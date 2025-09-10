La 'Semana de Montilla con la Pintura' alcanza su octava edición este fin de semana

Un pintor entre dos siglos

Laalcanza sueste fin de semana con unaque entrelaza talleres de formación, actividades para la infancia, presentaciones literarias y el esperadoLa concejala de Cultura,, destacó durante la presentación laen el calendario cultural montillano, que rinde homenaje a, y señaló que el evento “, que son el alma y el motor de esta iniciativa cultural”.El programa arranca con un, impartido por el artista montillano, para continuar con unadirigida alen el Paseo de Las Mercedes.A su vez, mañana jueves, 11 de septiembre, a las 20.30 de la tarde, en la, será el turno de la presentación del libro de acuarela de, que expondrá sus obras en este mismo lugarCon todo, el momento más esperado de lallegará el, cuando las calles de la localidad acojan el Certamen de Pintura Rápida al Aire Libre “Ciudad de Montilla”.se desplegarán por distintos enclaves del casco urbano para inmortalizar las obras que concurrirán a esteque cuenta con elComo novedad, else estrenará, una propuesta fresca y atrevida quede DJ en un ambiente abierto a todos los públicos. Además de la experiencia artística, esta actividad contempla, aportando un aire competitivo y festivo a la par.Lasdel certamen podrán visitarseen el, un espacio anexo alque se convertirá enque brota en torno a esta cita. La programación se completará la semana siguiente con la presentación de una nueva obra de José Santiago Garnelo en el, a cargo deElha sido, un año más, clave para hacer realidad la octava edición de la, director de, subrayó que “actividades como esta contribuyen ay a atraer visitantes”. Por su parte,, director-gerente de la, insistió en la necesidad de “para mantener vivo el patrimonio local”.En la misma línea,, responsable de, recordó que “es necesario movernos y, su vino y su vendimia, porque cada vez las circunstancias son más difíciles. Por eso, colaborar en esta semana es”.El Ayuntamiento de Montilla agradeció públicamente elque hacen posible la celebración de esta cita ya emblemática: Fundación Botí,, Navisa, Tela&Vino,, Santa Amalia Decoración, Ceballos Irisol, LealMen,y Elzo Instalaciones.De este modo, Montilla volverá a convertirse durante varios días en uny en un espacio donde, consolidando una propuesta que ya forma parte de laLarinde tributo a José Santiago Garnelo y Alda, considerado, además de gran pedagogo y exigente investigador. Nacido en 1866 en la localidad valenciana de, su familiacuando el artista contaba solo un año de edad. Antes de trasladarse a Madrid para comenzar sus estudios en la, José Garnelo asistió a dos cursos de la Escuela de Bellas Artes de Sevilla, donde obtuvo varios premios de laGarnelo fue, además, un artista. Tras conseguir laen lacon, el artista montillano fue pensionado a la, donde permaneció cuatro años en los que compartió experiencias con artistas de la talla deDespués de recorrer Europa durante algunos años, en 1883 acudió a la, donde conquistó la medalla de oro por sus, un cuadro que llegó a ilustrar el cartel de la exposición que elorganizó en 2006 con motivo del quinto centenario de la muerte delNombrado vicedirector de la, en 1894 José Garnelo ganó un concurso promovido por la Real Academia de San Fernando y fue nombrado. Un año más tarde, el artista se trasladó a Barcelona para impartir clases en la, donde asistía como alumno, quien pintóen el estudio que Garnelo tenía en la plaza de la Universidad.Tras obtener por oposición lade la Escuela de San Fernando de Madrid, en 1902 fue nombrado. De hecho, lale encargó –junto ay Emilio Sala– la decoración de su palacete de la calle Quintana, donde Garnelo desarrollóNombradode la pintura del Museo Nacional de Pintura y Escultura –actualmente,– en 1917 recibió el encargo de realizar, entre los que destacan dos de Alfonso XIII que se conservan en ely en elYa enfermo, en 1924 logró terminar la decoración de la cúpula deldelde Madrid, en el palacio de Las Salesas, con, su obra al fresco más sobresaliente. Cinco años más tarde quiso compaginar la restauración de los murales delcon la realización delque puede admirarse en lade Montilla.Tras ser propuesto para dirigir la Academia Española de Bellas Artes de Roma, José Garnelocomo catedrático de la Escuela de Pintura, Escultura y Grabado de Madrid, donde mantuvo una estrecha relación con pintores contemporáneos de la talla de, Picasso,, a los que impartió clase. Después de pasar sus últimos años en un estado de semiinconsciencia,, siendo enterrado en el panteón que su familia tiene en el templo enclavado en La Escuchuela.