Antonio Jesús Castilla, único candidato a dirigir la Hermandad del Resucitado

Un perfil muy vinculado a Montilla



Antonio Jesús Castilla Carmona será el único candidato a dirigir la Hermandad del Santísimo Cristo Resucitado y Nuestra Señora de la Paz en las, un proceso llamado a poner fin a meses de incertidumbre interna y a abrir una nueva etapa en una de las cofradías más simbólicas de Montilla.La hermandad comunicó ayer, de manera oficial, la aceptación de su candidatura, una vez concluido el plazo de presentación y tras la correspondiente revisión de la documentación aportada. Con ello, la corporación del Domingo de Resurrección confirma que será el equipo encabezado por Antonio Jesús Castilla el que centre una cita electoral que llega cargada de significado y expectativas, después de dos convocatorias previas que quedaron desiertas y que han mantenido en suspenso el futuro inmediato de la cofradía.El anuncio se produce en un contexto muy concreto. Tal y como informóel pasado 22 de noviembre, la hermandad decidió reactivar el proceso electoral tras una asamblea celebrada en la Basílica de San Juan de Ávila, presidida por el consiliario y párroco de Santiago Apóstol, Fernando Suárez Tapiador. Aquella reunión abrió un espacio de diálogo en el que se analizó la situación de bloqueo vivida durante meses y se apeló a la "responsabilidad colectiva" para garantizar la continuidad de una corporación que, durante décadas, ha sido símbolo de fe y esperanza para Montilla.Ese consenso alcanzado entonces cristaliza ahora con la presentación de una candidatura que recoge buena parte de ese llamamiento. La Junta Electoral ha informado de que tanto el documento de la candidatura como el censo de hermanos quedan a disposición de quienes deseen consultarlos en el tablón de anuncios de la Parroquia de Santiago, en un ejercicio de transparencia previo a la Asamblea General de Elecciones, fijada para el sábado 3 de enero, a las 17.30 de la tarde, en la sala del Arciprestazgo del propio templo de La Escuchuela.Desde la hermandad se anima expresamente a los hermanos a participar en esta cita, conscientes de que la implicación activa resulta clave para sostener la vida interna de la cofradía y para reforzar un proyecto común que va mucho más allá de una votación. No en vano, cada Domingo de Pascua, las imágenes del Resucitado y de Nuestra Señora de la Paz recorren las calles entre luz y júbilo, formando parte de la memoria emocional de generaciones enteras.El perfil de Antonio Jesús Castilla Carmona combina formación técnica, experiencia profesional diversa y un marcado compromiso cultural y cofrade con Montilla. Técnico Superior en Vitivinicultura y con estudios de Comercio Exterior, el aspirante a dirigir la Hermandad del Resucitado desarrolla actualmente su labor profesional en Tonelería del Sur, un oficio íntimamente ligado al universo del vino que define buena parte de su trayectoria vital y laboral.A lo largo de su carrera ha desempeñado responsabilidades en distintos ámbitos, desde la gestión comercial y la atención al público hasta el sector vitivinícola, llegando a realizar prácticas en, participando en tareas como el control de vendimia, el seguimiento de fermentaciones, el análisis de vinos, los trasvases o el embotellado. A ello se suman experiencias vinculadas al turismo, la organización de eventos, la animación sociocultural y la gestión de redes sociales, que han ido conformando un perfil versátil y transversal.Ese carácter poliédrico se refleja también en su implicación asociativa y cultural. Ha sido presidente de la, un colectivo orientado a fomentar la cultura del vino desde múltiples perspectivas, y ha participado en distintos montajes del Grupo de Teatro La Cepa.En el ámbito cofrade, destaca igualmente su presidencia de la Asociación Cultural La Pasión Representación Dramática, así como su pertenencia a la Hermandad del Señor en la Santa Cena, María Santísima de la Estrella y Nuestra Señora de las Viñas.Dentro de la propia Hermandad del Santísimo Cristo Resucitado y Nuestra Señora de la Paz, Antonio Jesús Castilla no es una figura ajena. Durante el mandato de Mari Loli Cabanillas Duque asumió distintas responsabilidades, entre ellas la de mayordomo de cultos, tarea que le permitió conocer de cerca el pulso interno de la cofradía y el valor de los pequeños detalles que sostienen la vida cotidiana de una hermandad de la que, además, ha llegado a ser prioste.Además, Antonio Jesús Castilla Carmona fue uno de los impulsores de la gloria del techo del palio de Nuestra Señora de la Paz, obra del artista montillano Miguel Ángel Sánchez Jiménez que supuso un hito patrimonial para la corporación. De igual modo, su nombre aparece ligado a la recuperación en este 2025, y tras seis años de ausencia, de los, una iniciativa que devolvió a las calles la ilusión de los más pequeños y reforzó el vínculo entre tradición y futuro.