Todo listo para la VIII Milla de Montilla



FOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: AYUNTAMIENTO DE MONTILLA

Montilla acogerá el próximo lunes 8 de diciembre una nueva edición de la Milla de Atletismo, una cita deportiva que el Club Atletismo Montilla organiza con la colaboración del Ayuntamiento y de distintas empresas locales. El evento, que alcanza ya su octava edición, promete reunir a atletas de todas las edades y niveles en una jornada marcada por el espíritu de superación y el ambiente familiar.La competición se desarrollará en la pista de atletismo, anexa al Estadio Municipal de Fútbol, y en ella podrán participar todas las personas que lo deseen, sin distinción de sexo ni edad: desde los más pequeños, en categoría Chupete, hasta los veteranos de la categoría Máster, los corredores recorrerán distancias que irán desde los 100 metros hasta la clásica milla de 1.609 metros.Las pruebas comenzarán a las 11.00 de la mañana con las categorías de menos edad y se prolongarán hasta primeras horas de la tarde, culminando con la Milla Femenina y Masculina para los corredores de mayor edad. En cada franja horaria se disputarán distintas categorías, desde Sub-4 hasta Máster, con un total de ocho pruebas adaptadas a los años de nacimiento de cada grupo.Las inscripciones podrán realizarse de forma online a través de la webo en, con un precio de 7,00 euros para las categorías Sub-16 a Máster y de 3,00 euros para los más pequeños —desde Chupete hasta Sub-14—. Los dorsales se entregarán el mismo día de la prueba, de 9:00 a 11:00 de la mañana, en el propio recinto deportivo.En cuanto a los premios, habrá galardones para los tres primeros clasificados masculinos y femeninos de cada categoría a partir de Sub-8. A su vez, los participantes más jóvenes (Sub-4 y Sub-6) recibirán un premio de participación, fomentando así el espíritu deportivo desde la infancia.Además, se otorgarán premios especiales generales para los tres mejores tiempos absolutos masculinos y femeninos desde Sub-16 en adelante, con 120 euros para el primer clasificado, 80 euros para el segundo y 60 euros para el tercero. De igual modo, los atletas locales más destacados también serán reconocidos con premios adicionales.Como actividad previa, el club ha organizado un entrenamiento gratuito para el próximo jueves 4 de noviembre, a las 18:00 de la tarde, en la pista de atletismo, destinado a preparar la carrera. La sesión está abierta a niños y niñas a partir de los 8 años de edad, y contará con el apoyo de patrocinadores que acompañarán a los jóvenes en su primer contacto con la prueba.La Milla de Montilla se ha consolidado, año tras año, como una cita reseñable dentro del calendario deportivo de la ciudad. Más allá de los tiempos o de las marcas, la jornada se convierte en una fiesta del atletismo local, en la que el compañerismo y la ilusión de cruzar la meta acaban siendo los verdaderos premios.