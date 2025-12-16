Cruz Roja invita a incorporar "platos solidarios" en las comidas de empresa

REDACCIÓN / ANDALUCÍA DIGITAL

FOTOGRAFÍA: CRUZ ROJA ESPAÑOLA

Las comidas de empresa que en estos días se multiplican para celebrar las fiestas, reuniendo a sus plantillas, pueden contar este año en Córdoba con un invitado más que nadie esperaba: Cruz Roja, que tiene la intención de “colarse” en muchas de ellas con un fin solidario, ayudar a miles de familias y personas de toda Córdoba que se encuentran en una situación de vulnerabilidad y que no pueden cubrir las necesidades básicas.Así, la organización humanitaria está animando a empresas cordobesas y a su personal a que, en sus celebraciones entre compañeros y compañeras, reserven algunos huecos en sus mesas y que la cuantía de esos menús se done a esta iniciativa. Cruz Roja entregará unos carteles, para que el resto de comensales sepan que ese plato de más irá destinado a ayudar a quienes más lo necesitan. En realidad, el objetivo no es que alguien se siente en la mesa, pero sí estar muy presente para que la celebración tenga un propósito de compromiso social, con el mensaje “Este plato se llena de solidaridad”.La iniciativa se enmarca en la campaña “Básicos para construir vidas”, que no es sino un llamamiento a la sociedad, para prestar ayudas a las personas que atraviesan situaciones de emergencia social, garantizando que se cubren necesidades esenciales como la alimentación, el pago de suministros, la entrega de artículos de higiene y sanitarios; un apoyo básico, a partir del cual se pueda intervenir con estas personas de manera integral.En la provincia de Córdoba, Cruz Roja atendió el pasado año a más de 5.300 personas en situación de extrema vulnerabilidad, a las que entregó este tipo de ayudas urgentes. Además, la entidad desarrolla otros proyectos de inclusión, empleo, salud o educación en los que participaron más de 25.000 personas para mejorar la calidad de sus vidas y garantizar sus derechos con dignidad.“Cuando un hogar no puede calentar su casa o encender la luz, los más pequeños ven interrumpido su aprendizaje y su bienestar. Por eso, con esta campaña queremos ofrecer el apoyo necesario para que estas familias no solo salgan adelante, sino que también puedan construir nuevas vidas llenas de esperanza”, explica Isabel Linares, responsable provincial de Captación de fondos de Cruz Roja, quien anima a que “estas fechas sean un tiempo para compartir, cuidar y construir un futuro más justo para todas las personas”.Precisamente en estos días, cuando los precios de la bolsa de la compra se incrementan, muchas familias tienen más dificultades para mantener sus hogares calientes e incluso acceder a alimentos saludables. Por eso, Cruz Roja hace este llamamiento a empresas y particulares, para sumar esfuerzos y reforzar estas ayudas, para llegar a más personas que lo necesitan.Además de la iniciativa de las cenas de empresa, la institución humanitaria ha abierto, en la que cualquier persona o empresa puede hacer donaciones económicas y visualizar en qué tipo de artículo se traduce su ayuda: por ejemplo, con 100 euros se puede sufragar una ayuda de tratamiento sanitario, con 60 euros se adquiere un kit de ropa y abrigo para personas sin hogar, y con 25 euros se dota a una familia de un kit de higiene para un mes. Cruz Roja recuerda, además, que todas las donaciones son deducibles, de manera que si donas 100 euros, puedes desgravarte 80 euros en la siguiente declaración de la Renta.La organización humanitaria ofrece a las empresas cordobesas la oportunidad de personalizar esta web, para fomentar un espíritu de cooperación solidaria entre sus empleados y empleadas, creando retos solidarios y animándolos a sumarse con microdonaciones.Todas ellas tendrán un impacto social real en el territorio donde la empresa desarrolla su actividad, ya que la entidad garantiza que la ayuda llega a familias y a personas de Córdoba y de cada una de las provincias andaluzas donde se lleva a cabo el reto solidario.Cruz Roja invita además a las empresas a realizar un “voluntariado corporativo” con su personal, brindando así la posibilidad de que conozcan de primera mano los proyectos sociales a los que se dirigen sus donaciones, y experimentar de forma directa el impacto de su compromiso social.