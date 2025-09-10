La Hermandad del Resucitado vuelve a suspender la asamblea para elegir hermano mayor

La Hermandad del Santísimo Cristo Resucitado y Nuestra Señora de la Paz ha decidido suspender la Asamblea General Extraordinaria convocada para este miércoles 10 de septiembre, en la que estaba previsto elegir a un nuevo hermano o hermana mayor. La decisión, comunicada oficialmente el pasado 6 de septiembre, se ha tomado debido a la ausencia de candidaturas presentadas dentro del proceso electoral.La asamblea debía celebrarse en la sala del Arciprestazgo de la Parroquia de Santiago Apóstol, con una primera convocatoria a las 20.30 horas y una segunda a las 21.00 horas. El orden del día,, contemplaba el saludo de la vicehermana mayor, la constitución de la Mesa Electoral, la presentación de los candidatos y, finalmente, la votación que daría lugar a la elección del nuevo hermano mayor.Sin embargo, la reunión ha sido cancelada. La Junta Electoral, en consenso con la Junta de Gobierno y con el visto bueno de los consiliarios, subrayó que “el motivo principal de esta decisión es la ausencia de candidaturas en este nuevo proceso electoral”.Del mismo modo, desde la corporación del Domingo de Resurrección se pidió la comprensión de los hermanos y hermanas de la cofradía, confiando en que esta situación pueda solventarse “a la mayor brevedad posible, siempre confiando en la fe y devoción hacia nuestros sagrados titulares”.Cabe recordar que la hermandad ya se vio obligada a convocar esta segunda cita tras la falta de candidaturas en la asamblea anterior, celebrada el pasado 7 de junio. El proceso responde a lo estipulado en el Estatuto Marco de Entidades Religiosas del Obispado de Córdoba y debía renovar el mandato finalizado de Francisco Solano Cerezo Bautista, quien había ejercido como hermano mayor durante los últimos cuatro años.La normativa fija que los aspirantes al cargo deben ser miembros activos de la hermandad con al menos un año de antigüedad desde su última alta, mostrar compromiso cristiano y eclesial, y no pertenecer a partidos políticos ni asociaciones con fines semejantes.Además, cada candidatura ha de contar con el aval de al menos diez hermanos activos. La Junta Electoral, presidida por Manuel Jesús Torres Ramírez y con María Auxiliadora Reyes Ruiz como secretaria, es la encargada de validar o rechazar las propuestas y de comunicar públicamente las resoluciones.La suspensión de esta convocatoria electoral retrasa, por tanto, la renovación de la Junta de Gobierno de la corporación del Domingo de Resurrección, un órgano integrado por el hermano mayor, el vicehermano mayor, secretario y vicesecretario, tesorero y vicetesorero, junto a varios vocales responsables de áreas como Evangelización, Estación de Penitencia o Atención Espiritual. Hasta que la situación quede resuelta, la hermandad seguirá a la espera de que se presenten candidaturas que permitan garantizar la continuidad de su labor en los próximos años.