'Viento': el primer sencillo de la banda montillana Cathaline



FOTOGRAFÍA: REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITALFOTOGRAFÍA: CATHALINE

La banda montillanaestrenó ayer, su primer sencillo con videoclip que marca el inicio oficial de este apasionante proyecto que llevaba tiempo gestándose en silencio. El grupo, formado por los hermanos Sergio y Paco Gómez, ha apostado por una propuesta fresca y contundente que fusiona el rock y el metal con melodías intensas y letras de gran profundidad lírica. Con este debut, la formación busca abrirse camino dentro del panorama musical, ofreciendo un sonido que se mueve entre la energía de las guitarras y la carga emocional de sus composiciones.Para dar forma a, Cathaline se ha rodeado de músicos de gran experiencia y talento. El bajo corre a cargo del montillano Rafa Pérez, conocido por su trayectoria en Project y Segundo Premio, mientras que la voz recae en el madrileño Kike Fuentes, que ha pasado por formaciones tan reconocidas como Nurcry, Legado de una Tragedia o Dramath. Una alineación que refuerza la ambición de este proyecto y que le otorga un carácter sólido desde su primera entrega.El proceso de producción también ha sido cuidado con detalle. El tema fue grabado por la propia banda y posteriormente mezclado y masterizado por José Fernando Tercero, de JFT Producciones, considerado uno de los productores más destacados del rock y el metal en España.Desde el seno de la banda, la ilusión y la emoción se hacen evidentes. “Este primer sencillo es solo el inicio de un camino que llevamos mucho tiempo soñando”, afirman los integrantes de Cathaline, para dejar claro que este lanzamiento supone apenas la primera piedra de un proyecto que, esperan, será de largo recorrido.Tras el estreno ayer del videoclip oficial,estará disponible a partir del 1 de octubre en todas las plataformas digitales, incluyendo Spotify, Apple Music y Deezer, entre otras. Con esta decisión, Cathaline busca alcanzar una mayor difusión y llegar a público de distintos rincones del mundo que, de este modo, podrán conocer su estilo a través de los canales de consumo musical más habituales.En definitiva,no solo es el debut oficial de Cathaline, sino también la carta de presentación de un proyecto que quiere crecer con paso firme, apoyado en la pasión de sus integrantes y en la fuerza de un sonido que combina intensidad, talento y autenticidad.