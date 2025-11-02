La Hermandad del Resucitado convocará elecciones por tercera vez

La Hermandad del Santísimo Cristo Resucitado y Nuestra Señora de la Paz de Montilla acordó en la noche del pasado viernes convocar un nuevo proceso electoral para designar Junta de Gobierno, tras la reunión celebrada en la Basílica de San Juan de Ávila junto a sus consiliarios y hermanos.El encuentro, queen un momento especialmente delicado para la corporación del Domingo de Resurrección, permitió escuchar propuestas, intercambiar opiniones y buscar un consenso en torno al futuro de la cofradía.Durante la reunión, los participantes analizaron la situación que atraviesa la Hermandad, marcada por la ausencia de candidaturas en los dos procesos electorales anteriores. Este escenario había llevado al consiliario y párroco de Santiago Apóstol, Fernando Suárez Tapiador, a realizar un llamamiento público a la participación y al compromiso de los hermanos, con el fin de garantizar la continuidad de una institución que ha sido, durante décadas, "símbolo de fe y esperanza para Montilla".Según detalla la Hermandad del Santísimo Cristo Resucitado y Nuestra Señora de la Paz a través de un comunicado, “tras la reunión mantenida con los consiliarios y los hermanos de la Hermandad, donde se escucharon y estudiaron las propuestas y las opiniones de los asistentes, se llegó al consenso de convocar un nuevo proceso electoral”. La decisión, adoptada de manera conjunta, busca reactivar la vida interna de la cofradía y abrir una nueva oportunidad para que surjan candidaturas que asuman la responsabilidad de dirigirla.La Hermandad afirma, además, que “en las próximas semanas, se informará de las fechas y de los plazos para la presentación de candidaturas”. De igual modo, la corporación de Santiago apela a la comprensión y a la unidad de todos sus miembros, al rogar que “se entienda la decisión tomada”.El acuerdo alcanzado este viernes supone un paso más en el esfuerzo colectivo por evitar la paralización de la vida cofrade de la Hermandad del Resucitado, una de las corporaciones más queridas de la Semana Santa montillana, conocida por llenar de júbilo y luz las calles cada Domingo de Pascua.Cabe recordar que la Hermandad afronta este proceso tras dos convocatorias electorales desiertas —— en las que no se presentó ninguna candidatura para suceder a Francisco Solano Cerezo Bautista al frente de la Junta de Gobierno. Esta situación, que ha prolongado el vacío de liderazgo, llevó a la dirección espiritual y a los consiliarios a impulsar una reunión abierta al diálogo y a la búsqueda de soluciones.Aunque la posibilidad de constituir una junta gestora sigue sobre la mesa como último recurso, la decisión tomada este viernes refleja el deseo compartido de reactivar la participación y mantener viva la devoción al Santísimo Cristo Resucitado y a Nuestra Señora de la Paz. El nuevo proceso electoral, cuyos plazos serán comunicados en las próximas semanas, abre así una nueva etapa para la Hermandad, sustentada en la fe, la corresponsabilidad y el compromiso de sus hermanos.