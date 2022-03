La Fundación Alvear impulsa el descubrimiento de una escultura de Diego de Alvear junto al Ayuntamiento

El héroe "olvidado" de las Cortes de Cádiz

I. TÉLLEZ / REDACCIÓN

FOTOGRAFÍA: JOSÉ ANTONIO AGUILAR

La Fundación Alvear, impulsada por esta reconocida familia bodeguera, se presentará oficialmente este sábado a la sociedad montillana con la celebración de unas conferencias en torno a la figura de Diego de Alvear y Ponce de León, cuya escultura será descubierta en la plaza del Ayuntamiento de Montilla en un solemne acto que tendrá lugar a partir de las 20.00 de la tarde.La presidenta de la Fundación Alvear, Carmen Jiménez Alvear, destacó que estos actos servirán para dar a conocer esta nueva institución, cuyo principal objetivo es centralizar el archivo histórico de la familia Alvear gracias a la digitalización del mismo, que al mismo tiempo "permitirá poner en valor Montilla y su historia".En este sentido, el alcalde de Montilla, Rafael Llamas, agradeció la apuesta de la familia Alvear por recuperar el legado histórico de una familia "trascendental no solo para Montilla sino también para España". "Mañana tenemos ese acto, que contará con unas conferencias y el descubrimiento de esa imagen de Diego de Alvear, y con ello queremos también poner de relevancia el trabajo del Ayuntamiento por recuperar nuestra historia y nuestro patrimonio, y ese legado que ha hecho posible la Montilla que hoy conocemos, en este caso de la mano del trabajo conjunto con la Fundación Alvear", aseveró.Así, el primer edil invitó a la ciudadanía a participar en el descubrimiento de la escultura realizada por Fernando Flores Montero Espinosa, artista especializado en personajes históricos, civiles y militares, y que firmó el busto de Don Diego de Alvear, en Cádiz y quien también participará en dicho acto. Una figura "de referencia"De esta forma, la figura de Diego de Alvear y Ponce de León centrará las primeras actividades impulsadas por la Fundación Alvear. Así, la centenaria bodega acogerá a partir de las 18.00 de la tarde las conferencias, que desarrollará la historiadora de la propia familia Alvear; y, con la ex Ministra, Carmen Poyato, quien promovió la recuperación del tesoro del Oddisey, tras el famoso incidente del hundimiento de la fragata de Las Mercedes.También se va a reeditar el libro infantil de, en español y en inglés “que se pondrá a disposición de los colegios, para conocer no solo la figura de Diego de Alvear sino también la de los marinos del siglo XVIII”.Una programación que, además, contará con la participación de la Banda Pascual Marquina con un pasacalles desde la Bodegas de Alvear, saliendo por la puerta de Avenida Bocau, hasta el Ayuntamiento, durante el cual se interpretarán interpretando temas algunos compuestos para la ocasión por Joaquín Drake García, la marcha delPara los descendientes del insigne marino montillano, Diego de Alvear y Ponce de León fue un "héroe de la defensa de la Isla de León y Gobernador político-militar de la ciudad de Cádiz en los años en los que se promulgó la Constitución de 1812".En efecto, en el mes de agosto de 1807, Alvear fue puesto a cargo de las unidades de artillería que defendían Cádiz, cargo desde el que participó en la defensa de la ciudad frente a las tropas francesas, que habían invadido España en 1808, pasando de aliados a enemigos.Asimismo, Diego de Alvear organizó la defensa de la ciudad frente a los franceses, logrando que la flota francesa de Rosilly, internada en la bahía de Cádiz hasta entonces, se rindiera en junio de 1808.Otra importante aportación del marino montillano, que falleció en Madrid el 15 de enero de 1830, fue la reorganización de las milicias de Cádiz, un cuerpo formado por 2.000 hombres que eran conocidos como los Voluntarios Distinguidos de Cádiz.En marzo de 1810, Diego de Alvear fue nombrado gobernador politico-militar de la Isla del León y su notoriedad en la defensa de Cádiz le valió la Gran Cruz de San Hermenegildo.