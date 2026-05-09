Dany Ruz lidera una nueva edición de 'TerriTonos' centrada en la creación musical original

La Diputación de Córdoba impulsa, de la mano del director y productor montillano Dany Ruz, la segunda edición de TerriTonos. Raíces sonoras, una residencia musical que se celebrará en Priego de Córdoba del 14 al 20 de septiembre y que abre su convocatoria a artistas solistas con repertorio original que buscan un espacio de trabajo, formación y acompañamiento profesional en un entorno rural.
La iniciativa mantiene el planteamiento que marcó su estreno y consolida un formato intensivo de una semana centrado en la creación contemporánea y la convivencia artística. El delegado de Cultura de la institución provincial, Gabriel Duque, señaló que “esta iniciativa se consolida y mantiene el núcleo que definió su primera edición, una semana intensiva de creación, convivencia artística, formación y acompañamiento profesional en un entorno rural con identidad propia”.
En ese sentido, la experiencia desarrollada en 2025 sirve como referencia directa del alcance del proyecto. Diez artistas participaron entonces en una residencia en la que trabajaron en composiciones originales inspiradas en el municipio, tomaron parte en sesiones formativas y creativas con músicos de referencia y culminaron el proceso con una gala final abierta al público en el Teatro Victoria.
A ello se sumó la grabación audiovisual de las piezas en distintos espacios patrimoniales de la localidad, generando un resultado que trascendía el propio proceso creativo y proyectaba la imagen de Priego de Córdoba a través de la música.
Y es que la nueva edición pretende reforzar ese enfoque. Duque recalcó que “con esta base, la segunda edición da un paso más y refuerza su apuesta por apoyar a artistas emergentes que trabajan desde la autoría, la singularidad y el vínculo con su obra”.
La convocatoria se dirige a artistas solistas residentes en España, sin límite de edad, que desarrollen repertorio cien por cien original y que no cuenten con contrato discográfico, editorial ni de management, abriéndose así a propuestas diversas sin restricción de género musical.
Por otro lado, el propio director de TerriTonos, el montillano Dany Ruz, defendió que “esta iniciativa no se plantea únicamente como un espacio de exhibición, sino como un lugar real de trabajo para la música original, una semana para convivir, compartir procesos y avanzar en una obra propia desde un contexto que combina, creación contemporánea, acompañamiento profesional y territorio”.
El proceso de selección contempla la elección de diez proyectos musicales con un reparto territorial que favorezca tanto la proyección nacional como la presencia de talento cercano. La previsión es que cuatro propuestas procedan de la provincia de Córdoba, tres del resto de Andalucía y otras tres del conjunto del país, atendiendo a criterios como la calidad, la coherencia, la originalidad, la proyección y la vinculación con el entorno.
Durante la residencia, las personas seleccionadas dispondrán de espacio de trabajo en casa rural, alojamiento, dietas cubiertas, recursos técnicos para la grabación audiovisual y sesiones de asesoramiento con artistas, productores y profesionales del sector. El programa incluirá, además, actividades formativas, tutorías, desarrollo artístico y un concurso final que pondrá el broche a la semana de trabajo.
El plazo de presentación de solicitudes permanece abierto hasta el 30 de junio, mientras que el fallo de la convocatoria se comunicará el 6 de julio. Las candidaturas deberán formalizarse mediante un formulario en línea que incluirá datos personales, descripción del proyecto, carta de motivación, biografía artística y muestras de audio o vídeo. Las bases completas pueden consultarse en la web oficial del proyecto.
Nacido en Montilla en 1992, Dany Ruz estudió Comunicación Audiovisual y Filosofía en la Universidad de Málaga. Hace ahora ocho años volvió a establecer su residencia en Montilla, donde ha llevado a cabo diferentes proyectos audiovisuales y culturales, destacando la marca de contenidos Cuentismo –que hace ocho años obtuvo el Premio Córdoba Joven 2017 en la modalidad de Arte, concedido por el Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ)– y el proyecto videomusical Soma Club Band, una iniciativa puesta en marcha a principios del año 2018 con el objetivo de vincular la creación musical con los recursos culturales e históricos de Montilla.
Bajo su productora Imprevisible Films, Dany Ruz ha creado una gran cantidad de contenidos audiovisuales, culturales y musicales en muy poco tiempo. Teniendo como centro de operaciones la localidad cordobesa de Montilla, el joven creador ha desarrollado diferentes trabajos audiovisuales en las Islas Canarias con el colectivo de voluntariado Soy Mamut y el proyecto de huella positiva Ru7a.
Productor audiovisual y musical del grupo madrileño La Cuerda Floja, Dany Ruz colabora con la empresa sevillana La Red Van y es docente en el Centro de Educación Permanente (CEPER) "Antonio Gala", así como en el IES Emilio Canalejo Olmeda, ambos en Montilla.
Dany Ruz es autor también de los cortometrajes Boutade, Lobas y All You Need Is Love todos ellos escritos por el prestigioso dramaturgo Juan Carlos Rubio. Gracias al primero de ellos ha conseguido, además de una gira de proyecciones por toda España, uno de los Premios LGTB Andalucía 2019 o el Premio Especial del Público del 41.º Festival Internacional de Cortometrajes de San Roque (FICSAN). A su vez, con All you need is love ha acumulado más de sesenta selecciones en festivales y cerca de cincuenta premios, entre ellos, el prestigioso Premio Carmen al Mejor Cortometraje.
Asimismo, en mayo de 2020 presentó 'El ciprés', un cortometraje que aborda el confinamiento y la cuarentena a causa de la pandemia del coronavirus. Sobre una serie de planos rodados en distintos enclaves de su localidad natal, la cinta gira en torno al mensaje de voz que una nieta deja por teléfono a su abuela, en el que le cuenta qué ha estado haciendo durante las semanas marcadas por la alerta sanitaria del covid-19.
Además de haber dirigido y producido eventos musicales como el Soma Club Festival, Dany Ruz ha creado el primer certamen de cine en Montilla, el Soma Club Film, que celebró su primera edición el año 2019. Además, ha formado parte de equipos de trabajos de otros rodajes como Turno de Noche, cortometraje ganador del festival de Casares. En su faceta musical, Dany Ruz ha publicado varios discos –el primero, bautizado como Tótem– y, en enero del año 2020 publicó, junto a Julián Carrasco, Baile Nómada de Mali, un proyecto de improvisación musical y audiovisual.
La iniciativa mantiene el planteamiento que marcó su estreno y consolida un formato intensivo de una semana centrado en la creación contemporánea y la convivencia artística. El delegado de Cultura de la institución provincial, Gabriel Duque, señaló que “esta iniciativa se consolida y mantiene el núcleo que definió su primera edición, una semana intensiva de creación, convivencia artística, formación y acompañamiento profesional en un entorno rural con identidad propia”.
En ese sentido, la experiencia desarrollada en 2025 sirve como referencia directa del alcance del proyecto. Diez artistas participaron entonces en una residencia en la que trabajaron en composiciones originales inspiradas en el municipio, tomaron parte en sesiones formativas y creativas con músicos de referencia y culminaron el proceso con una gala final abierta al público en el Teatro Victoria.
A ello se sumó la grabación audiovisual de las piezas en distintos espacios patrimoniales de la localidad, generando un resultado que trascendía el propio proceso creativo y proyectaba la imagen de Priego de Córdoba a través de la música.
Y es que la nueva edición pretende reforzar ese enfoque. Duque recalcó que “con esta base, la segunda edición da un paso más y refuerza su apuesta por apoyar a artistas emergentes que trabajan desde la autoría, la singularidad y el vínculo con su obra”.
La convocatoria se dirige a artistas solistas residentes en España, sin límite de edad, que desarrollen repertorio cien por cien original y que no cuenten con contrato discográfico, editorial ni de management, abriéndose así a propuestas diversas sin restricción de género musical.
Por otro lado, el propio director de TerriTonos, el montillano Dany Ruz, defendió que “esta iniciativa no se plantea únicamente como un espacio de exhibición, sino como un lugar real de trabajo para la música original, una semana para convivir, compartir procesos y avanzar en una obra propia desde un contexto que combina, creación contemporánea, acompañamiento profesional y territorio”.
El proceso de selección contempla la elección de diez proyectos musicales con un reparto territorial que favorezca tanto la proyección nacional como la presencia de talento cercano. La previsión es que cuatro propuestas procedan de la provincia de Córdoba, tres del resto de Andalucía y otras tres del conjunto del país, atendiendo a criterios como la calidad, la coherencia, la originalidad, la proyección y la vinculación con el entorno.
Durante la residencia, las personas seleccionadas dispondrán de espacio de trabajo en casa rural, alojamiento, dietas cubiertas, recursos técnicos para la grabación audiovisual y sesiones de asesoramiento con artistas, productores y profesionales del sector. El programa incluirá, además, actividades formativas, tutorías, desarrollo artístico y un concurso final que pondrá el broche a la semana de trabajo.
El plazo de presentación de solicitudes permanece abierto hasta el 30 de junio, mientras que el fallo de la convocatoria se comunicará el 6 de julio. Las candidaturas deberán formalizarse mediante un formulario en línea que incluirá datos personales, descripción del proyecto, carta de motivación, biografía artística y muestras de audio o vídeo. Las bases completas pueden consultarse en la web oficial del proyecto.
Un palmarés cargado de éxitos
Nacido en Montilla en 1992, Dany Ruz estudió Comunicación Audiovisual y Filosofía en la Universidad de Málaga. Hace ahora ocho años volvió a establecer su residencia en Montilla, donde ha llevado a cabo diferentes proyectos audiovisuales y culturales, destacando la marca de contenidos Cuentismo –que hace ocho años obtuvo el Premio Córdoba Joven 2017 en la modalidad de Arte, concedido por el Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ)– y el proyecto videomusical Soma Club Band, una iniciativa puesta en marcha a principios del año 2018 con el objetivo de vincular la creación musical con los recursos culturales e históricos de Montilla.
Bajo su productora Imprevisible Films, Dany Ruz ha creado una gran cantidad de contenidos audiovisuales, culturales y musicales en muy poco tiempo. Teniendo como centro de operaciones la localidad cordobesa de Montilla, el joven creador ha desarrollado diferentes trabajos audiovisuales en las Islas Canarias con el colectivo de voluntariado Soy Mamut y el proyecto de huella positiva Ru7a.
Productor audiovisual y musical del grupo madrileño La Cuerda Floja, Dany Ruz colabora con la empresa sevillana La Red Van y es docente en el Centro de Educación Permanente (CEPER) "Antonio Gala", así como en el IES Emilio Canalejo Olmeda, ambos en Montilla.
Dany Ruz es autor también de los cortometrajes Boutade, Lobas y All You Need Is Love todos ellos escritos por el prestigioso dramaturgo Juan Carlos Rubio. Gracias al primero de ellos ha conseguido, además de una gira de proyecciones por toda España, uno de los Premios LGTB Andalucía 2019 o el Premio Especial del Público del 41.º Festival Internacional de Cortometrajes de San Roque (FICSAN). A su vez, con All you need is love ha acumulado más de sesenta selecciones en festivales y cerca de cincuenta premios, entre ellos, el prestigioso Premio Carmen al Mejor Cortometraje.
Asimismo, en mayo de 2020 presentó 'El ciprés', un cortometraje que aborda el confinamiento y la cuarentena a causa de la pandemia del coronavirus. Sobre una serie de planos rodados en distintos enclaves de su localidad natal, la cinta gira en torno al mensaje de voz que una nieta deja por teléfono a su abuela, en el que le cuenta qué ha estado haciendo durante las semanas marcadas por la alerta sanitaria del covid-19.
Además de haber dirigido y producido eventos musicales como el Soma Club Festival, Dany Ruz ha creado el primer certamen de cine en Montilla, el Soma Club Film, que celebró su primera edición el año 2019. Además, ha formado parte de equipos de trabajos de otros rodajes como Turno de Noche, cortometraje ganador del festival de Casares. En su faceta musical, Dany Ruz ha publicado varios discos –el primero, bautizado como Tótem– y, en enero del año 2020 publicó, junto a Julián Carrasco, Baile Nómada de Mali, un proyecto de improvisación musical y audiovisual.
JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓN
FOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA
FOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA