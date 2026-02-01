Los Premios Carmen consagran a 'All you need is love' como Mejor Cortometraje de Andalucía

Homenaje a las víctimas del accidente de Adamuz

La Academia del Cine de Andalucía reconoció anoche a, de Dany Ruz y Juan Carlos Rubio, con el Premio al Mejor Cortometraje en la quinta edición de los Premios Carmen, durante una gala celebrada en el Palacio de Congresos y Exposiciones de Granada.La capital nazarí acogió anoche la quinta edición de la gala de entrega de los galardones de la Academia del Cine de Andalucía, una cita conducida por el presentador nazareno Manu Sánchez, que arrancó con acento cordobés, el del cantante palmeño Antonio José, que interpretó en directo el tema. Después de él sonarían las voces de Rosa López y Zahara.Hubo que esperar hasta las 23.25 de la noche para escuchar el nombre de una película con sello montillano entre las premiadas:, que competía, entre otras, con, obra de otro cordobés, Miguel Ángel Olivares. El triunfo anoche de esta cinta de trece minutos de duración rodada en Montilla consolida una trayectoria que no ha dejado de crecer en los últimos meses.Escrita por Juan Carlos Rubio,se ha convertido en una de las propuestas más reconocidas del circuito de festivales, sumando, hasta la fecha, más de sesenta selecciones y cuarenta premios que avalan su recorrido y su conexión con el público. En ese sentido, el reconocimiento anoche de los Premios Carmen supone el broche de oro para un corto que se ha ido abriendo paso con fuerza en certámenes de toda España.Uno de los hitos recientes de ese camino tuvo lugar el pasado 28 de noviembre, cuandorecibió el, la Semana del Cine de Córdoba. El jurado reconoció entonces a la obra por “llevar temas sociales y políticos a través de un guion genuinamente hilado con diálogos ágiles”, una valoración que encaja con el espíritu del cortometraje y con la mirada crítica que atraviesa su planteamiento narrativo.Y es que la historia recrea el vendaval cultural que supuso la llegada de los Beatles a la España franquista, un contexto que se filtra a través de una escena cotidiana entre dos amigas que aspiran a un puesto en la Sección Femenina. Desde ese espacio íntimo, casi doméstico, el relato despliega una lectura social cargada de ironía y de matices, apoyada en la vis cómica de sus protagonistas, Carmen Calle y Olivia Lara, cuyas interpretaciones sostienen buena parte de la fuerza del conjunto.El cortometraje es un claro exponente del talento andaluz, tanto delante como detrás de las cámaras. La mayor parte del equipo técnico y artístico procede de Andalucía, consolidando este proyecto como un ejemplo de la creciente fuerza de la industria audiovisual en la región. Carmen Calle y Olivia Lara lideran el reparto, mientras que la producción ha sido llevada por la firma sevillana La Favorita Produce.En el apartado técnico destacan numerosos profesionales cordobeses que han dado forma a esta producción, como el propio director Dany Ruz, junto con Andrés Berlanga, María Garal, Marta Ruz, Noah Rodríguez, el guionista Juan Carlos Rubio, María Cariñanos y Francis Rosa. Su trabajo ha sido fundamental para dar vida a un cortometraje que captura la esencia de la época.Con la recreación de la España de los años sesenta y un tratamiento visual que fusiona la nostalgia con la contemporaneidad,comenzó el pasado año sude la mano de, con el objetivo de llevar el talento andaluz a las pantallas de todo el mundo.El propio Dany Ruz comentó hace unas semanas el impacto que está teniendo el cortometraje en su recorrido por festivales, así como la dimensión colectiva del proyecto y la respuesta que está encontrando entre públicos muy diversos. En ese sentido, el realizador montillano dijo que “está siendo muy especial el recorrido que está teniendo el corto por festivales de toda España donde nos están reconociendo en diferentes categorías”.Así lo avalan sus numerosos premios del público, los premios a mejor corto nacional, mejor corto andaluz, mejor corto cordobés, mejor guion, mejores actrices, mejor dirección de arte, mejor peluquería y un largo etcétera. Un listado que habla de un reconocimiento amplio, tanto técnico como artístico, y que refuerza la condición del corto como uno de los títulos más celebrados del año.Ruz insistió en que ese éxito es consecuencia directa del clima en el que se gestó la obra, de “un trabajo en equipo con mucho amor y cariño”. En ese sentido, el director montillano explicó que la idea inicial fue que si iban a rodar un corto titulado, “teníamos que hacerlo con la gente que queremos”, poniendo el acento en la dimensión humana del proyecto y en los vínculos que lo han hecho posible.A pesar de los logros acumulados, el director apuntó que el viaje continuaba, como presagiando el premio recibido anoche, el más importante hasta la fecha. “Aún no vamos ni por la mitad del viaje pero, de vez en cuando, hace falta parar para saber por dónde vamos”, dijo en una reflexión compartida en redes sociales, que conecta con el momento actual del cortometraje, que ahora celebra un importante galardón que reconoce el trabajo realizado y, al mismo tiempo, abre nuevas expectativas de futuro.Tras su paso por sesenta festivales y un palmarés que alcanzaba los cuarenta premios, la maestría de Dany Ruz y Juan Carlos Rubio, unida a la solidez del equipo creativo, situaban acomo una firme candidata en la quinta edición de los Premios Carmen, en la que el cine andaluz volvió a encontrarse en Granada para celebrar sus mejores historias.Las dos primeras personas que entregaron un Premio Carmen fueron dos cordobeses, en representación de la gente buena que arrimó el hombro en el. “Estos premios tenían que empezar recordando a los afectados por la tragedia ocurrida en Córdoba, donde se celebraron los últimos Carmen”, dijo Manu Sánchez, quien añadió que “Andalucía se rompía de dolor en una fecha fatídica y dolorosa, pero en medio de la tragedia, también supo mostrar su mejor cara”.Fue el sentido homenaje de la Academia del Cine, que aprovechó para reivindicar la. Pedro Pérez Écija, bombero del Ayuntamiento de Córdoba, en nombre de los profesionales que intervinieron, y Gonzalo Sánchez, lotero de Adamuz conocido como—que aseguró “yo no soy ningún héroe, el verdadero héroe se llama Adamuz”—, entregaron el premio al Mejor Guion Original.