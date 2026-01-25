El Club Baloncesto Montilla presenta sus diez equipos para la temporada 2025/2026

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

El Club Baloncesto Montilla celebró ayer por la tarde el acto de presentación de sus diez equipos para la temporada 2025/2026 en el Pabellón Municipal de Deportes, una cita que reunió a jugadores y jugadoras, cuerpos técnicos, directiva, empresas patrocinadoras y familias. Una puesta de largo que, este año, se ha visto retrasada hasta este mes de enero debido a lasEl acto contó con la presencia del alcalde de Montilla, Rafael Llamas, así como de miembros de la Corporación municipal, en un contexto en el que el Ayuntamiento de Montilla ha querido reafirmar su apoyo al deporte base y a las entidades que fomentan valores como el esfuerzo y el compañerismo desde edades tempranas.La presentación corrió a cargo de José Luis Gálvez, colaborador de, que fue dando paso a los distintos equipos que conforman la estructura deportiva del Club Baloncesto Montilla para la presente campaña, tanto en categorías femeninas como masculinas.El Club Baloncesto Montilla se define como una institución deportiva cuyo fin es dotar a la ciudad de equipos base en todas las categorías que compitan en la provincia de Córdoba y en el ámbito de la comunidad autónoma. Desde su estructura interna, que abarca Junta Directiva, Dirección Técnica y monitores, se trabaja de manera continuada para consolidar un proyecto serio y con la continuidad necesaria en el tiempo.De igual modo, el club desarrolla su actividad deportiva en instalaciones municipales, concretamente en el Pabellón Municipal de Deportes y en la Pista Polideportiva El Molinillo, con el objetivo final de promover la enseñanza y la práctica del baloncesto, fomentar la educación deportiva y favorecer la participación de niños y niñas en actividades físicas organizadas.En el marco de este proyecto, el propio club señala que su principal ambición a nivel deportivo es siempre “competir al más alto nivel”, una aspiración que es posible gracias a las aportaciones des empresas y entidades colaboradoras.“A nuestros colaboradores queremos aportarles valor añadido a través de planes que respondan a sus necesidades u objetivos”, resaltan desde la entidad que, en el ámbito social, trata de fomentar hábitos de vida sana para toda la población.La historia del Club Baloncesto Montilla se ha construido, además, sobre una serie de valores que la entidad considera parte de su identidad. Estos principios constituyen el ADN y la propia identidad y forman, por lo tanto, los elementos que conforman un proyecto deportivo y empresarial único, en el que conceptos como la ambición, la innovación, el trabajo en equipo y la solidez se erigen como ejes de su trayectoria.Al frente de la entidad se encuentra una Junta Directiva encabezada por Paco Casas como presidente, acompañado por Laura Delgado en la vicepresidencia; Quini Carmona como secretario; Isabel Casado en la tesorería; David Gómez como director deportivo, y Carmen Lara como vocal.