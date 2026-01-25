Antonio Jesús Castilla toma posesión como nuevo hermano mayor del Resucitado

Antonio Jesús Castilla Carmona tomó ayer posesión como nuevo hermano mayor de la Hermandad del Santísimo Cristo Resucitado y Nuestra Señora de la Paz, durante el transcurso de una ceremonia oficiada por Fernando Suárez en la Parroquia de Santiago Apóstol y que contó con el acompañamiento musical del Grupo Baita.El acto puso así el broche de oro a un proceso electoral abierto en los últimos meses y que ha concluido con la proclamación de Antonio Jesús Castilla Carmona como hermano mayor, tras la celebración del Cabildo General de Elecciones en el que su candidatura, la única presentada ——, obtuvo la mayoría absoluta de los votos válidamente emitidos.El perfil de Antonio Jesús Castilla Carmona combina formación técnica, experiencia profesional diversa y un marcado compromiso cultural y cofrade con Montilla. Técnico Superior en Vitivinicultura y con estudios de Comercio Exterior, el nuevo hermano mayor del Resucitado desarrolla actualmente su labor profesional en Tonelería del Sur, un oficio íntimamente ligado al universo del vino que define buena parte de su trayectoria vital y laboral.A lo largo de su carrera ha desempeñado responsabilidades en distintos ámbitos, desde la gestión comercial y la atención al público hasta el sector vitivinícola, llegando a realizar prácticas en, participando en tareas como el control de vendimia, el seguimiento de fermentaciones, el análisis de vinos, los trasvases o el embotellado. A ello se suman experiencias vinculadas al turismo, la organización de eventos, la animación sociocultural y la gestión de redes sociales, que han ido conformando un perfil versátil y transversal.Ese carácter poliédrico se refleja también en su implicación asociativa y cultural. Ha sido presidente de la, un colectivo orientado a fomentar la cultura del vino desde múltiples perspectivas, y ha participado en distintos montajes del Grupo de Teatro La Cepa.En el ámbito cofrade, destaca igualmente su presidencia de la Asociación Cultural La Pasión Representación Dramática, así como su pertenencia a la Hermandad del Señor en la Santa Cena, María Santísima de la Estrella y Nuestra Señora de las Viñas.Dentro de la propia Hermandad del Santísimo Cristo Resucitado y Nuestra Señora de la Paz, Antonio Jesús Castilla no es una figura ajena. Durante el mandato de Mari Loli Cabanillas Duque asumió distintas responsabilidades, entre ellas la de mayordomo de cultos, tarea que le permitió conocer de cerca el pulso interno de la cofradía y el valor de los pequeños detalles que sostienen la vida cotidiana de una hermandad de la que, además, ha llegado a ser prioste.Además, Antonio Jesús Castilla Carmona fue uno de los impulsores de la gloria del techo del palio de Nuestra Señora de la Paz, obra del artista montillano Miguel Ángel Sánchez Jiménez que supuso un hito patrimonial para la corporación. De igual modo, su nombre aparece ligado a la recuperación en este 2025, y tras seis años de ausencia, de los, una iniciativa que devolvió a las calles la ilusión de los más pequeños y reforzó el vínculo entre tradición y futuro.