El ajedrez base de Montilla brilla en el Campeonato Provincial de Menores

El Campeonato Provincial de Córdoba de Ajedrez de Menores puso este pasado domingo el broche final a su edición de este año con la disputa de todas sus categorías, una cita celebrada en Doña Mencía que volvió a reunir a jóvenes promesas del tablero de toda la provincia y que dejó un balance especialmente positivo para el Club Deportivo Salesianos Montilla, cuyos representantes firmaron una actuación destacada en varias franjas de edad.Tras completarse las últimas rondas de competición, el club montillano ha valorado de forma muy satisfactoria el rendimiento de sus ajedrecistas, que han mostrado una evolución constante y un elevado grado de compromiso a lo largo del torneo. La cita provincial, que se ha desarrollado durante el fin de semana, ha permitido medir el progreso de los jugadores en un contexto de alta exigencia y competitividad.En ese sentido, la categoría Sub-16 ha concentrado algunos de los resultados más sobresalientes. David Martín Martín se ha proclamado tercer clasificado provincial, mientras que Alonso Padillo Guisado ha finalizado en una meritoria cuarta posición del ranking final, empatado a puntos, tras completar un campeonato de gran regularidad. Junto a ellos, Alejandra Ruiz Ruiz ha logrado el título de subcampeona provincial, culminando una actuación muy sólida a lo largo de la competición.De igual modo, en la categoría Sub-12, Manuel Ruiz Ruiz ha conseguido situarse dentro del Top 10 provincial, un resultado que adquiere especial relevancia en una categoría caracterizada por la igualdad y el alto nivel de sus participantes. Su clasificación ha confirmado la progresión de los jugadores más jóvenes del club en un entorno especialmente exigente.Estos resultados llegan, además, en un momento significativo para el Club Deportivo Salesianos Montilla, que cuenta con apenas cuatro años de trayectoria activa. El trabajo continuado en los entrenamientos y la constancia mostrada por jugadores y cuerpo técnico han comenzado a reflejarse en las clasificaciones finales, consolidando al club como un proyecto en crecimiento dentro del ajedrez provincial.Este balance final da continuidad a la línea ya apuntada durante las primeras jornadas del campeonato,, cuando los ajedrecistas montillanos lograron varios puestos de honor en las categorías Sub-8 y Sub-10. La evolución mostrada a lo largo de todo el fin de semana confirma el buen momento del ajedrez base en Montilla y el impacto del trabajo formativo desarrollado por el club.