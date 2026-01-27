La Diputación propone conceder la Medalla de Andalucía al pueblo de Adamuz



FOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: DIPUTACIÓN DE CÓRDOBA

El presidente de la Diputación de Córdoba ha informado esta mañana de que el Pleno de la institución provincial va a solicitar al Gobierno andaluz la concesión de la Medalla de Andalucía al pueblo de Adamuz en su conjunto, como reconocimiento a la respuesta solidaria desplegada tras el accidente ocurrido el domingo 18 de enero en su término municipal.Según ha comentado Salvador Fuentes, se trata de “un reconocimiento a la solidaridad y a los servicios extraordinarios que de manera inmediata e improvisada prestaron tras el accidente ocurrido el domingo 18 de enero en su término municipal”.En ese sentido, ha señalado que, “en virtud del decreto 117/1985 de 5 de junio, por el que se instituyó la Medalla de Andalucía, solicitamos al Consejo de Gobierno y a propuesta de su Consejería de Presidencia, se instruya al efecto la concesión de este galardón a una localidad que ha evidenciado la solidaridad y el compromiso de toda la sociedad cordobesa”.Además, el máximo responsable de la institución provincial ha afirmado que “vamos a llevar a nuestra Junta de Portavoces una declaración institucional de reconocimiento a todas los profesionales que han colaborado, tanto los servicios de auxilio, como de transporte y de apoyo a las víctimas. Un texto que será aprobado en el Pleno del mes de enero”.Y es que, tal y como ha defendido Salvador Fuentes, “es de justicia poner en valor todo ese gran y complejo organigrama que se activó el domingo 18 de enero a las 19.45 horas y se desactivó el jueves 22 de enero pasadas las 17.00 horas”.En sus palabras, se trata de un dispositivo en el que han participado “bomberos, equipos de emergencias, profesionales sanitarios, psicólogos, Unidad Militar de Emergencias, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Servicios Judiciales, Protección Civil, Cruz Roja, voluntariado, medios de comunicación, así como a toda la sociedad cordobesa, en especial, al pueblo de Adamuz”.En el marco de ese operativo, el Consorcio Provincial de Prevención y Extinción de Incendios ha movilizado a un total de 60 efectivos y 20 vehículos. Desde el primer momento, las actuaciones se han centrado en la inspección de la zona, la evacuación de heridos y la regulación de los flujos de salida y entrada de ambulancias.Posteriormente, los trabajos se han dirigido a la localización y extracción de las personas fallecidas. El dispositivo se ha mantenido activo hasta el 22 de enero a las 17.00 horas, cuando se produjo la recuperación de las dos últimas víctimas, elevando el balance total a 45.Por otro lado, a través del Instituto Provincial de Bienestar Social se ha activado un plan de atención y seguimiento dirigido tanto a las familias como a los colectivos del municipio de Adamuz que han colaborado en las labores de rescate.Desde los primeros momentos posteriores al siniestro, se ha puesto a disposición de los familiares de las víctimas un equipo compuesto por ocho psicólogos expertos en duelo y emergencias, pertenecientes a la plantilla del organismo provincial, que han trabajado de forma coordinada con la Guardia Civil y la Policía Judicial durante la comunicación de las noticias y el acompañamiento posterior.De igual modo, se ha dispuesto un equipo de apoyo psicológico para los vecinos y vecinas de Adamuz. Además, se ha elaborado una guía que se ha distribuido por los centros educativos del municipio por si fuera necesario su uso, y se ha previsto la realización de una sesión grupal junto a la atención individualizada.En otro orden de asuntos, Fuentes ha remarcado que “la Junta de Gobierno ha procedido también a la adjudicación del contrato para la ejecución de obra para la reparación parcial de la CO-4103, de Bujalance a Villa del Río. Una actuación que contará con 506.000 euros de presupuesto y que, sin duda, contribuirá a dar cumplimiento a una demanda histórica”.Finalmente, el presidente de la Diputación de Córdoba ha concluido que “se ha aplazado la ejecución de la convocatoria de subvenciones para la restauración de patrimonio cofrade de 2025 hasta diciembre de 2026, así como diversos puntos relativos a nombramiento de personal de la casa”, en referencia al Palacio de La Merced, sede de la institución provincial.