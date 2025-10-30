La Hermandad del Resucitado convoca una reunión urgente para garantizar su continuidad

La Hermandad del Santísimo Cristo Resucitado y Nuestra Señora de la Paz de Montilla ha convocado a todos sus hermanos a una reunión que tendrá lugar mañana viernes, a partir de las 21:30 de la noche, en la Basílica de San Juan de Ávila.El encuentro, impulsado por el consiliario y párroco de Santiago Apóstol, Fernando Suárez Tapiador, llega en un momento decisivo para el futuro de la corporación del Domingo de Resurección, tras dos procesos electorales sin que se haya presentado ninguna candidatura para formar una nueva Junta de Gobierno.La situación, que mantiene a la hermandad sin relevo al frente de su junta, preocupa profundamente a sus miembros y a su dirección espiritual. “Nuestra hermandad atraviesa un momento decisivo”, reconoce Fernando Suárez Tapiador, quien ha querido hacer un llamamiento a la implicación de todos los hermanos.El sacerdote recuerda, a través de un comunicado, que tras dos convocatorias electorales desiertas, “nos encontramos ante una situación seria que nos interpela a todos los hermanos”. La hermandad, que durante décadas ha sido “signo de fe, esperanza y alegría pascual para Montilla”, trata de evitar que su vida y su testimonio queden interrumpidos. Por ello, el consiliario invita a todos los miembros a participar en este encuentro, concebido como un espacio de diálogo y de reflexión compartida.El objetivo de la cita es claro: escuchar propuestas y buscar caminos que permitan garantizar la continuidad de la cofradía. “Convocamos a todos los hermanos y hermanas a una reunión con el deseo de escuchar propuestas y buscar juntos caminos que permitan que la hermandad continúe adelante”, manifiesta el consiliario.Sin embargo, si no se logra una solución viable, la Hermandad del Santísimo Cristo Resucitado y Nuestra Señora de la Paz se vería obligada a constituir una gestora que limitaría la actividad a lo estrictamente esencial hasta la elección de una nueva Junta de Gobierno. Una posibilidad que se presenta como último recurso y que pone de relieve la necesidad de compromiso entre los hermanos de la corporación.El llamamiento de la Hermandad del Cristo Resucitado se produce apenas mes y medio después de que seprevista para el 10 de septiembre, en la que debía elegirse al nuevo hermano o hermana mayor. Aquella reunión fue cancelada oficialmente debido a la ausencia total de candidaturas. En aquel momento, la Junta Electoral, junto a la Junta de Gobierno y con el visto bueno de los consiliarios, explicó que el motivo principal de esta decisión era “la ausencia de candidaturas en este nuevo proceso electoral”.Esa asamblea era la segunda que debía celebrarse para la renovación del mandato concluido de Francisco Solano Cerezo Bautista, quien ha ejercido como hermano mayor durante los últimos cuatro años. La hermandad ya se había visto obligada a repetir el proceso tras la falta de aspirantes en la cita anterior, convocada para el pasado 7 de junio.De acuerdo con los estatutos y la normativa del Obispado de Córdoba, los aspirantes al cargo de hermano mayor deben ser miembros activos de la hermandad, con al menos un año de antigüedad desde su última alta, y mostrar compromiso cristiano y eclesial. Además, cada candidatura ha de contar con el aval de, al menos, diez hermanos en activo, un requisito que hasta ahora nadie ha cumplido.Mientras tanto, la hermandad sigue a la espera de una solución que permita retomar su actividad plena. Fernando Suárez Tapiador concluye su mensaje con una apelación a la fe y al compromiso de todos los cofrades: “Es momento de unirnos, de mirar con fe al Resucitado y de dejarnos guiar por la paz de María. La Hermandad necesita ahora de todos: de tu oración, tu presencia y tu compromiso”.Sus palabras reflejan el tono de esperanza que la corporación mantiene a pesar de la incertidumbre. De este modo, la reunión de mañana se presenta así como un punto de inflexión decisivo para el futuro de una de las hermandades más queridas y representativas de la Semana Santa montillana, que durante años ha llenado de luz y júbilo las calles cada Domingo de Resurrección.