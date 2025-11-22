La RFAF distingue el trabajo de Chechu Polonio en el banquillo del Apedem Montilla



FOTOGRAFÍA: CLUB DEPORTIVO APEDEM JUAN PABLO BELLIDO / REDACCIÓNFOTOGRAFÍA: CLUB DEPORTIVO APEDEM

La Delegación Cordobesa de la Real Federación Andaluza de Fútbol ha reconocido a Chechu Polonio por la labor desarrollada al frente del equipo Sénior del Club Deportivo Apedem Montilla durante la pasada temporada 2024/2025, un premio que pone en valor su compromiso, su impacto en el vestuario y una trayectoria marcada por la constancia y la profesionalidad.El técnico montillano, formado como especialista en Prevención de Riesgos Laborales y técnico superior en Administración y Finanzas, cursa en la actualidad el Grado de Psicología en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y ha recibido este respaldo público coincidiendo con la celebración en Benalmádena del Congreso Andaluz de Entrenadores.Ponentes de prestigio, desde Manuel Pellegrini hasta Carlos Marchena o Pep Marí, pusieron el foco en el papel transformador de los entrenadores, en su capacidad para influir, inspirar y construir grupos sólidos en torno a valores como la comunicación, la exigencia flexible o la disciplina.En ese contexto de impulso y modernización del fútbol andaluz, impulsado por Universo RFAF, llegaba el reconocimiento a un técnico que ha marcado un antes y un después en el Apedem Montilla. Desde el club se subraya públicamente la magnitud de su labor."Este premio es fruto de su constancia, dedicación y del gran trabajo realizado en el banquillo de nuestro equipo Sénior, por lo que nos sentimos muy orgullosos por el premio y por el reconocimiento del fútbol cordobés en la gala del deporte”, afirma la entidad que preside Rafael Zafra Madrid.La etapa de Chechu Polonio en el banquillo montillano —dos temporadas intensas, cargadas de dificultades, alegrías y desafíos deportivos— ha dejado una huella profunda. Su llegada al equipo en el verano de 2023 se produjo contrarreloj, con apenas mes y medio para diseñar una plantilla competitiva tras el ascenso administrativo del conjunto a Segunda Andaluza. Aun así, fue capaz de convertir la incertidumbre en oportunidad: el Apedem finalizó sexto y solo cedió una derrota fuera de casa. Un inicio que ya presagiaba el crecimiento del grupo.Además, el equipo firmó una hazaña memorable en la Copa de Andalucía, alcanzando la final después de superar a rivales como el Club Deportivo Miralbaida y protagonizar una remontada histórica frente al Club Deportivo Stadium de Fernán Núñez. Aquella noche, un cuatro a cero en el Municipal coronó una de las páginas más recordadas por la afición local.La segunda temporada sustentó la evolución del proyecto: el Sénior rozó el ascenso a Primera Andaluza, un objetivo que se escapó en los últimos minutos del campeonato. Aun así, el conjunto firmó un doblete histórico al proclamarse campeón de la Copa de Andalucía y de la Copa Diputación. El resumen numérico habla por sí solo: setenta partidos oficiales con 34 victorias, 20 empates, 16 derrotas, 143 goles a favor y únicamente 77 encajados.En sus primeras palabras tras recibir el reconocimiento federativo, el técnico montillano quiso poner el foco en quienes han compartido camino con él. “Agradecido a la Delegación Cordobesa de la Real Federación Andaluza de Fútbol por este premio, del que lo único que me gustaría destacar es a mis jugadores".Según Polonio, "aunque no fuera el premio que más ilusión nos hubiera gustado traer, tenemos que agradecer la temporada pasada en la que nos hicieron disfrutar domingo tras doming". De igual modo, el técnico montillano anima al vestuario, con Rafa Garrido al frente, a culminar la misión que quedó pendiente-“Me gustaría dar ese empujón a todos y estoy seguro que este año van a culminar con ese ascenso que se nos escapó en los últimos minutos de la temporada”, comenta Chechu Polonio, quien recuerda que "aunque vean días malos siempre han demostrado que se levantan aún más fuertes porque la Copa Andalucía se consiguió después de llevarnos unas de las mayores decepciones para todos".Polonio también dedica un espacio especial a su equipo de trabajo, subrayando esa labor discreta pero esencial que sostiene a un grupo. “Quiero agradecer también este trofeo a mi cuerpo técnico, por ese trabajo en la sombra que es de los más importantes que hay en un equipo para que se consigan los logros”.En una, difundida el pasado 10 de junio, el Club Deportivo Apedem Montilla reconocía de Chechu Polonio su liderazgo, su cercanía y su impacto en el vestuario. “Hoy no nos despedimos, hoy solo te queremos decir hasta luego, porque siempre serás uno de los nuestros”, manifestaba entonces la directiva, encabezada por Rafael Zafra Madrid.Además, el club remarcaba su capacidad para guiar al grupo en los momentos más complejos, su entrega diaria y su forma de contagiar ilusión. “Te queremos dar las gracias por tu cariño, tu dedicación, tus ganas, tu ilusión”, añadía la entidad, para remarcar que el técnico “ha sido y será un referente como profesional y como persona para este club”.Esta nueva distinción, concedida por la RFAF, viene así a reforzar un reconocimiento que la afición montillana ha expresado ya en muchas ocasiones. Un premio que no solo honra una temporada brillante, sino que también simboliza la conexión que Chechu Polonio mantiene con un proyecto que lo considera parte de su historia reciente.