Adrián Gallego y Darío Sanabria, subcampeones provinciales de ajedrez

El Campeonato Provincial de Ajedrez de Menores por Edades reúne desde ayer sábado en Doña Mencía a jóvenes promesas del tablero de toda la provincia de Córdoba, en una cita que ha arrancado con la disputa completa de las categorías Sub-8 y Sub-10 y que continúa hoy domingo con las categorías Sub-12, Sub-14 y Sub-16.Durante la jornada de ayer se desarrollaron íntegramente las seis rondas correspondientes a las categorías inferiores, en un ambiente marcado por la concentración, la competitividad y el buen nivel de juego mostrado por los participantes más jóvenes.En ese contexto, la cantera del Club Deportivo Salesianos Montilla volvió a dejar constancia de su proyección, firmando una actuación destacada que se tradujo en varios puestos de honor y en una presencia notable en la parte alta de las clasificaciones finales.En la categoría Sub-8, Adrián Gallego Lara se proclamó subcampeón provincial de Córdoba, un resultado que refleja la solidez mostrada a lo largo de la competición. De igual modo, Jorge García Chacón logró situarse entre los diez primeros clasificados del ranking final, completando una actuación que confirmó el buen rendimiento del club montillano en esta franja de edad.Por otro lado, en la categoría Sub-10, Darío Sanabria Arias alcanzó también el subcampeonato provincial, consolidándose como uno de los jugadores más regulares del torneo. Junto a él, Pablo Casado Salas y Fernando Albornoz Espejo consiguieron finalizar entre los diez primeros puestos de la clasificación provincial, reforzando la presencia del Club Deportivo Salesianos Montilla entre los nombres propios de la jornada.En total, doce ajedrecistas representaron al club montillano en este campeonato provincial, una cifra que da cuenta del trabajo de base y del compromiso continuado con la formación deportiva. En ese sentido, desde el Club Deportivo Salesianos Montilla se ha trasladado públicamente una felicitación a los participantes “por su compromiso, su trabajo en los entrenamientos y el esfuerzo constante que siguen demostrando para mejorar y crecer como jugadores”.La competición, no obstante, no ha concluido aún. Y es que durante la jornada de hoy domingo continúan en juego las categorías Sub-12, Sub-14 y Sub-16, cuyos participantes siguen luchando por los mejores puestos de la clasificación, acompañados por el instructor del club, José Rafael Brizuela Rojas, en una nueva jornada decisiva del campeonato provincial.