La Hermandad del Resucitado vuelve a convocar elecciones para elegir hermano mayor

La Hermandad del Santísimo Cristo Resucitado y Nuestra Señora de la Paz de Montilla ha decidido convocar una nueva asamblea general extraordinaria para elegir a su hermano mayor el próximo 3 de enero de 2026, en un intento de desbloquear una situación interna que se ha prolongado durante meses y que mantiene en vilo a una de las corporaciones más queridas de la Semana Santa local.La decisión, comunicada por la Junta Electoral de la cofradía en una circular fechada el pasado miércoles, se enmarca en un proceso que lleva tiempo gestándose. Y es que, apenas unas semanas antes, la hermandad del Domingo de Resurrección acordó en la Basílica de San Juan de Ávila emprender nuevamente la senda electoral después de dos convocatorias previas que quedaron desiertas.Aquella reunión, de la que, estuvo presidida por el consiliario y párroco de Santiago Apóstol, Fernando Suárez Tapiador, y sirvió para abrir un diálogo honesto sobre el futuro de la cofradía y para escuchar propuestas, inquietudes y proyectos.En ese sentido, los hermanos que acudieron a aquella reunión analizaron la compleja situación que vive la corporación del Domingo de Resurrección, marcada por la falta de candidaturas para relevar a Francisco Solano Cerezo Bautista al frente de la Junta de Gobierno.El propio consiliarioal recordar que la hermandad ha sido, durante décadas, “símbolo de fe y esperanza para Montilla”. La llamada, cargada de afecto y preocupación, buscaba precisamente eso: despertar vocaciones de servicio dentro de la entidad.Según detalló la propia Hermandad en un comunicado difundido el 2 de noviembre, “tras la reunión mantenida con los consiliarios y los hermanos de la Hermandad, donde se escucharon y estudiaron las propuestas y las opiniones de los asistentes, se llegó al consenso de convocar un nuevo proceso electoral”.Aquella decisión, adoptada de manera conjunta, se interpreta como un intento firme de reactivar la vida interna, evitar la paralización institucional y abrir una nueva oportunidad para que surjan candidaturas dispuestas a asumir el compromiso.Ese consenso cristaliza ahora en la convocatoria oficial de la asamblea general extraordinaria, fijada para el próximo 3 de enero. La primera llamada será a las 17.30 de la tarde y, la segunda, media hora después, en la sala del Arciprestazgo de la Parroquia de Santiago Apóstol.La cita seguirá el orden habitual: saludo de la vicehermana mayor, constitución de la mesa electoral, presentación de candidaturas y votación final. Un procedimiento sencillo, pero decisivo para el rumbo de la cofradía, cuya Junta Electoral recuerda que quienes aspiren al cargo deberán cumplir una serie de requisitos establecidos en los estatutos.Entre ellos, reunir las condiciones para formar parte de la Junta de Gobierno, contar con, al menos, un año de antigüedad desde su última alta como hermanos activos y presentar el aval de diez hermanos, como mínimo. Además, las candidaturas deberán registrarse por escrito antes del 14 de diciembre y, una vez finalizado el plazo, la Junta Electoral comunicará su aceptación o rechazo en el tablón de anuncios de la Parroquia, dentro de los tres días siguientes.Por otro lado, el último comunicado de la cofradía insiste en la importancia de acudir a la asamblea, conscientes de que la participación es clave para sostener la vida de una Hermandad cuyo papel en la Semana Santa de Montilla es especialmente simbólico. No en vano, cada Domingo de Pascua, las imágenes del Resucitado y de Nuestra Señora de la Paz recorren las calles entre júbilo y luz, evocando un mensaje que para muchas familias forma parte de la memoria emocional de la ciudad.Aunque la posibilidad de constituir una junta gestora continúa sobre la mesa como medida extrema, el ambiente general es de confianza. La decisión del pasado 31 de octubre, así como la convocatoria formal realizada ahora, revelan un deseo compartido: recuperar el pulso, fortalecer la unidad y mantener viva una devoción muy arraigada.