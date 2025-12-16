Nueva jornada desigual para el Club Baloncesto Montilla

AVATEL Montilla 31 -- 69 Club Coto Córdoba

AVATEL Montilla: Ana Raya, Ithaisa (5), Sole Ruiz (2), Teresa Delgado, Nazaret (7), Aurora (2), María Lara (15), Laura Delgado e Isa Casado (2).

Coto Córdoba: Irene (2), Natalia (2), Alicia (5), Emma, María Zamora (3), Marina (5), Marta Pérez (2), Claudia (25), Alba Ballesteros (4), Paula (6) y María Pulido (15).

Parciales: 10-19; 5-23; 8-15; 8-12.

Come & Pizza Montilla 79 -- Club Baloncesto Lucena

Come & Pizza Montilla: Guille Salido, Jorge Delgado (17), José Delgado (1), Víctor Vega (14), Dani Delgado (4), Miguel Bellido (1), Edu Merino (12), Daniel Delgado (20), David Barranco (1), Miguel Portillo (1), Samu Navarro (8) y Álex Luque.

Club Baloncesto Lucena Enchufe Solar: Ernesto (5), Miguel Algar, Pablo Gordillo (5), Subirat (14), Guille Reyes (3), Antonio Jesús, Antonio Flores (18),Juan Guille (16), Alejandro Villa y Julio (12).

Parciales: 19-15; 18-16; 14-21; 28-21.



La competición avanza para las primeras plantillas del Club Baloncesto Montilla, visualizándose una tendencia diferenciada entre el Sénior Femenino y su homólogo masculino. En lo que respecta al cuadro de Agus Leiva, la derrota por 31-69 ante el Coto Córdoba deja a las montillanas en cuarta posición tras finalizar la primera fase del campeonato, con cuatro victorias y seis derrotas en su casillero. En las próximas semanas se iniciará la segunda fase. Mientras, los pupilos de David Gómez siguen en línea ascendente, al sumar un trabajado triunfo ante el Club Baloncesto Lucena por 79-73. Con este partido, se alcanza el ecuador de la competición.Partido de más a menos para las vinícolas, con numerosas bajas en su plantel y con el aliciente para los espectadores del. La contienda comenzó con sensaciones de equilibrio, sin amplias diferencias para ninguna de las contendientes. A cinco minutos de finalizar el primer cuarto, un parcial de 0-10 para las capitalinas sería el preludio de un encuentro que iría complicándose con el transcurso de los sucesivos cuartos.El segundo acto mostró a un cuadro visitante cada vez más activo y con un alto ritmo en sus transiciones defensa-ataque, sumándose a una mejoría foránea en el tiro exterior y las dificultades en el rebote por parte de las locales. Todo ello provocó un 5-23 de resultado parcial en el cuarto que hacía prácticamente imposible la remontada.Tras el paso por vestuarios, los porcentajes de acierto serían más parejos, disminuyendo la anotación el cuadro cordobés, pero no mejorando en demasía las montillanas su producción bajo el aro. De este modo, el +34 de diferencia al finalizar el tercer período dejó la contienda sentenciada.Un último cuarto de idas y venidas en ambas zonas, con pequeños parciales favorables en sendos bandos, sería la tónica general hasta el final, destacando en las montillanas su clarividencia en el tiro libre que sirvió como bálsamo en la derrota.Victoria para los de David Gómez en una nueva muestra de sacrificio para un cuadro vinícola plagado de ausencias en la contienda. El choque se inició con varios parciales favorables a los montillanos, merced al acierto en ataque. No obstante, el conjunto aracelitano apretó los dientes con un buen porcentaje en el tiro exterior y castigando a los vinícolas en el rebote, situaciones que hicieron un marcador parcial de 19-15 en el primer acto.El segundo período mostró, de nuevo, mucha igualdad en el marcador. A pesar de un buen arranque local con varios triples y una serie anotaciones, tanto desde la zona como desde la línea de tiro libre, el conjunto local lucentino se mantuvo en el partido con varias acciones ofensivas finalizadas con acierto que dejaron un +6 en el marcador para los montillanos al descanso.Tras el paso por vestuarios, el Come & Pizza Montilla bajó su intensidad en ambas parcelas del juego, viéndose los peores minutos en los montillanos. No encontró el camino hacia el aro con facilidad el plantel de David Gómez, uniéndose a un cuadro foráneo que tuvo paciencia y, poco a poco, se acercó en el marcador hasta ponerse por delante a dos minutos de finalizar el cuarto. Varios tiros libres anotados por el conjunto local en los segundos finales, dejaban el marcador con un ajustado 51-52.El último cuarto sería el más productivo en ambas canastas, viéndose una pugna entre las defensas y los ataques con claro dominio ofensivo. Un carrusel de anotaciones en ambos lados de la pista se tradujo en unas efímeras diferencias para unos y otros, destacando el +6 favorable en el cuadro local a cuatro minutos del final. Esta ventaja se redujo a dos puntos a tan solo minuto y medio de la finalización del encuentro. Con todo por decidir, un triple y el acierto en el tiro libre local permitieron abrir una ligera brecha que decantó la victoria para los vinícolas.