaide (entrenador), Alejandro Cerezo Fontaneda (delegado de campo), Fernando Bonilla Berlanga (delegado de equipo), Manuel Estrada Gutiérrez (encargado de material) y Rafael Avendaño Cabello (encargado de material).

Club Deportivo Priego: Rubén García Clavijo, José Luis Gómez Pulido, Raúl Cáliz Pulido, Paulino Aranda Santiesteban, Jesús Aguilera Sánchez, Aarón Alcántara Malagón, Hugo Ales Merino, Rafael Ocampos Pérez, Alberto Molina González, Enrique Barea Rodríguez y Marcos Comino Soria. Suplentes: Abdelkarim Sougdali Labib, Juan Povedano Escobar, Rafael Roldán Toro, Alonso Moreno Sánchez, Francisco Medina Ropero, Emilio Ballesteros Sánchez y Pol Ropero Comino.

Cuerpo técnico: Francisco Campaña Campaña (entrenador), Raúl Pulido Gil (2º entrenador), Francisco Jesús Rico Calmaestra (delegado de equipo), Felipe Peralvarez Caño (encargado de material) y Manuel Olmo Palomino (encargado de material).

Goles: 0-1 Marcos Comino Soria (min. 26).

Árbitro: Alberto Mengual Padilla. Juan José Fernández Fiñana y Pablo Vera Márquez (asistentes).

Amonestados: Tarjetas amarillas para Pablo Llamas Salamanca (min. 25), Rafael Roldán Toro (min. 44), Abdelkarim Sougdali Labib (min. 44), Marcos Comino Soria (min. 52), José Luis Gómez Pulido (min. 59), Rafael Ocampos Pérez (min. 70), Emilio Ballesteros Sánchez (min. 75), Ezequiel Salado Sánchez (min. 87) y Lucas Hueso Priego (min. 89).

Incidencias: Partido correspondiente a la vigésimo primera jornada de Segunda Andaluza Sénior (Grupo Único de Córdoba), disputado en el Estadio Miguel Navarro Polonio de Montilla.

El Club Deportivo Apedem dejó escapar ayer una gran oportunidad de recortar distancias con el líder al caer derrotado frente al Club Deportivo Priego en el Estadio Miguel Navarro Polonio, pese a dominar el juego durante la mayor parte del encuentro y generar numerosas llegadas, aunque sin acierto en los metros finales.El fútbol, a veces, castiga con una dureza que no entiende de merecimientos. Y eso fue exactamente lo que le ocurrió al conjunto auriverde, que firmó uno de esos partidos en los que el balón parecía empeñado en no cruzar la línea de gol. Desde el pitido inicial, el equipo dirigido por el técnico cordobés Rafael Garrido salió decidido a imponer su ley.Intensidad en la presión, circulación fluida y presencia constante en campo rival dibujaron un arranque prometedor, con un Club Deportivo Apedem que manejaba el ritmo del encuentro ante su afición y encontraba espacios entre líneas.Sin embargo, el guion cambió de forma abrupta en el minuto 26, en una de esas acciones que resumen la crueldad de este deporte. El Club Deportivo Priego, hasta entonces prácticamente inédito en ataque, aprovechó su primera llegada para golpear con contundencia.Marcos Comino Soria conectó un disparo extraordinario que se coló en la portería defendida por Carlos Repiso, ante el que nada pudo hacer el guardameta local. Fue un golazo. Y, sobre todo, un duro castigo para un equipo que estaba siendo claramente superior.Además, lejos de venirse abajo, el conjunto montillano mantuvo la misma línea de juego hasta el descanso. El dominio territorial fue evidente. La posesión, casi monopolizada por los auriverdes. Pero el fútbol no se decide por méritos acumulados, sino por eficacia.Y en ese aspecto, el equipo vinícola volvió a encontrarse con un muro invisible en los últimos metros. La precipitación en la toma de decisiones y la falta de claridad en el remate impidieron poner en verdaderos apuros al meta visitante Rubén García.Tras el paso por vestuarios, el Club Deportivo Apedem dio un paso más al frente. El equipo salió decidido a cambiar su destino. Y estuvo cerca de lograrlo. Una de las acciones más claras llegó tras un preciso centro de Ezequiel que encontró la cabeza de Nico. El remate, potente y bien dirigido, obligó a Rubén García a realizar una intervención de mérito, un auténtico paradón que evitó el empate y mantuvo con vida a su equipo.En ese sentido, los cambios introducidos desde el banquillo reforzaron aún más el carácter ofensivo del conjunto local. La entrada de Samir Bensenouci, que sumaba su sexta convocatoria, y del debutante José Pérez aportó frescura y energía.El campo se inclinó definitivamente hacia la portería visitante. El Club Deportivo Priego, consciente de lo que tenía en juego, se replegó con todos sus efectivos, defendiendo cada balón como si fuera el último.Y es que el empuje del Club Deportivo Apedem fue total. Llegadas constantes, centros laterales, intentos desde media distancia. Todo. Pero el gol se resistió. El paso de los minutos fue alimentando la frustración de un equipo que veía cómo el esfuerzo no encontraba recompensa.Por otro lado, este partido también dejó señales positivas que van más allá del resultado. El trabajo desarrollado durante toda la semana por el cuerpo técnico encabezado por Rafael Garrido volvió a reflejarse sobre el césped en forma de organización, compromiso y ambición. El equipo mostró una identidad clara, una idea reconocible y una actitud competitiva que invita al optimismo, aunque el marcador final no acompañara.Finalmente, el solitario tanto de Marcos Comino Soria resultó decisivo. El Club Deportivo Apedem sumó así su segunda derrota consecutiva de la temporada, un tropiezo doloroso por el contexto y por las sensaciones que dejó el encuentro. Porque pocas veces una derrota explica tan mal lo que ocurrió sobre el terreno de juego.El fútbol, caprichoso e imprevisible, volvió a recordarle al conjunto montillano que dominar no siempre es suficiente. Pero también dejó la certeza de que, siguiendo este camino, los resultados terminarán llegando.